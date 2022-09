Brazīlijas izlases uzbrucējs pieprasa soda sankcijas par banāna mešanu viņam

Brazīlijas futbola izlases uzbrucējam Rišarlisonam pēc gūtajiem vārtiem pārbaudes spēlē pret Tunisiju kāds no tribīnēm meta ar banānu, un futbolists par šo pieprasa soda sankcijas, pretējā gadījumā rasisma izpausmes turpināsies katru dienu un visur.

Brazīlijas izlases uzvarā ar rezultātu 5:1 Rišarlisons guva savas komandas otros vārtus, kurus atzīmēja pie laukuma stūra karodziņa. Tajā brīdī kāds no tribīnēm meta ar banānu. Viņa komandas biedrs Freds ātri aizspēra banānu prom, taču Brazīlijas futbolistu virzienā tika raidīti arī citi objekti.

Richarlison scoring for Brazil today against Tunisia and a banana was thrown in front of him during the celebrations. Sickening stuff and no need for these type of racist fans at matches. pic.twitter.com/DQlKIBcMTm