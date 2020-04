Kritizētie Anglijas futbola klubi atsakās no valdības pabalstiem

Anglijas premjerlīgas klubs "Bournemouth" paziņojis, ka tomēr atteiksies no iepriekš pieņemtā lēmuma darbinieku algas segt, izmantojot Lielbritānijas valdības piedāvāto pagaidu atvaļinājumu shēmu, ziņo medijs BBC. Vienība tādējādi kļuvusi par trešo Anglijas komandu, kas atsakās no pabalsta, lai gan iepriekš bija lēmusi to izmantot.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Jau ziņots, ka arī "Tottentham Hotspur", "Newcastle United", "Norwich City" un "Liverpool" klubu vadības bija paziņojuši, ka tās izmantos valdības shēmu, lai garantētu 80 procentus no darbinieku algām, kas nepārsniedz 2500 sterliņu mārciņu (2850 eiro) mēnesī.

Šis lēmums izraisīja parlamenta digitālās, kultūras, plašsaziņas līdzekļu un sporta komitejas vadītāja Džūliana Naita dusmas, jo tobrīd nebija panākta vienošanās par daudz pelnošo spēlētāju algu samazināšanu.

"Bournemouth" kluba direktori atzinuši, ka tieši saņemtā kritika motivējusi vienību mainīt savu nostāju. Šādu pašu soli spērušas arī "Liverpool" un "Tottenham Hotspur" komandas.

"Esam ieklausījušies mūsu atbalstītājos un atcēluši lēmumu laist darbiniekus pagaidu atvaļinājumā," pauda klubs, kas shēmu sāka izmantot 1. aprīlī, atvaļinājumā nosūtot vairākus savus darbiniekus.

"Nebija viegli šādi rīkoties, ņemot vērā spiedienu, ko klubi izjūt nenoteiktajos laikos," uzsvēruši kluba direktori. "Lai cik labi būtu bijuši mūsu nodomi, apzināmies kritiku, kas pausta premjerlīgas klubu virzienā par shēmas izmantošanu."

"Bournemouth" kluba galvenais treneris Edijs Hovs kļuva par pirmo treneri, kurš brīvprātīgi koronavīrusa Covid-19 pandēmijas laikā pieņēma algas samazinājumu. Šādu pašu soli spēruši arī vairāki no vienības vadības pārstāvjiem.

"Newcastle United" un "Norwhich City" vienības ir vienīgās, kuras vēl kādiem kluba darbiniekiem izmanto valdības piedāvātos pabalstus.