Kamešs: tikai nedaudz pietrūka līdz superrezultātam

Ceturtdien "Skonto" stadionā notikusī UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas "play-off" kārtas spēle pierādīja, ka "Riga" komanda var laukumā diktēt savus noteikumus, pēc saldsērīgās uzvaras sarunā ar aģentūru LETA atzina rīdzinieku pussargs Vladimirs Kamešs.

Latvijas čempione "Riga" ceturtdien UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra "play off" kārtas atbildes spēlē izrādīja sīvu pretestību, tomēr ar to nebija gana, lai debitētu sacensību pamatturnīrā. "Riga" "Skonto" stadionā atbildes spēlē guva minimālu uzvaru ar rezultātu 1:0 (0:0) pret Dānijas spēcīgo komandu "Kobenhavn". Pirmajā mačā piedzīvots zaudējums 1:3, līdz ar to divu spēļu summā rezultāts bija 2:3, tādējādi apstājoties soli no pamatturnīra.

"Bijām tuvu - šī spēle parādīja to, ka varam laukumā diktēt savus noteikumus. Žēl, ka neizspiedām maksimumu, jo ne katru gadu ir tādi momenti. Bija super emocionāli, paldies līdzjutējiem, ka tik daudz atnāca. Nebija tik tālu līdz grupu turnīram. Tas rūgtums paliks atmiņā uz ilgu laiku," stāstīja Kamešs.

Rīdziniekiem pamatlaika pēdējās minūtēs bija vairāki momenti pie pretinieku vārtiem, taču uzvaru divu spēļu summā izraut neizdevās.

"Nezinu, cik centimetri, bet pietrūka ļoti maz, lai būtu 2:0. Deniss [Rakels] tur sita, arī Romāns [Debelko]. Viennozīmīgi varējām izspiest uzvaru. Mums bija diezgan labi momenti, kamēr pretiniekiem, man šķiet, nebija ne tuvu tam. Pirmajā spēlē neielaistu pēdējos vārtus, pietiktu arī ar 1:0. Prieka par uzvaru nav. It kā vinnējām, bet tālāk netikām," secināja futbolists.

"Riga" treneris Mihails Koņevs pēc mača pateicies par spēli, kas Latvijas čempiones izpildījumā bijusi ļoti laba.

"Parādījām labu raksturu un neatsitāmies, kā pirmajā spēlē. Centāmies izdarīt spiedienu, lai viņi kļūdās. Treneris teica, ka esam malači. Diemžēl tikai nedaudz pietrūka līdz superrezultātam - grupu turnīram, kas Latvijā būtu pavisam cits līmenis un kaut kas neticams," atzina Kamešs.

Mača laikā bija daudz strīdīgu epizožu, pēc kurām abu komandu spēlētāji apelēja pie dueļa galvenā tiesneša sirdsapziņas.

"Katra komanda stāstīs, ka viņiem kaut kas nepatiks. Man šķiet, ka bija pret mums, bet tas jau ir pagātnē. Vārtus varējām iesist bez tiesneša palīdzības. Gribējām jau no paša sākuma parādīt, ka nesēdēsim un negaidīsim. Sākumā bijām akurāti presingā, lai viņi nepārrauj mūs. Man šķiet, ka spiediens izdevās labs, jo pēc pāris piespēlēm viņi zaudēja bumbu vai bija auts. Šī spēle parādīja, ka latviešu komandas var spēlēt līdzvērtīgi ar labām Eirokausu grupu komandām," stāstīja Kamešs.

Pirmā spēle Kopenhāgenā varēja pagriezties pavisam citā virzienā. Uz "Riga" vārtiem tika nozīmēta strīdīga "pendele", vēlāk tika trāpīts pa vārtu stabu, bet pašās beigās - ielaisti vārti.

"Mums otrajā spēlē bija vairāki momenti, tāpēc nav jēgas runāt, kas bija pirmajā spēlē. Bija divas spēles un otrajā spēlē varējām izspiest vairāk kā vienu golu - tas ir pats svarīgākais," atzīmēja Kamešs.

Liepājnieks mačā Kopenhāgenā guva skaistus vārtus, kas viņam ir vieni no nozīmīgākajiem karjerā.

"Ar tādām komandām bieži nesanāk spēlēt. Savulaik "Liepājas Metalurga" sastāvā iesitu Varšavas "Legia" komandai. Toreiz arī aizskrēju no vairākiem spēlētājiem un iesitu. Taču viennozīmīgi, vārti Kopenhāgenā līdzšinējā karjerā ir manā pirmajā trijniekā," atklāja Kamešs.

Latvijas izlases pussargs "Riga" komandai pievienojās tikai pirms pāris nedēļām.

"Komandā esmu iekļāvies labi. Vietējos spēlētājus un treneri zinu, vajadzēja iepazīties tikai ar leģionāriem. Viņi arī ir superīgi džeki, tāpēc tas bija tikai pāris dienu jautājums," secināja futbolists. "Divus mēnešus gaidīju, kad tikšu kādā komandā spēlēt. Tajā laikā bija tikai treniņi un nervoza gaidīšana. Tagad gribās tikai spēlēt, spēlēt un spēlēt. Atpūtīšos novembrī, kad sezona būs beigusies."

Kamešam bija piedāvājums turpināt karjeru Krievijā. Pirms pievienošanās "Riga" komandai viņš pārstāvēja Krievijas pēc spēka otrās līgas komandu Habarovskas SKA.

"Runas par Krievijas variantu bija, bet to gribēju atlikt līdz pēdējam. Gribēju pamēģināt uzspēlēt kaut kur Eiropā. Pienāca augusts, kad man bija piedāvājums no "Riga" komandas. Ar prieku to pieņēmu un ar nepacietību gaidīju iespēju tikt spēlēt," atzīmēja futbolists.

Kamešs Latvijas futbola virslīgā atgriezies trešo reizi karjerā. Latvijā viņš spēlēja arī no 2005. līdz 2012.gadam, no 2015. līdz 2016.gadam un pērn.

"Man vienubrīd šķita, ka virslīgas futbols agrāk bija diezgan sīvāks, agresīvāks un ātrāks. Taču tobrīd biju jaunāks un bija jācīnās ar tādiem lieliem izlases spēlētājiem kā Andrejs Prohorenkovs un Dzintars Zirnis. Taču tagad jaunie futbolisti, paskatoties tās spēles, saka, ka viņiem tas futbols šķiet ļoti lēns. Domāju, ka tagad čempionāts viennozīmīgi kļuvis stiprāks. Ko tu tagad apspēlēsi? Pagājušajā gadā varēja apspēlēt Valmieru - tagad aizej un apspēlē viņus! Tāpat kā pēdējā spēlē ar Jūrmalas "Spartaku" - pirmajā puslaikā iesitam trīs vārtus, bet otrajā viņiem ir ļoti daudz momentu," skaidroja 30 gadus vecais Kamešs.

Lai iekļūtu UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta. "Ventspils" ir vienīgā Latvijas komanda, kas spēlējusi Eiropas līgas grupu turnīrā.