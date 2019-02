Divkārtējie Latvijas čempioni 'Spartaks' aizdomīgo spēļu dēļ netiek pie Eirokausu naudas

Divkārtējie Latvijas čempioni Jūrmalas "Spartaks" joprojām nav saņēmuši UEFA prēmiju par dalību Eirokausos, lai gan visiem pārējiem Latvijas klubiem šī nauda jau kādu laiku ir "ieripojusi" kontos. Portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija un atbildīgo cilvēku izvairīgās atbildes ļauj secināt, ka naudas kavēšanās ir saistīta ar pārbaudēm par Jūrmalas komandas saikni ar spēļu rezultātu sarunāšanu jeb iespējamu kārtējo "totalizatora skandālu" Latvijā.

Latvijas futbola klubiem ierasti Eirokausu sezona noslēdzas jau vasarā un vēlāk rudenī tie saņem UEFA finansējumu par dalību sacensībās. Daudzi klubi rēķinās ar šo naudu, jo tā ir diezgan nozīmīga budžeta aile Latvijas futbola apstākļos. "Spartaks" gadījumā, iespējams, tas nebūs katastrofāls trieciens klubam, tomēr neskaidrība par Jūrmalas kluba aizvadītajiem mačiem var atspēlēties sportiskā līmenī – ja UEFA naudu ieturēs, to pamatojot ar aizdomīgiem mačiem, tad arī LFF vajadzētu spert atbilstošus soļus. Ja būs fakti par "Spartaks" saikni ar spēļu rezultātu ietekmēšanu, tad LFF vajadzētu "Spartaks" komandai piešķirto licenci dalībai 2019. gada Latvijas čempionāta virslīgā.

2018./2019. gada Eirokausos startēja četri Latvijas klubi – "Spartaks" kā 2017. gada Latvijas čempions, "Liepāja/Mogo", "Ventspils" un "Riga FC". Pirmie no šiem bez problēmām pie godīgi nopelnītiem tūkstošiem tika "Riga FC" un "Liepāja/Mogo", bet ventspilnieku un jūrmalnieku naudiņa kavējās. Sākotnēji LFF prezidents Kaspars Gorkšs to skaidroja ar tehniskām procedūrām, tomēr šie argumenti neskanēja diez ko pārliecinoši.

Kā liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija, "Ventspils" un "Spartaks" spēles Eirokausos bija nonākušas zem UEFA lupas saistībā ar aizdomīgām spēlēm, tādēļ abi klubi netika pie pienākošās naudas. Ventspilnieku gadījumā aizdomas bija par UEFA Eiropas līgas atlases pirmās kārtas spēlēm pret albāņu klubu "Luftetari". Ventspilnieki duelī uzvarēja ar 8:3, bet pirmajā mačā savā laukumā sagrāva albāņus ar 5:0, turklāt visus piecus vārtus gūstot jau pirmajā puslaikā.

Uzreiz pēc pirmā mača internetā dažādos forumos, sociālajos tīklos un vēlāk arī medijos parādījās informācija par cīņas aizdomīgumu. UEFA to neapstiprināja, bet neoficiāli zināms, ka tieši šis mačs kalpoja par iemeslu, kādēļ kavējās naudas izmaksa kurzemniekiem. Pērnā gada nogalē "Ventspils" beidzot tika pie UEFA naudas, jo pārbaudēs netika konstatēta Kurzemes kluba saikne ar iespējamo spēļu rezultātu ietekmēšanu. Neoficiāli zināms, ka šajā gadījumā ar spēļu rezultātu manipulējusi albāņu puse, tomēr pagaidām oficiālas sankcijas pret "Luftetari" nav vērstas.

Ja "Ventspils" situācija atrisinājās, tad "Spartaks" joprojām nav ticis pie UEFA naudas. Jūrmalas klubs kā valsts čempioni Eirokausu sezonu sāka UEFA Čempionu līgā, kur atlases pirmajā kārtā ar 0:2 (0:0 un 0:2) zaudēja Belgradas "Crvena Zvezda", kas vēlāk aizcīnījās līdz grupu turnīram. Izkrītot no Čempionu līgas, "Spartaks" pēc jaunā Eirokausu nolikuma turpināja spēlēt UEFA Eiropas līgas atlasē. Otrajā kārtā jūrmalnieki ar 9:0 (6:0 un 3:0) sagrāva Sanmarīno komandu "La Fiorita", bet nākamajā kārtā ar 0:1 (0:1 un 0:0) zaudēja kaimiņiem lietuviešiem – Marijampoles "Sūduva".

Šobrīd publiski nav izskanējis un arī futbola aprindās nav dzirdēts, ka kāds no šiem sešiem mačiem būtu bijis aizdomīgs. Tomēr tieši kāds no šiem mačiem bijis iemesls, lai "Spartaks" laikus netiktu pie UEFA naudas un būtu neziņā par savu statusu. Tiesa, vēl nav skaidrs – aizdomas ir par pašu "Spartaks" komandu vai aizdomās tiek turēta kāda no "Spartaks" pretiniecēm. Kopumā šajās sešās Eirokausu spēlēs "Spartaks" būtu jāsaņem 820 000 eiro, neskaitot iespējamos papildus bonusus, piemēram, par televīzijas translāciju auditoriju.

