'Chelsea' vārtsargam Arrisavalagam par neklausīšanu trenerim piemērots sods

Anglijas premjerlīgas futbola kluba Londonas "Chelsea" vārtsargam Kepam Arrisavalagam par neklausīšanu komandas galvenajam trenerim Mauricio Sarri piemērots naudas sods, vēsta aģentūra LETA.

Jau ziņojām, ka Anglijas Līgas kausa finālā "Manchester City" pēc pamatlaika un pagarinājuma, kas noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu, 11 metru pēcspēles sitienos ar 4:3 pārspēja "Chelsea"

Lielu ažiotāžu gan šajā mačā izpelnījās pagarinājuma beigas - Kepa Arrisavalaga mocījās ar krampjiem un Mauricio Sarri vēlējās viņu nomainīt, tomēr futbolists pretēji speciālista vēlmēm turpināja maču.

Sods ir vienas nedēļas algas apmērā, kas sastāda aptuveni 195 000 mārciņu (226 000 eiro).

Kā pirmdien "Chelsea" paziņojumā norādīja 24 gadus vecais Arrisavalaga, trenera un spēlētāja starpā bijusi nesaprašanās, taču spānis atzina savu vainu. Tāpat vārtsargs atvainojās savai komandai.

"Mēs savā starpā tajā brīdī nesapratāmies, tomēr Kepa saprot, ka viņš pieļāva kļūdu, šādi reaģējot," tikmēr pauda Sarri. "Komandas sniegums kopumā bija ļoti pozitīvs, tāpēc ir žēl, ka šāds incidents to aizēno."

😳 - Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk