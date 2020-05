Futbolistiem nezinot, LFF dāvinājuma līgumus pārformē par darba līgumiem

LFF finanšu direktors Uģis Mālmanis portālam "Delfi" sacīja, ka tādiem gadījumiem nevajadzētu būt. Viņš bilda, ka bijis viens gadījums, kad summa krietni atšķīrusies, tomēr tā bijusi cilvēciska kļūda un tā novērsta.

Vienā no zināmajamiem gadījumiem futbolistam ieteikts sazināties ar menedžeri (Ilvaru Rutkovski), kurš pēc tam jautājumu pāradresējis finanšu direktoram Mālmanim. LFF finanšu direktors sākotnēji sacījis, ka noskaidros situāciju, bet vēlāk vairs nav atbildējis uz telefona zvaniem. Šis futbolists pusgada laikā – no decembra līdz pat raksta tapšanas brīdim – nebija saņēmis detalizētus skaidrojumus.

"Es nesaprotu, kā var izmantot manus datus bez manas piekrišanas un slēgt līgumus manā vārdā," sašutumu neslēpj futbolists.

Mālmanis noraidīja šos pārmetumus un apgalvoja, ka visiem, kas interesējušies, sniedzis atbildes.

"Biedrība drīkst palīdzēt dažādām grupām, piemēram, sportistam. Tādā veidā var nodrošināt biedrības statūtos noteiktos mērķus, sniedzot atbalstu. Var dāvināt, bet, ja izrādās, ka apdāvinātā persona nav bijusi neatkarīga, bet veikusi kādu darījumu vai darbību, tad ekonomiskā būtība ir darbība par atlīdzību. Tad ir jāpiemēro savādāka norēķinu forma un sadarbības forma tiek pārskatīta," skaidro Mālmanis. Viņš norāda, ka LFF varēja to veikt, neinformējot un nesaņemot piekrišanu no otras puses, jo LFF ir maksātājs. Ja naudas saņēmējs būtu atteicies no dāvinājuma un samaksājis atpakaļ šo summu, tad tiktu pārskatīta sadarbība. Tiesa, nevienam no futbolistiem šī iespēja netika piedāvāta un skaidrota.