Deivida Bekhema dēls pievienojies Anglijas Premjerlīgas klubam

Angļu futbola zvaigznes Deivida Bekhema dēls Romeo piektdien pievienojies Anglijas Premjerlīgas kluba "Brentford" sistēmai.

Romeo Bekhems, kuram ir 20 gadu, uz īres tiesībām līdz šīs sezonas beigām pievienojies "Brentford" otrajai komandai. Anglis pieder ASV klubam Maiami "Inter", kura līdzīpašnieks ir viņa tēvs.

✍️ Welcome to #BrentfordB, Romeo Beckham!

The 20-year-old joins on loan from Inter Miami until the end of the 2022/23 season#BrentfordFC pic.twitter.com/KPAmWsvCOk