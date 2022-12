Latvijas futbola izlase pavasarī viesos aizvadīs pārbaudes maču ar Īriju

Latvijas nacionālā futbola izlase savu pirmo spēli 2023. gadā aizvadīs 22. martā, pārbaudes spēlē izbraukumā samērojot spēkus ar Īrijas valstsvienību, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).

Mačs notiks "Aviva Stadium" Dublinā. Savukārt Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīru Latvijas izlase sāks 28. martā ar spēli Kārdifā pret Velsu.

2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā Latvija tika ielozēta piecu komandu grupā kopā ar Horvātiju, Velsu, Armēniju un Turciju. Nonākšana piecu komandu grupā nozīmē, ka divreiz gadā izlašu spēļu logos ir tikai pa vienai spēlei. Līdz ar to spēļu kalendārā atbrīvojās divas vietas pārbaudes mačiem. Pirmā opcija bija martā, otra - novembrī.

Līdzīgā situācijā EČ atlasē ir arī Īrijas valstsvienība. Ņemot vērā, ka Latvijai kvalifikācijas cikls jāsāk pavasarī ar izbraukuma spēli Velsā, iespēja aizvadīt pārbaudes maču pret spēcīgu un stila ziņā līdzīgu pretinieku netālu no Velsas bija teicama opcija, kas bija atbilstoša Latvijas izlases vajadzībām pirms jaunā cikla. Abas puses vienojušās par visiem organizatoriskajiem jautājumiem, un spēle notiks 22. martā Īrijā.

𝗙𝗜𝗫𝗧𝗨𝗥𝗘 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗗 ✅

First game of 2023 confirmed with Latvia set for the @AVIVAStadium

⚽️ Ireland v Latvia

📅 Wednesday, March 22

⌚️ KO 7.45pm

🏆 International Friendly pic.twitter.com/RRKx6JygTM