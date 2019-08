Ne tik raiti kā vēlētos futbola sabiedrība, Daugavpilī turpinās Latvijā pirmā tiesa saistībā ar sporta spēļu rezultātu iespējamo ietekmēšanu jeb tā sauktā "toto" lieta pret Oļegu Gavrilovu un Jevgeņiju Klopovu.

Kopš pērnā gada marta, kad bija plānots sākt lietas izskatīšanu, nozīmētas 13 tiesu sēdes, no kurām vairākas nav notikušas. Šonedēļ notika kārtējā tiesas sēde, kurā mainīts iztiesāšanas grafiks. Sākotnēji grafiks tika sastādīts līdz 2019. gada vasarai, bet tagad nākamā tiesas sēde ieplānota vien 2019. gada 23. decembrī. Tiesa nolēma rezervēt vēl 16 dienas plānotajām sēdēm 2020. gadā un pēdējā no tām šobrīd ieplānota 26. novembrī.

Kā portālu "Delfi" informēja Daugavpils tiesas priekšsēdētāja palīdze Aiga Trokša-Traško, šobrīd izdevies nopratināt 17 no 23 lieciniekiem. Pagaidām piespiedu kārtā atvests viens liecinieks, bet daži liecinieki pēc ieradās brīvprātīgi pēc tiesas pavēstes, bet dažu liecinieku piespiedu atvešanu izpildīt nebija iespējams.

Gavrilovs un Klopovs netiek tiesāti par sporta spēļu rezultātu ietekmēšanu, jo šāds krimināllikuma pants stājās spēkā jau pēc Daugavpils "Daugava" spēļu rezultātu ietekmēšanas skandāla. Abi divi šobrīd lietā apsūdzētie – Gavrilovs un Klopovs – apsūdzēti pēc krimināllikuma 179. panta trešās daļas un 218. panta otrās daļas.

179. panta trešā daļa paredz, ka "par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanos soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās". Savukārt 218. panta otrā daļa nosaka, ka "par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem".

ONAP veiktajā izmeklēšanā konstatējusi, ka abas personas, kuras agrāk bijušas saistītas ar Daugavpils futbola klubu "Daugava", no futbola spēļu manipulācijas rezultātā sporta totalizatoros iegūtās naudas, iespējams, nav nomaksājušas nodokļus lielā apmērā – gandrīz 48 tūkstošus eiro. Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka 1966. un 1983. gadā dzimušie vīrieši, visticamāk, piesavinājušies kluba naudu 284 tūkstošu eiro apmērā. Šo naudu futbola klubs "Daugava" bija saņēmis no Eiropas Futbola asociācijas par dalību Eirokausos.