Latviju Eiropas čempionātā pludmales volejbolā spēcīgā konkurencē pārstāvēs astoņi dueti

Spēcīgā konkurencē Latviju Eiropas čempionātā pludmales volejbolā, kas no 16. līdz 20.septembrim notiks Jūrmalā, pārstāvēs astoņi dueti, ceturtdien vēsta sacensību organizatori.

Turnīrs pulcēs labākos Eiropas pludmales volejbola vīru duetus no 17 valstīm un sieviešu duetus no 13 valstīm pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē.

Latviju pārstāvēs vīriešu dueti Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs, Aleksandrs Samoilovs/Jānis Šmēdiņš, Mihails Samoilovs/Aleksandrs Solovejs, Ardis Bedrītis/Arnis Reliņš un sieviešu pāri Tīna Laura Graudiņa un Anastasija Kravčenoka, Varvara Brailko/Anete Namiķe, Krista Paegle/Kristīne Briede un Marta Ozoliņa/Luīze Skrastiņa.

Turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ pretendē uz viena no sezonas spēcīgākajiem turnīriem dalībnieku ziņā statusu pasaulē.

Vīriešu konkurencē titulu aizstāvēs Maskavā uzvarējušie pasaules ranga līderi no Norvēģijas Annešs Mūls un Kristians Sērums. Uzvarēt gribēs pasaules čempioni no Krievijas Vjačeslavs Krasiļņikovs un Oļegs Stojanovskis, pasaules vicečempioni no Vācijas Jūliuss Tole un Klemenss Viklers, pasaules eksčempioni nīderlandiešu duets Aleksandrs Brouvers/Roberts Mēvsens, olimpiskie vicečempioni no Itālijas Daniele Lupo/Paolo Nikolai un spāņu veterāni Eiropas eksčempioni Pablo Erera/Adrians Gavira, kā arī citi spēcīgi ārvalstu dueti.

Sieviešu turnīrā par galvenajām titula pretendentēm tiek uzskatītas šveicietes - Tanja Hīberli/Nina Bečarta un Joana Heidriha/Anuka Veržē-Deprē, olimpiskā čempione vāciete Laura Ludviga, kas spēlēs pārī ar Margaretu Kozuhu, un nīderlandietes Sanne Kaizere un Madeleina Mepelinka un čehietes Marketa Slukova/Barbora Hermanova.

Turnīra dalībnieki savus pretiniekus uzzinās oficiālajā izlozē, kas Jūrmalā 26.augustā norisināsies tenisa centrā "Lielupe".

"Mums ir liels prieks, ka savu dalību Jūrmalā notiekošajā Eiropas čempionātā ir apstiprinājušas visas spēcīgākās vīriešu un sieviešu komandas," organizatoru paziņojumā tiek citēts Latvijas Volejbola federācijas (LVF) valdes loceklis un turnīra direktors Kaspars Timermanis.

"Šis turnīrs, iespējams, būs gada vērienīgākais volejbola pasākums pasaulē, jo šogad pasaulē vairs nenotiks neviens lielāks un nozīmīgāks turnīrs. Sezonas laikā vairāki no vadošajiem spēlētājiem ir dziedējuši dažādus savainojumus, bet uz gada nozīmīgāko turnīru visi būs ierindā, tāpēc mūs sagaida augstākā ranga pludmales volejbols," stāsta Timermanis.

Kaut gan olimpiskais rangs saistībā ar Covid-19 pandēmiju tika iesaldēts šī gada 16.martā, tradicionāli Eiropas čempionāts ir viens no turnīriem, kurā komandas cīnās par olimpiskā ranga punktiem.

Volejbolisti cīnīsies arī par kopējo balvu fondu 200 000 eiro apmērā.

Lēmums par sacensību organizēšanu Latvijā tika pieņemts Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) 2020.gada 7.jūlija valdes sēdē.

Iepriekšējā Eiropas čempionātā Jūrmalā 2017.gadā, kad par vicečempioniem kļuva Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs, Latvijai bija pa četriem pāriem gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē.

2017.gada augustā Šmēdiņš ar Samoilovu tika līdz finālam, kur piekāpās itāļiem Danielem Lupo un Paolo Nikolai, bet pārsteidzoši augsto piekto vietu izcīnīja Graudiņa un Kravčenoka, kā arī Pļaviņš ar Haraldu Regžu.

Šogad Jūrmalā vajadzēja norisināties arī Pasaules tūres posma sacensībām, taču šis turnīrs koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārcelts uz nākamo gadu.