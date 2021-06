Jauns 'totalizatoru skandāls': LFF DK pēc aizdomīgās spēles diskvalificē 'Noah' vārtsargu

Latvijas Futbola federācijas Disciplinārlietu komiteja līdz gala lēmuma pieņemšanai no LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas puses attiecībā uz iespējamo futbola kluba FC "Noah Jurmala" un tā spēlētāju, tajā skaitā Bojana Kneževiča, iesaisti darbībās, kas vērstas uz manipulācijām ar spēles rezultātu, diskvalificējusi minēto Serbijas futbolistu, ziņots Latvijas Futbola federācijas (LFF) mājaslapā.

Ziņots, ka 29. maijā "Optibet" futbola virslīgas 15. kārtas spēlē FK "Liepāja" izbraukumā ar rezultātu 5:0 pārspēja "Noah Jūrmala" vienību.

Šī spēle izpelnījās ažiotāžu mājinieku vārtsarga Bojana Kneževiča pieļauto kļūdu dēļ. 32 gadus vecais vārtsargs, kurš karjeru pārsvarā pavadījis Serbijas otrajā augstākajā līgā, pieļāva vairākas ļoti rupjas kļūdas, pēc kurām liepājnieki atzīmējās ar gūtiem vārtiem.

Portāls "Delfi" pārpublicē attiecīgo LFF Disciplinārlietu komitejas protokolu visā tā garumā.

Rīgā, 2021. gada 4. jūnijā

LFF Disciplinārlietu komitejas sēdes protokols Nr. 2021/27

Piedalās:

Komitejas locekļi: J. Tverjanoviča-Bore, J. Pavlovskis, A. Čapulis, Ē. Pļuta, R.Grīnbergs.

Komitejas sekretārs: A.Saļņikovs.

1. Par FC Noah Jurmala spēlētāja diskvalifikāciju

LFF DK, ņemot vērā sekojošus apstākļus:

[1] LFF ir saņemts š.g. 31. maija UEFA (Union of European Football Associations) BFDS (Betting Fraud Detection System – no angļu val. – Krāpniecisko darbību ar spēļu rezultātiem analīzes sistēma) ziņojums par š.g. 29. maija "Optibet" Virslīgas čempionāta spēli FC "Noah Jurmala" - FK "Liepāja", kurā norādīts, ka pastāv pietiekošs informācijas kopums, kas ļauj secināt, ka futbola klubs FC "Noah Jurmala" un/vai tā spēlētāji var būt iesaistīti darbībās, kas vērstas uz manipulāciju ar spēles rezultātu.

[2] Minētais UEFA ziņojums satur norādi uz sekojošiem notikumiem attiecībā uz likmju izvietošanu minētās "Optibet" Virslīgas čempionāta spēles laikā, kas veicina pamatotas aizdomas par iespējamo manipulāciju ar spēles rezultātu:

[2.1] Tiklīdz spēle tika uzsākta, un kad rezultāts vēl bija 0:0, tika izdarīts ievērojams likmju apjoms uz to, lai FC "Noah Jurmala" zaudētu spēli ar vismaz četru un piecu vārtu starpību. Minēto likmju veikšana turpinājās līdz brīdim, kad FK "Liepāja" guva pirmos vārtus spēles 17. minūtē. Spēles turpinājumā tika veikts ļoti ievērojams likmju apjoms uz to, ka FC "Noah Jurmala" zaudēs spēli ar vismaz piecu vārtu starpību, un minētās likmes turpinājās līdz brīdim, kad tika gūti spēles otrie vārti. Koeficienti uz minētajiem spēles iznākumiem strauji samazinājās, un nepalielinājās brīdī, kad tam būtu loģisks izskaidrojums, pamatojoties uz notikumiem minētās spēles gaitā;

[2.2] Arī UEFA ziņojuma turpinājumā ir atrodamas atsauces uz to, ka spēles laikā veiktās likmes un to apjoms acīmredzami neatbilda notikumiem spēles gaitā, kas rada pamatotas aizdomas par to, ka minētās spēles rezultāts varētu tikt manipulēts. Kā vēl viens piemērs tiek minēts tas, ka pirms pirmo vārtu gūšanas FK "Liepāja" veica tikai vienu sitienu vārtu rāmī, taču ievērojamas likmes uz lielu gūto vārtu skaitu joprojām saglabājās augstā līmenī.

[3.] DK, iepazīstoties ar minētā ziņojuma saturu, konstatē, ka minētajās darbībās, kura, iespējams, tika vērstas uz nepieciešamā rezultāta panākšanu labuma gūšanas nolūkos, varētu būt iesaistīti tādi FC "Noah Jurmala" spēlētāji, kuri ir figurējuši arī citās UEFA atskaitēs attiecībā uz spēlēm, kuras tika atzītas par aizdomīgām no sacensību integritātes viedokļa;

[4.] Ņemot vērā iepriekšminēto, LFF DK informē LFF Godīgas spēles un ētikas komiteju par nepieciešamību uzsākt oficiālu izmeklēšanu un veikt attiecīgas darbības un pierādījumu iegūšanu, lai konstatētu iespējamo futbola kluba FC Noah Jurmala un tā spēlētāju iesaisti darbībās, kas vērstas uz manipulāciju ar spēles rezultātu;

[5.] Neskatoties uz [4.] punktā minēto, DK ieskatā ir svarīgi ņemt vērā to, ka četrās no piecām UEFA ziņojumā īpaši izceltajām spēles epizodēm, kurās UEFA ieskatā varētu būt veiktas darbības, kas vērstas uz manipulāciju ar spēles rezultātu, kā iesaistītā persona ir norādīta FC "Noah Jurmala" vārtsargs Bojans Kneževičs (Bojan Kneževič). Ņemot vērā minēto, LFF DK ieskatā pastāv pietiekošs informācijas kopums attiecībā uz konkrēto FC "Noah Jurmala" spēlētāju, lai pirms oficiālā LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas lēmuma un atzinuma saņemšanas pret minēto spēlētāju tiktu piemērotas pagaidu sankcijas.

Ņemot vērā augstākminēto, LFF DK vienbalsīgi nolemj:

diskvalificēt FC "Noah Jurmala" spēlētāju Bojanu Kneževiču līdz gala lēmuma pieņemšanai no LFF Godīgas spēles un ētikas komitejas puses attiecībā uz iespējamo futbola kluba FC "Noah Jurmala" un tā spēlētāju, tajā skaitā Bojana Kneževiča, iesaisti darbībās, kas vērstas uz manipulācijām ar spēles rezultātu (Disciplinārā reglamenta pielikuma Nr.1 p.10 un p.15).