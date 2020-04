Covid-19 krīze Latvijā aktualizē futbolistu un klubu darba attiecību problēmas

Koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 pasaule krīze Latvijas futbolā aktualizējusi vienu no lielākajām problēmām – profesionālā futbolista un viņa darba devēja (kluba) attiecības.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Marta sākumā neilgi pirms plānotā "Optibet" Latvijas futbola virslīgas sezonas sākuma tika nodibināta Latvijas Futbola arodbiedrība (LaFA). Šonedēļ notikušajā LaFA valdes sēdē organizācijas vadība izvirzījusi trīs prioritātes Covid-19 izraisītajam dīkstāves periodam. Tās ir drošība, sportistu fiziskās formas uzturēšana un ar atalgojumu saistītie jautājumi, informē arodbiedrības pārstāvis Kaspars Gorkšs.

Tāpat valde arodbiedrībā uzņēma 31 jaunu biedru, kuri pārstāv gan profesionālo, gan amatieru futbolu. Gorkšs uzsver, ka organizācija jūt lielu atbalstu no ārvalstīs spēlējošajiem Latvijas izlases spēlētājiem, kuriem savā karjerā ir nācies būtu dažādu valstu futbola arodbiedrībās un kuri ar savu pieredzi un kompetenci ir gatavi palīdzēt Latvijas futbolistiem.

Šobrīd Latvijas futbola lielākie izaicinājumi un neskaidrība spēlētāju vidū saistās ar Covid-19 izraisīto dīkstāvi. Tādēļ arodbiedrība šim posmam ir izvirzījusi trīs prioritātes: spēlētāju drošību, sportistu fiziskās formas uzturēšanu un atalgojumu dīkstāves laikā.

LaFA norāda, ka Covid-19 pandēmijas laikā ir būtiski, lai klubi stingri ievērotu Ministru Kabineta (MK) noteiktos ārkārtas stāvokļa ierobežojumus, pulcēšanās aizliegumus un nepakļautu liekam riskam spēlētāju un viņu tuvinieku veselību. Saskaroties ar tādiem nepatīkamiem precedentiem kā "FK Ventspils" gadījumā, ir jāuzsver gan klubu, gan pašu spēlētāju atbildība pret sevi un apkārtējiem, akcentē LaFA.

"Sportiskā forma profesionālam futbolistam ir ļoti svarīga. Karjeras ilgums ir ierobežots, tāpēc ir saprotama vēlme ātrāk atsākt spēlēt un trenēties. Taču savu un apkārtējo veselība un drošība ir pirmajā vietā. Galvenā prioritāte vienmēr būs spēlētāju un apkārtējo veselība. Mums kopā ar klubiem ir jāstrādā, lai rastu vienotus risinājumus šajā futbola un sabiedrībai kopumā izaicinošajā laikā," uzsver Latvijas Futbola arodbiedrības pārstāvis.

Gorkšs aicina klubus palīdzētu spēlētājiem ar individuālajām treniņprogrammām un ikdienas fiziskās formas uzturēšanu, jo futbolista gatavošanās posms ir strikti pakārtots sezonas sākumam un šāda dīkstāve spēlētājam rezultējās ar formas kritumu.

Tomēr aktuālākā tēma dīkstāves laikā ir futbolistu atalgojums. Daļa futbola klubu ir meklējusi iespēju izmantot kādu no valstī noteiktajiem kompensācijas mehānismiem. Taču šobrīd daudzi ir saskārušies ar grūtībām, apgūstot kādu no piedāvātajām iespējām, un skaidri iezīmējas viena no Latvijas futbola problēmām - nesakārtotas darba attiecības starp darbinieku un darba devēju. Tādējādi daļa spēlētāju šajā situācijā ir sociāli neaizsargāti un ir spiesti samierināties ar faktu, ka alga netiek izmaksāta, klubs pieņem vienpusēju lēmumu par tās samazināšanu vai lauž līgumu.

Šajā situācijā arodbiedrības uzdevums ir pārstāvēt savu biedru tiesības, informēt viņus par citās valstīs pieņemto praksi un parūpēties, lai šo futbolistu ģimenēm nav jāzaudē ikdienas iztikas līdzekļi. Gorkšs informē, ka šonedēļ ir paredzēta neklātienes sapulce ar arodbiedrības biedriem, lai apzinātu situāciju Latvijas futbolā un gatavotos dialogam ar klubiem, nepieciešamības gadījumā meklējot kompromisus.

"Šobrīd futbolam, pirmkārt, jābūt kopā kā nozarei, lai aizsargātu spēli, kuru mēs mīlam, taču risinājumiem un kompromisiem ir jābalstās uz sociālu atbildību pret spēlētājiem un viņu pamattiesību aizsardzību. Aicinām visus spēlētājus izmantot normatīvajos aktos atrunātās tiesības un vērsties pie arodbiedrības, ja ir nepieciešama konsultācija par iespējamajiem risinājumiem Covid-19 krīzes laikā, kā arī citos, ar nodarbinātību saistītos jautājumos," aicina arodbiedrības pārstāvis.

Vienlaikus Latvijas Futbola arodbiedrība aicina Latvijas futbola federāciju (LFF) izmantot līdzīgu mehānismu tam, kā VID piemēro dīkstāves pabalsta izmaksām. Proti, darba devējam ir jāapliecina, ka darbinieks nākamajā mēnesī netiks atlaists. Arodbiedrība aicina LFF iekļaut papildu punktu savos atbalsta mehānismos par klubu vispārēju valsts noteikto normu ievērošanu un sociālo atbildību pret savu spēlētāju un sekot, lai atbalsta summas tiek novirzītas tiem klubiem, kas godprātīgi pilda savas saistības.