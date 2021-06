Spānijas izlase ar 900 piespēlēm nespēj apspēlēt Zviedrijas futbolistus

Spānijas futbola izlase pirmdien 2021. gada Eiropas čempionāta E apakšgrupas mačā izcēlās ar milzīgu pārsvaru bumbas kontrolē, taču spēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar Zviedrijas valstsvienību.

Spēles sākums bija pat pietiekami miegains, Spānijas izlasei uzstādot zemu spēles tempu, kuru tā kontrolēja ar pacietīgu un precīzu saspēlēšanos. Zviedri aizstāvējās disciplinēti, tomēr neilgi pirms puslaika beigām pavirša kļūda deva lielisku iespēju Alvaro Moratam, kurš vienatnē nepārspēja vārtsargu Robinu Olsenu.

Zviedri uz to atbildēja ar negaidītu pretuzbrukumu, kura izskaņā Aleksandrs Isaks cīnījās ar trim Spānijas futbolistiem. Uzbrucējs pamanījās tikt pie sitiena, bet bumbu no tukšiem vārtiem izsita Markoss Ljorente, kurš ar to trāpīja pa savu vārtu stabu.

Otrā puslaika ievadā Spānijas izlase saglabāja pārsvaru, tomēr retāk tika pie sitieniem. Savukārt Isaks vēlreiz teju paveica varoņdarbu pretuzbrukumā, taču viņa piespēli gar vārtiem nespēja apstrādāt Markuss Bergs.

Tuvojoties spēles izskaņai, Spānijas izlases metodiskā saspēlēšanās sāka atnest vismaz kādas vārtu gūšanas iespējas. Tomēr izcilu sniegumu vārtos turpināja demonstrēt Olsens, kurš pēdējo minūšu laikā atvairīja gan bīstamu Žerāra Moreno sitienu ar galvu, gan Pablo Sarabijas centienus sist pēc Žordi Albas piespēles.

Spānijas izlase spēles laikā izpildīja 953 piespēles, no kurām precīzas bija 849, liecina Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) dati. Datu uzņēmums "Opta" jau paspējis atzīmēt, ka pirmajā puslaikā veiktās 419 precīzās piespēles ir Eiropas čempionātu rekords kopš 1980. gada, kad pirmoreiz šāda statistika bija pieejama.

Pārsteidzošā kārtā pēc pirmajām spēlēm E apakšgrupas vadībā atrodas Slovākijas futbolisti, kuri iepriekš ar rezultātu 2:1 (1:0) pārspēja Polijas valstsvienību.

