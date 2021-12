Anglijas premjerlīgas vienība 'Chelsea' zaudējusi 145,6 miljonus sterliņu mārciņu

Eiropas čempionvienība Londonas "Chelsea" ceturtdien paziņoja, ka līdz šī gada jūnijam ir zaudējusi 145,6 miljonus sterliņu mārciņu (173,5 miljonus eiro).

"Chelsea" maijā triumfēja UEFA Čempionu līgā, finālā pārspējot Mančestras "City" ar 1:0, taču tāpat gadu noslēdza ar finansiāliem zaudējumiem.

Neskatoties uz to, ka vienības apgrozījums aizvadītajā gadā pieaugu no 387,8 miljoniem mārciņu (462,4 miljoniem eiro) līdz 416,8 miljoniem (497 miljoniem eiro) pateicoties ieņēmumiem no spēļu pārraidēm, "Chelsea" norādīja, ka zaudējumus radīja fakts, ka Covid-19 dēļ nācās spēlēt pie tukšām tribīnēm.

Londonas vienību finansiāli nodrošina kluba īpašnieka Romāna Abramoviča kompānija "Fordstam Limited", savukārt, ja 2022.gada janvārī nāksies spēlēt atkal aiz slēgtām durvīm, tad klubam nāksies lūgt finansiālu palīdzību.

"Chelsea" atklāja, ka ir noslēgti trīs līgumi ar spēlētājiem par kopējo summu 109,7 miljoni mārciņu (130,8 miljoni eiro) no Madrides "Atletico" - uzbrucējs Romelu Lukaku, vārtsargs Markuss Betinelli un pussargs Sauls Nigess. Tajā pašā laikā Londonas komanda ir pārdevusi 13 spēlētājus, kopā saņemot 103,7 miljonus mārciņu (123,6 miljonus eiro).

Anglijas futbola premjerlīgas turnīra tabulā "Chelsea" ieņem otro vietu ar izcīnītiem 42 punktiem 20 mačos.