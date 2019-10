Futbola problēmas: Ģirģens vērš uzmanību uz klubu 'melnajām kasēm'

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens trešdien preses konferencē runājot par spēļu rezultātu manipulēšanu vērsa uzmanību uz vēl vienu šī sporta veida problēmu Latvijā – klubu "melno kasi", caur kurieni plūstot naudas līdzekļi.

"Latvijā futbolisti nesaņem lielu atalgojumu, tā ir liela problēma. Mūsu tirgus ir mazs. Te vajadzētu trenēties, spēlēt, vajadzētu būt spēcīgam čempionātam, no kurienes spēlētājus varētu nodarbināt daudz spēcīgākās līgās. Vajadzetu, lai tieši no Latvijas līgas spēcīgākās līgas izvēlētos spēlētājus," sacīja Ģirģens. "Bet ir riska moments – ja mēs redzam, ka šeit spēlē leģionāri un viņiem ir oficiāli līgumi un ja šajos līgumos ir jau ierakstīts standartā mazas summas, tad Latvijas Futbola federācijai (LFF) vajadzētu izveidot iekšējo kontroles mehānismu, lai noskaidrotu, vai netiek maksāta papildus summa no "melnās kases"."

"Manā rīcībā ir informācija, ka atsevišķos klubos tiek maksāti skaidras naudas līdzekļi un tie ir no "melnās kases". Nenosaukšu klubus. Ja viņi dzird – tad arī "Moneyval" kontekstā esmu nodevis informāciju Finanšu izmeklēšanas dinestam, nodošu informāciju arī Valsts ieņēmumu dienestam – nepieciešams kontrolēt leģionārus, ka līgumā ir tā summa, ko arī saņem. Ja nē, tad jābūt krimināllietai, jo ir norma par aplokšņu algas maksāšanu. Tas arī viens no veidiem, kā kontrolēt godīgu spēli, godīgu atalgojumu, un pie tā ir jāstrādā, un LFF vajadzētu izveidot iekšējo kontroles mehānismu. Tas palīdzētu Latvijas futbolam, nevajadzētu ierosināt procesus un ķert šos negodīgos darboņus," piebilda ministrs.

Ziņots, ka Valsts policija (VP) sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju (LFF) un Eiropas Futbola asociāciju savienību (UEFA) realizējusi lietu cīņā pret futbola spēļu rezultātu sarunāšanu, trešdien speciālā preses konferencē paziņoja VP priekšnieks Ķuzis.

Informācija par spēļu rezultātu sarunāšanu tika saņemta jau 2018. gadā. VP uzsāka kriminālprocesu, lietu realizējot pirms trim nedēļām un uz aizdomu pamata aizturot trīs personas, kuras šobrīd ir uz brīvām kājām. Nozieguma organizatoram bijusi piemērota 30 tūkstošu eiro liela drošības nauda.

Visticamāk, šīs lietas ietvaros septembra beigās aizturēts futbolā skandalozi zināmais Oļegs Gavrilovs. Portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka Gavrilovu aizturēja Valsts policija, veicot starptautisku operāciju, bet vēlāk pret drošības naudu viņš atbrīvots.

Futbola spēļu manipulācijās iesaistīti vismaz trīs virslīgas klubi, kā arī vairāki pirmās līgas klubi, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija. Visi trīs šie virslīgas klubi ir vai ir bijuši Eirokausu dalībnieki.

