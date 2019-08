'Ajax' desmit vīru sastāvā noturas pret Kipras APOEL

Nīderlandes titulētais futbola klubs Amsterdamas "Ajax" otrdien UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas "play-off" kārtas pirmajā spēlē palika desmit vīru sastāvā, tomēr spēja nosargāt savus vārtus neskartus.

"Ajax" viesos spēkojās neizšķirti 0:0 (0:0) pret titulētāko Kipras klubu Nikosijas APOEL.

Četrkārtējā Čempionu līgas uzvarētāja un pērnā gada pusfināliste "Ajax" spēli iesāka dominējot pār pretinieku, izveidodami pāris situācijas pie APOEL vārtiem. Tomēr bīstamākās epizodes, pateicoties Musam Suleimanam, izveidojās tieši pie viesu vārtiem, tomēr nevienu no tām neizdevās realizēt.

"Ajax" otrajā puslaikā uz saviem vārtiem sapelnīja virkni brīvsitienu, kas gan palika nerealizēti, tomēr desmit minūtes līdz mača beigām, par savu pārlieku lielo aktivitāti samaksāja Uros Matičs, kurš saņēma otro dzelteno kartīti, atstājot savu komandu desmit vīru sastāvā. "Ajax" vienībai gan izdevās nosargāt svarīgo neizšķirtu viesos.

"Mēs pārlieku viegli viņiem atdevām bumbas, tāpēc nākamnedēļ mums jārāda labāks sniegums," teica "Ajax" kapteinis Dušans Tadičs. "Arī otrajā spēlē sagaidu sablīvētu aizsardzību no APOEL, bet mums jānospēlē krietni labāk."

Savukārt APOEL kapteinis Nikolas Ioannu bija apmierināts ar savas komandas spēli.

"Mēs aizvadījām lielisku spēli. Labi aizstāvējāmies un spējām arī izveidot momentus otrā laukuma pusē. Tomēr mums nedaudz pietrūka, lai gūtu vārtus – aizvien ticam, ka varam to paveikt," pēc neizšķirta teica APOEL kapteinis.

Citā spēlē Rumānijas klubs "Cluj" mājās ar 0:1 (0:1) piekāpās Čehijas čempioniem Prāgas "Slavia".

Vienīgos vārtus spēlē 28. minūtē pēc izspēlēta stūra sitiena guva Lukas Masoputs, kurš izdarīja filigrānu sitienu pa lidojošu bumbu, tai atrodot ceļu vārtu apakšējā stūrī. Mājiniekiem 79. minūtē vēl bija iespēja atspēlēties, izpildot soda sitienu, kas gan bija neprecīzs, līdz ar to "Cluj" piedzīvoja zaudējumu mājās.

Gandarīts par gūtajiem vārtiem bija Masoputs, kuram iepriekš treniņos tik labi gan nebija veicies.

"Līdzīgas izspēles no stūra sitieniem mēs praktizējām arī treniņos, bet tajos es lāga nevarēju trāpīt pa bumbu," teica futbolists. "Komandas kapteinis man šodien ieteica pamēģināt ar pēdas sānu, kas arī izdevās."

Savukārt pēdējā otrdienas mačā Austrijas klubs Lincas LASK mājās ar 0:1 (0:1) piekāpās pieredzējušajai Eirokausu dalībniecei "Club Brugge" no Beļģijas.

Uzvaru nesošie vārti tika gūti jau mača desmitajā minūtē, izpildot soda sitienu. Balsta aizsargs Gernots Trauners saķērās ar Loisu Opendu, paklupinot uzbrucēju soda laukumā. Līdz ar to tika piešķirts soda sitiens, kuru precīzi izpildīja Hans Vanakens, gūstot vienīgos vārtus spēlē.

Trešdienas vakarā UEFA Čempionu līgas pēdējā jeb "play-off" kvalifikācijas kārtā tiksies Horvātijas vienība Zagrebas "Dinamo" un Norvēģijas čempioni Tronheimas "Rosenborg", tāpat pirmo cīņu aizvadīs debitanti "Krasnodar" no Krievijas un Pirejas "Olympiakos" no Grieķijas. Pēdējā duelī tiksies Belgradas "Crvena Zvezda" no Serbijas un Šveices čempioni Bernes "Young Boys".

Atbildes mači "play-off" kvalifikācijas kārtā norisināsies 27. un 28. augustā.

Seši klubi, kas pārvarēs šo kārtu iekļūs Čempionu līgas grupu turnīrā, bet zaudējušās komandas cīņu turpinās Eiropas līgas grupu turnīrā.