Keinam 50. vārti izlasē; Anglija izrauj neizšķirtu pret Vāciju

Anglijas vīriešu futbola izlase otrdien UEFA Nāciju līgas mačā Minhenē pamatlaika beigās izrāva neizšķirtu pret Vāciju.

A līgas mačs noslēdzās ar rezultātu 1:1 (0:0).

Jau pirmajā puslaikā, kurā pārsvars bija vāciešiem, Jonass Hofmans ieraidīja bumbu vārtos, taču aizmugures situācijas dēļ rezultāts palika nemainīgs. Tomēr 50.minūtē pēc Jozua Kimmiha piespēles Hofmans ar spēcīgu sitienu no soda laukuma raidīja bumbu mērķī un panāca 1:0 Vācijas izlases labā.

Angļiem bija vairākas iespējas izraut neizšķirtu, ko arī izdevās, pateicoties Herija Keina 88.minūtē realizētajam 11 metru soda sitienam. Pēc VAR iesaistes nozīmēto "pendeli" nopelnīja pats Keins, kuru Vācijas izlases soda laukumā neatļauti kavēja Nko Šloterbeks.

Keinam tie bija 50. vārti valstsvienībass rindās.

Tikmēr pērnā gada Eiropas čempione Itālija Čezēnā ar rezultātu 2:1 (2:0) uzvarēja Ungāriju.

Itāliju spēles 30.minūtē vadībā izvirzīja Nikolo Barella, kurš saņēma piespēli pie soda laukuma robežas, apstrādāja bumbu un sita to vārtos. Puslaika pēdējā minūtē ungāri soda laukumā nepieskatīja Lorenco Pelegrīni, kurš pēc Mateo Politāno piespēles panāca 2:0.

Otrajā puslaikā, 61.minūtē, pēc piespēles gar vārtiem Džanluka Mančīni neveikli ieraidīja bumbu savos vārtos un ļāva ungāriem samazināt pārsvaru.

A līgas trešajā grupā pēc divām spēlē Itālijai ir četri punkti, Ungārija guvusi trīs punktus, divi punkti ir Vācijai un viens - Anglijai.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās. C grupas vājākās komandas tiekas izslēgšanas cīņās, lai noskaidrotu divas vienības, kas izkritīs uz D līgu, vietā nākot tās divām spēcīgākajām vienībām.

Nāciju līgas turnīrs noris trešo reizi.

Iepriekšējās sezonas finālturnīrs norisinājās pērn oktobrī, Francijai titulcīņā uzvarot Spāniju. Pirmajā sezonā finālturnīru uzņēma Portugāle, mājiniekiem kļūstot par vēsturē pirmajiem UEFA Nāciju līgas čempioniem.