Jūlijā gaidāmas Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidenta vēlēšanas. Jaunajam vadītājam tuvākie gadi būs smags pārbaudījums, jo nāksies ne tikai attīstīt sporta veidu un rūpēties par tā izaugsmi laukumā, bet krietni strādāt pie reputācijas atgūšanas. Pasaules sporta karalis pašmājās pēdējos gados ir ierauts dažādos skandālos, kas saistās gan ar pašu LFF, gan ar notiekošo futbolā, lai gan tieši neskar federāciju.

Pavasarī saistībā ar futbolu ierosinātas vai ieguvušas jaunu virzienu vismaz divas krimināllietas, kuras ir saistītas ar jau iepriekš publiski izskanējušām lietām, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija. Vēl vairākas – administratīvas un kriminālas – lietas joprojām nav slēgtas, un to izskatīšana turpinās.

Problēmas ar VID

Pagājušā gada vasarā Valsts ieņēmumu dienests (VID) sāka lietu pret Latvijas Futbola federācijas (LFF) valdes locekli Vadimu Direktorenko, kurš ienākumu deklarācijā neuzrādīja ienākumus par futbola spēļu apkalpošanu. Direktorenko līdz 2015. gadam bija augsta līmeņa futbola tiesnesis, bet tad kļuva par futbola maču inspektoru.

LFF statūtu iepriekšējā redakcija liedza valdes locekļiem saņemt jebkādus ienākumus no LFF. Sakritība vai nē, bet kopš 2016. gada, kad viņš iekļuva LFF valdē, nevienā no Direktorenko iesniegtajām deklarācijām vairs neparādās ienākumi no futbola. Ja viņš publiskotu ienākumus, kurus, iespējams, guvis futbolā, viņš būtu pārkāpis LFF statūtus.