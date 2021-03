Latvijas izlases gūtos vārtus aizēno Melnkalnes līdera izcilība

Latvijas vīriešu futbola izlase trešdien uzsāka 2022. gada Pasaules kausa kvalifikācijas ciklu, savā laukumā ar rezultātu 1:2 (1:1) piekāpjoties Melnkalnes izlasei.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas izlase pirmā guva vārtus, 40. minūtē izceļoties Jānim Ikauniekam, bet viesu zvaigzne Stevans Jovetičs minūti vēlāk arī atbildēja ar precīzu sitienu. Jovetičs mača 83. minūtē Melnkalnes izlasei izrāva uzvaru.

Tieši divcīņās jau no spēles pirmās minūtes pārāki bija mājinieki. Īpaši pārliecinošs bija Kristers Tobers, no kura cieta vairāki melnkalniešu futbolisti. Bumbu gan pārsvarā kontrolēja viesi, bet neviena no vienībām izteiktu pārsvaru neizbaudīja.

Pirmais nopietnais vārtu gūšanas moments pienāca laukuma saimniekiem, kad pēc vārtsarga kļūdas pa vārtiem sita Roberts Uldriķis, kura raidījumu uz vārtu līnijas apturēja Melnkalnes izlases aizsargs. Ar pāris viesu uzbrukumiem galā gan nācās tikt arī Pāvelam Šteinboram.

Spēles rezultātu 40. minūtē atklāja Jānis Ikaunieks, kuru pretuzbrukumā ar izcilu piespēli atrada Vladimirs Kamešs. Tomēr mājinieku prieki bija īsi, jo Stevans Jovetičs tūlīt pat ielauzās soda laukumā un pārspēja Šteinboru.

Otrajā puslaikā emocijas sita vēl augstāku vilni, tribīnēs esošajiem federāciju pārstāvjiem pēc biežajām divcīņām vēršoties pie Luksemburgas tiesnešiem.

Latvijas izlasei labākā iespēja gūt vārtus pienāca pēc standartsituācijas, kad vārtsarga Milana Mijatoviča nedrošo spēli vārtu guvumā negaidīti gandrīz pārvērta Mārcis Ošs. Taču ar laiku spēle tika novirzīta uz Latvijas izlases vārtiem.

Spēles rezultāts tika noteikts 83. minūtē, Jovetičam lielisku solo reidu noslēdzot ar sitienu bez pārliktņa.

Nākamo spēli Latvijas izlase aizvadīs sestdien, viesojoties pie Nīderlandes futbolistiem, kuri ar rezultātu 2:4 zaudēja Turcijas izlasei.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu mača notikumu aprakstu.