Cigaņiks pēc debijas UEFA Eiropas līgā: tas ir jauns posms manā dzīvē un futbolista karjerā

Latvijas futbolists Andrejs Cigaņiks pēc debijas UEFA Eiropas līgā bija pozitīvu emociju pārņemts, jo tas viņa karjerā ir jauns posms, viņš pastāstīja intervijā Latvijas Futbola federācijas (LFF) preses dienestam.

Jau vēstīts, ka Cigaņika pārstāvētais Ukrainas klubs Luhanskas "Zorya" ar 0:3 piekāpās Lesteras "City" no Anglijas. Latvijas izlases spēlētājs devās laukumā uz maiņu 75. minūtē jau pie rezultāta 0:3.

"Cerēju un rēķinājos ar to, ka spēlēšu sākumsastāvā, nevis tikai 15 minūtes, jo bija tam visi priekšnosacījumi un signāli. Taču trenerim bieži vien ir savi specifiskie apsvērumi sastāva izvēlē. Esmu ļoti apmierināts par to, ka tomēr iznācu laukumā un varēju aizvadīt savas pirmās minūtes Eiropas līgā. Ceru, ka ne pēdējās," sarunā ar LFF pārstāvi sacīja Cigaņiks. "Šobrīd esmu pozitīvu emociju pārņemts, jo tas ir jauns posms manā dzīvē un futbolista karjerā. Rezultāts diemžēl nebija iepriecinošs, taču tāds nu ir Lesteras klubs."

Jautāts par to, kādu iespaidu atstāja "Leicester" un ko var no viņiem pamācīties, Latvijas izlases spēlētājs izcēla pretinieku komandas pozitīvo tieksmi uzbrukumā un lielisko momentu realizāciju. "Uzreiz teikšu – nekā pārdabiska es tur neredzēju. Parasti ļaudis – divas kājas, divas rokas, spēlē futbolu. Varēja just, ka spēlē lieliskā stadionā, futbola valstī ar kvalitatīviem un profesionāliem futbolistiem. Taču teikt, ka viņi mūs apspēlētu laukumā – es tā vis neteiktu," teica Cigaņiks, kuram šķiet, ka rezultāta starpība bija lielāka nekā spēles gaitas loģika.

Viņš uzskata, ka arī "Zorya" bija pelnījusi gūt vārtus, taču neizdevās realizēt iespējas. "Šajā līmenī tas uzreiz ir jūtams. Ja spēlē, piemēram, Ukrainas čempionātā, tu vari kļūdīties, pretinieki aizskries pretuzbrukumā, bet nesodīs ar vārtiem. Savukārt "Leicester" prata gūt vārtus arī no šķietami ne pārāk bīstama momenta. Tā ar mums vakar notika trīsreiz," savas pārdomas pauda futbolists.

Cigaņiks uzskata, ka viņa klubs savā apakšgrupā var cīnīties ar visām komandām, bet kluba vadība nav izvirzījusi mērķi izkļūt no apakšgrupas. "Zorya" spēlēs arī ar Portugāles vienību "Braga" un Atēnu AEK no Grieķijas.