Krollis: prieku par debiju A sērijā neizjutu

Latvijas futbola izlases uzbrucējs Raimonds Krollis prieku par debiju spēcīgajā Itālijas A sērijā neizjuta, jo viņa pārstāvētā komanda "Spezia" piedzīvoja zaudējumu, sarunā ar "Sporta studiju" teica spēlētājs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pagājušajā nedēļā 21 gadu vecais "Spezia" uzbrucējs Krollis debiju A sērijā piedzīvoja 76.minūtē, kad devās uz maiņu, viņa pārstāvētajai komandai mājās ar 0:3 (0:0) zaudējot līgas līdervienībai "Napoli". Sev atvēlētajā laikā latvietis bija aktīvs, atzīmējoties ar sitienu pa vārtiem un pāris piespēlēm.

"Nevaru teikt, ka savā debijā izdarīju kaut ko izcilu. Kopumā esmu diezgan apmierināts ar to, ko paveicu laikā, kas bija dots, un kādā kondīcijā šobrīd esmu," sacīja Krollis. "Prieku par debiju neizjutu, jo gribas noturēties A sērijā un spēlēt augstākajā līmenī. No iepriekšējiem diviem gadiem neesmu pieradis zaudēt, tāpēc tas nepatīk."

"Spezia" komanda A sērijas kopvērtējumā ar 18 punktiem 21 spēlē atrodas 17. vietā, izkrišanas zonai esot priekšā par četriem punktiem. Vienībai pašlaik ir trīs zaudējumu sērija, un sezonas turpinājumā gaidāma cīņa par palikšanu Itālijas augstākajā līgā.

Itālijā latvietis gan nav ieradies optimālajā sportiskajā formā, jo pēc sezonas Virslīgā bija pārtraukums, un uzbrucējs bija devies arī atvaļinājumā. Pirms pārejas uz "Spezia" viņš bija aizvadījis tikai vienu futbola treniņu.

"Protams, trenažieru zālē strādāju jau no decembra beigām. Taču fiziskās bāzes un futbola sajūtas īsti nebija. Tāpēc sākumā [Itālijā] bija grūti, vēl joprojām sportisko formu cenšos atgūt. Pakāpeniski viss notiek. Esmu pacietīgs un baigi uz to visu neiespringstu," pauda Krollis, kurš dzīvo 15-20 minūšu brauciena attālumā no kluba bāzes, kas ir aprīkota ar visu nepieciešamo, tostarp fizioterapeitu un vairākiem futbola laukumiem.

Savukārt par dzīvokli Krollim jāmaksā pašam, kaut gan apartamentus atradis klubs. Arī automašīnas vēl nav, taču latvietis pauž cerību, ka šis jautājums nākamnedēļ tiks atrisināts.

"Komandā ir daudz spēlētāju no ārvalstīm, bet lielākoties Itālijā visi jau ir spēlējuši, tāpēc komunikācija pārsvarā ir itāļu valodā. Visi ir diezgan draudzīgi. Nebiju gaidījis, ka kolektīvs būs tik draudzīgs un atvērts. Tagad uzdevums ir iemācīties itāļu valodu, lai ar visiem var komunicēt," akcentēja Latvijas izlases uzbrucējs.