Gan LFF prezidents Gorkšs, gan LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks sarunās ar medijiem (un arī "Spartaks" pārstāvjiem) vairākkārt uzsvēruši, ka "notiek sazināšanās", "skaidrojam situāciju", "nauda būšot, iespējams, kuru katru brīdi", utt. Visu šo laiku LFF noliedza, ka kavēšanās saistīta ar iespējamo "Spartaks" saikni ar aizdomīgām spēlēm, diplomātiski lietojot frāzi "tehniska kavēšanās".

Arī tagad sarunā ar portālu "Delfi" sākotnēji Pukinsks atbild, ka "Spartaks" naudu nav saņēmuši, LFF sazinājusies ar UEFA atbildīgajiem cilvēkiem un saņemt atbilde, ka "viss esot procesā" un ir kaut kādas tehniskas nianses. "Regulāri kontaktējamies ar UEFA, viņi konsekventi atbild, ka viss ir procesā attiecīgajā struktūrvienībā. Varu teikt tikai to, ko mums atbild UEFA - nauda ir ieturēta, ir process, kuru nevaram komentēt. Man pašam nav nekādas plašākas informācijas un nevaru neko arī sniegt "Spartaks" komandai, kas visu laiku par to interesējas. "

Tomēr portāla "Delfi" rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka Pukinsks un Gorkšs ir labi informēti par notikumiem ar "Spartaks" naudu, taču, ievērojot konfidencialitāti, to nedrīkst izpaust. Uz jautājumu, vai LFF ģenerālsekretārs, liekot roku uz sirds, var apgalvot, ka nav lasījis dokumentus un nav informēts par lietas izskatīšanu pret "Spartaks" komandu saistībā ar aizdomīgām spēlēm, Pukinsks ieturēja pauzi un diplomātiski atbildēja "Nav komentāru".

Aizdomīgi īsi un nekonkrēti uz portāla "Delfi" jautājumiem savulaik atbildi sniedza arī UEFA, kas vēl pērn klātienē sarunā ar Latvijas žurnālistiem aicināja medijus nekautrēties un saistībā ar UEFA sacensībām neskaidros jautājumos uzdot pašai UEFA ar e-pasta starpniecību. Pēc uzdotajiem jautājumiem par Latvijas klubu Eirokausu naudām portāls "Delfi" saņēma sekojošu atbildi: "Mums nav nekāda informācija, ko varam sniegt, vai kāds komentārs saistībā ar šo tematu."

"Spartaks" problēmas ar Eirokausu naudu šobrīd ir netieši skārušas arī Latvijas jaunatnes futbolu. Jūrmalas komandai šobrīd nav savas jaunatnes futbola akadēmijas, kā to prasa virslīgas kluba statuss. Attiecīgi "Spartaks" par šī punkta neizpildi pērn bija spiests maksāt 200 000 eiro, kas tiktu novirzīti Latvijas jauniešu futbolam. Tomēr "Spartaks" vienojās ar LFF, ka samaksās 50 000 eiro, bet pārējo daļu segs pēc Eirokausu naudas saņemšanas. Šobrīd šo 150 000 eiro situācija nav atrisināta, lai gan klubs apliecinājis to samaksāt arī gadījumā, ja netiks saņemta UEFA nauda.

"Mums klubs saka, ka ir finanšu sarežģījumi un nevar kaut ko realizēt, tāpēc lūdz operatīvāku informāciju no UEFA un to risināt. Ceram, ka "Spartaks" nākotne nav saistīta ar šo naudu, jo nav bijuši nekādi signāli no spēlētājiem par sarežģījumiem. Varu teikt, ka no LFF puses svarīgāki ir šie 150 000 eiro," bilst Pukinsks. Pēc viņa teiktā, šobrīd ir divi varianti – vai nu UEFA pa tiešo LFF samaksā šo summu, kas ir domāta jauniešiem, vai arī šo summu, pamatojoties uz noslēgto vienošanos, samaksā pats "Spartaks".

Lai gan Pukinsks saka, ka šobrīd nav nekādu signālu par sarežģījumiem, "Spartaks" šobrīd ir nozīmīgs nodokļu parāds nepilnu 11 000 eiro apmērā. Nodokļu parāds klubam bijis ik pa laikam, bet pēdējā gada laikā šobrīd tas ir ilglaicīgākais. Pagājušajā gadā pirms sezonas sākuma "Spartaks" nebija nodokļu parāda, bet maijā tas vienubrīd sasniedza gandrīz 40 000 eiro.

Piektdien "Spartaks" saņēma nepieciešamo licenci dalībai 2019. gada virslīgā ar nosacījumu, ka pildīs parāda atmaksas termiņu. Kamēr netiks pildīti nosacījumi, "Spartaks" ir uzlikts liegums reģistrēt jaunus spēlētājus. Tāpat "Spartaks" vadība licencēšanas komisijai uzrādījusi maksājuma dokumentus, kas apliecina, ka ir dzēsti nodokļu parādi, tomēr publiski pieejamā informācijā tas varētu uzrādīties vēlāk.

Portāls "Delfi" pagājušajā nedēļā vairākas reizes sazinājās ar "Spartaks" direktoru Edgaru Gauraču, lai iegūtu kluba pārstāvja viedokli saistībā ar UEFA Eirokausu naudām. Tomēr Gauračs aizņemtības dēļ komentāru nav sniedzis, bet sestdien viņš devās uz Turciju, kur kopā ar komandu turpinās gatavošanos jaunajai sezonai.