Karašauska 'hat-trick' sagādā jau 14. zaudējumu Tukuma komandai

Latvijas futbolista Artūra Karašauska trīs gūtie vārti sestdienas "Optibet" futbola virslīgas spēlē kaldināja "Liepājas" komandas panākumu, savukārt "Tukums 2000"/TSS cieta jau 14.neveiksmi šosezon.

"Liepāja" viesos ar 5:0 (3:0) sagrāva "Tukums 2000"/TSS, kas aizvien lūko izcīnīt savu pirmo panākumu "Optibet" virslīgā.

Uzvarētāju labā ar "hat-trick" izcēlās Artūrs Karašausks, savukārt vēl pa "golam" iesita arī Dodo, Raivis Jurkovskis

Liepājas komanda spēles kontroli savās rokās pārņēma jau no pirmajām minūtēm un līdz desmitajai minūtei jau vairākkārt apdraudēja tukumnieku vārtus, taču bez rezultāta. 14.minūtē rezultātu atklāja Karašausks, kurš gar soda laukuma līniju saņēma piespēli no Eduarda Tīdenberga, un, neapturējis bumbu, raidīja to zem vārtu pārliktņa.

Tukumā līdz otrajiem vārtiem ilgi nebija jāgaida, jo kurzemnieki piecas minūtes vēlāk izspēlēja standartsituāciju no stūra, kuru soda laukumā ar precīzu sitienu pretinieku vārtos noslēdza brazīlietis Dodo.

26.minūtē pretuzbrukumā devās nigērietis Olabanjo Aleksandrs Ogunji, taču vairāki pēc kārtas izdarītie sitieni atdūrās liepājnieku aizsardzības "mūrī". Puslaika turpinājumā spēku samēri nedaudz izlīdzinājās, taču vēl pirms tiesneša svilpes kurzemnieki paspēja iesist arī trešos vārtus. Soda laukumā no aizsarga atrāvās Karašausks un iecentrēja bumbu tuvāk vārtiem, kur no gaisa to vārtos raidīja Jurkovskis. Pirmais puslaiks noslēdzās par labu liepājiekiem - 3:0.

Spēles 48.minūtē laukuma centrā lieliski saspēlējās Karašauks un Mārtiņš Ķigurs, kurš brīdi vēlāk ar bumbu jau pietuvojās soda laukumam, taču spēlētāja raidījums bija neprecīzs. Desmit minūtes vēlāk liepājnieki vēlreiz spēja izlauzties pretinieku soda laukumā, kur iepretim tukšiem vārtiem bumbu saņēma Karašausks, taču futbolists "sapinās" kājās un nerealizēja savu iespēju.

Karašausks savu iepriekš pieļauto kļūdu laboja 63.minūtē. Liepājnieki soda laukumā veica neskaitāmas piespēles un vilcinājās ar sitienu, taču pēc tukumnieku aizsargu mudinājuma raidījumu izpildīja Karašausks, bumbai lidojot vārtu tīklā.

Spēles pēdējās 15 minūtēs abas komanda piekopa nedaudz rupjāku futbolu, kā dēļ tiesnesim savu svilpi nācās pielietot nedaudz biežāk nekā iepriekš. Piecas minūtes līdz mača beigām tukumniekiem bija iespēja izpildīt standartsituāciju no pustālas distances, taču soda laukumā neviens no mājiniekiem līdz bumbai neaizsniedzās.

Atlikušajā laikā vārti netika gūti, liepājniekiem lietainos apstākļos svinot drošu panākumu.

Liepājas komandā sestdien debitēja ukraiņu vārtsargs Aleksandrs Ribka, kurš dzimtenē karjeras laikā uzvaru vietējā čempionātā svinējis piecas reizes.

Tukuma komanda jūlija/augusta mijā divās spēlēs pēc kārtas cīnījās neizšķirti, bet pēc tam atgriezās uz zaudējumu takas un piedzīvojusi četras neveiksmes pēc kārtas, iepriekšējā duelī ar 2:5 atzīstot "Riga" pārākumu. Savukārt "Liepāja" pēc trīs zaudējumu sērijas nākamajās trīs spēlēs cīnījusies neizšķirti, turklāt pēdējos divos mačos punkts izrauts noslēdzošajās sekundēs.

Īpaša šī spēle bija Tukuma komandas galvenajam trenerim Jurģim Kalnam, kurš dzimis Liepājā un futbolista karjeras laikā pārstāvējis šīs pilsētas vienību "Liepājas Metalurgs". Tukuma komandā spēlē arī daži Liepājas futbola audzēkņi.

Liepājniekiem sakrāto brīdinājumu dēļ nevarēja palīdzēt Leandro Teiho.

Abu komandu šīs sezonas pirmā savstarpējā spēlē noslēdzās ar rezultātu 2:2, piecas minūtes pirms pamatlaika beigām "Liepāju" no zaudējuma glābjot Ričardam Fraidejam.

Uzreiz pēc šī dueļa Jāņa Lūša vārdā nosauktajā stadionā Jelgavā vietējā komanda uzņems Jūrmalas "Spartaku".

Kārtas noslēgumā svētdien "Skonto" stadionā notiks vadošo komandu "Riga" un RFS derbijs, vēl galvaspilsētā "Metta" uzņems "Ventspili", bet pa vidu šīm spēlēm "Daugavpils" mājās tiksies ar "Valmieru".

Turnīra kopvērtējumā pirmo vietu ar 45 punktiem 16 spēlēs ieņem "Riga", kas par pieciem punktiem apsteidz RFS. Tālāk ar 28 punktiem 16 spēlēs ir "Valmiera", aiz kuras ar 23 punktiem 16 un 15 mačos ir "Ventspils" un Jūrmalas "Spartaks". Aiz pirmā piecinieka ar 17 punktiem 16 dueļos seko "Liepāja", par diviem punktiem mazāk iekrājušas "Daugavpils" un "Metta", kamēr "Jelgava" seko ar 14 punktiem, bet "Tukums 2000"/TSS 17 spēlēs tikusi pie četriem punktiem.