Divi virslīgas futbola klubi aicina LFF palīdzēt Covid-19 laikā

Latvijas virslīgas futbola klubi "Riga FC" un Jūrmalas "Spartaks", kā arī vēl daži Latvijas Futbola federācijas (LFF) biedri atklātā vēstulē aicina LFF aktīvāk iesaistīties un palīdzēt saviem biedriem Covid-19 izraisītās krīzes laikā.

LFF valdes locekļiem un ģenerālsekretāram Edgaram Pukinskam adresēto atklāto vēstuli parakstījuši 16 no 137 biedriem. Bez jau pieminētajiem virslīgas klubiem vēstuli parakstījuši "SK Kengaroos", "FK Raita", "Future football Latvia", "Salaspils Futbola skola", "Real Pro", "Riga FC academy", "BSSC Ikšķile", "FK Salaspils", "FK Jūrnieks", "FK Corona Borealis", "SC Balvi", "FK Rīnūži", "BFK Salaspils" un "Fariona Futbola klubs".

"Vēsturiski pēc valsts atjaunošanas Latvijas futbola sistēma attīstījās pārsvarā uz privāto klubu rēķina, un, atšķirībā no citiem sporta veidiem, pašlaik ap 65% jauno futbolistu trenējas privātajos futbola klubos, kuru ieņēmumi sastāv no sponsoru un audzēkņu vecāku līdzekļiem. Ja sporta skolas dīkstāvi var pārciest, eksistējot uz valsts un pašvaldību dotāciju rēķina, tad privātie klubi ir 100% atkarīgi no audzēkņu vecāku maksājumiem, kuru dīkstāves apstākļos nav. Valsts piedāvātā ārkārtas situācijas atbalsta sistēma paredz iespēju arī sporta klubu darbiniekiem saņemt atbalstu, tomēr faktiski nevienam nav noslēpums, ka tieši sportā un t.sk. futbolā ļoti izplatīta ir uzņēmuma un pakalpojuma līgumu prakse, kas liedz saņemt valsts atbalstu," teikts vēstulē.

Vēstuli parakstījušie aicina LFF:

*atcelt 2020. gada biedra naudas maksājumu;

*iecelt LFF atbildīgo personu, lai sniegtu futbola klubiem atbalstu un konsultācijas MK noteikumu Nr. 152 "Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība" paredzētā pabalsta saņemšanai

*izstrādāt atbalsta mehānismu, kura ietvaros futbola klubi, kuri treneru atalgojumam nesaņem valsts dotāciju un neatbilst MK noteikumu Nr. 152 "Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība" kritērijiem, lai saņemtu noteikumos paredzēto pabalstu, novirzot šim mērķim LFF budžeta līdzekļus.

Klubi aicina LFF atbalsta mehānisma ietvaros paredzēt finansējumu futbola klubiem, kas līdzinātos vismaz valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai (EUR 430 pirms nodokļu nomaksas) vienam futbola trenerim. Papildus jau minētajiem atbalsta pasākumiem dīkstāves problēmu risināšanai, klubi aicina LFF izskatīt arī citas futbola klubu atbalsta iespējas ārkārtas situācijas periodā, atbilstoši LFF budžeta iespējam.