Apstiprina 100 000 eiro piešķiršanu futbola klubiem un tiesnešiem

Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde oficiāli apstiprinājusi ārkārtējās situācijas apstākļos papildus līdz 100 000 eiro piešķiršanu biedru un tiesnešu atbalstam, portālu "Delfi" informēja Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes locekle Anastasija Kučinska.

Lielākā daļa no atvēlētā finansējuma ir paredzēta futbola klubu atbalstam, prioritāri novirzot to finansiāli visneaizsargātākajiem futbola klubiem, kas nesaņem valsts dotācijas un pastāv, pateicoties vecāku un sponsoru līdzekļiem. Daļa finansējuma paredzēta Virslīgas, 1. līgas un telpu futbola virslīgas sacensību tiesnešu un tiesnešu inspektoru atbalstam. Tiesneši varētu saņemt līdz pat 70% no atlīdzības, ko būtu saņēmuši par spēļu tiesāšanu ikdienas apstākļos.

"Esmu gandarīta, ka Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes sēdē šodien izdevās vienoties par konstruktīvu risinājumu - apstiprinājām nolikumu, kas paredz atbalsta sistēmu un kritērijus 100 000 eiro finansējuma piešķiršanai federācijas biedru un tiesnešu atbalstam "Covid-19" pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas apstākļos," sacīja Kučinska. "Esam sadzirdējuši futbola klubu aicinājumu un izprotam atbalsta nepieciešamību. LFF šobrīd ir daudz citu rūpju, tāpēc pateicos klubiem un cilvēkiem, kas spēja uzņemties iniciatīvu un ierosināt šo jautājumu LFF valdei."

Šis finansējums esot vienreizējs atbalsts, ņemot vērā valsts izsludināto ārkārtas situācijas termiņu. Tiek strādāts arī pie tā, lai klubiem tiktu dota iespēja pēc iespējas ātrāk atsākt treniņus.