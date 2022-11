Latvijas U-21 futbola izlase Baltijas kausa izcīņu sāk ar uzvaru pār Igauniju

Latvijas U-21 futbola izlase Baltijas kausa izcīņu piektdien Valmierā uzsāka ar uzvaru pret vienaudžiem no Igaunijas.

Latvija pieveica Igauniju ar 1:0 (1:0).

Vienīgos vārtus sniegotajā laukumā 45.minūtē pēc Kristiāna Kaušeļa piespēles no soda laukuma kreisās puses guva Lūkass Vapne. Bumba atsitās pret vārtsargu, bet pēc tam to par vēlu no vārtiem izsist mēģināja Daniils Sotsugovs.

Otrajā mačā Latvijas futbolisti svētdien Kauņā spēkosies ar Lietuvu.

Pirmajā Baltijas kausa cīņā trešdien Igaunija savā laukumā ar 5:1 (3:1) sagrāva Lietuvu.

Pa trim punktiem sakrājusi Igaunija divos mačos un Latvija vienīgajā spēlē, kamēr Lietuvai zaudējums un nulle punktu.

Uz treniņnometni, kas sākās pagājušajā nedēļas nogalē, galvenais treneris Aleksandrs Basovs uzaicināja 23 spēlētājus no septiņiem pašmāju klubiem un Norvēģijas.

Jūnijā Latvijas U-21 izlase noslēdza 2023.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīru, kurā mērojās spēkiem ar Polijas vienaudžiem. Mājas spēlē Latvija piekāpās ar 0:2, bet izbraukumā atzina pretinieku pārākumu ar 0:5. Septembrī pārbaudes spēlē izbraukumā pret Poliju (1:1) debiju U-21 valstsvienībā piedzīvoja uzreiz desmit spēlētāji, no kuriem uz gaidāmo turnīru tika izsaukti astoņi.

Baltijas kausa izcīņa U-21 izlasēm notiek pirmo reizi kopš 2018.gada, kad tajā uzvarēja Lietuva, bet Latvija ierindojās otrajā vietā. 2016.gadā labākā turnīrā bija Latvija.

Basovam turnīrā palīdz Sergejs Golubevs un kādreizējais Latvijas izlases līderis Aleksandrs Cauņa.

Latvijas U-21 izlases kandidātu saraksts:

Vārtsargi: Jānis Beks ("Metta"), Sergejs Vilkovs ("Tukums 2000"/"Telms"), Ņikita Šaraņins ("Daugavpils");

Aizsargi: Jegors Novikovs ("Auda"), Aleksejs Kudeļkins, Rinalds Aizups (abi - "Daugavpils"), Iļja Semjonovs (Salaspils "Super Nova"), Rūdolfs Reingolcs, Niks Sliede (abi - "Tukums 2000"/"Telms"), Oskars Vientiess ("Metta");

Pussargi: Eduards Daškevičs ("Hamarkameratene", Norvēģija), Maksims Fjodorovs, Kaspars Anmanis (visi - "Tukums 2000"/"Telms"), Deniss Meļņiks, Artūrs Ostapenko (abi - Jūrmalas "Spartaks"), Jevgenijs Miņins (Salaspils "Super Nova"), Oļģerts Raščevskis ("Valmiera"), Kristofers Rēķis ("Metta"), Lūkass Vapne ("Valmiera"), Gļebs Žaleiko (RFS);

Uzbrucēji: Valerijs Lizunovs ("Daugavpils"), Kristiāns Kaušelis, Markuss Kruglaužs (abi - "Tukums 2000"/"Telms").