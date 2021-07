'Euro 2020': Anglija sodīta par Šmeihelam virsū spīdināto lāzeru un necieņu pret Dānijas himnu

Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) sodījusi Anglijas futbola izlasi par 2021. gada Eiropas futbola čempionāta ("Euro 2020") pusfināla spēlē notikušiem incidentiem, ziņo medijs BBC.

Ziņots, ka Anglijas futbola izlase trešdien Vemblija stadionā ar rezultātu 2:1 papildlaikā pieveica Dāniju, nonākot soli tuvāk iespējai triumfēt Eiropas futbola čempionātā, kurā Anglija ne reizi nav izpelnījusies čempionu godu.

Spēli gan aizēnoja ne tikai apšaubāmais lēmums par Anglijas izlasei piešķirto 11 metru soda sitienu, bet arī vietējās publikas uzvedība.

Mājinieki uzvaru svinēja, pateicoties Harija Keina gūtiem vārtiem, ar kuriem uzbrucējs atzīmējās tūlīt pat pēc papildlaikā nerealizētās "pendeles". Televīzijas pārraidē gan bija redzams, ka Dānijas izlases vārtsargam Kasperam Šmeihelam īsi pirms 11 metru soda sitiena izpildes sejā tika spīdināts lāzera stars.

