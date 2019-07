LFF: telpu futbola flagmani 'Nikaru' par pārkāpumiem pērn varēja pazemināt uz pirmo līgu

Latvijas telpu futbola čempioni "Nikars" varēja arī netikt pie titula, jo finansiālu pārkāpumu dēļ komandai draudēja izslēgšana un pazemināšana uz pirmo līgu, paziņojumā medijiem norāda Latvijas Futbola federācija (LFF).

Jūnija beigās "Nikars" prezidents Raimonds Valts paziņoja, ka titulētākā Latvijas telpu futbola komanda vairs nestartēs pieaugušo sacensībās, izstājoties no UEFA Čempionu līgas un "Optibet Virslīgas sacensībām. Publiskā paziņojumā Valts veltīja kritiku LFF, apgalvojot, ka spertais solis ir saistīts ar "LFF attieksmi un nekompetenci".

LFF izvērtējusi "Nikars" apgalvojumu un otrdien, 2. jūlijā, publiskoja paziņojumu šajā jautājumā.

"Apkopojot LFF rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju par nacionālo un starptautisko futbola organizāciju pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz FK "Nikars", kā arī publiski pieejamo informāciju, var secināt, ka kluba darbība jau kādu laiku tika apdraudēta finanšu problēmu dēļ. Par to liecina arī attiecīgais LTFA Disciplinārlietu komisijas 2019. gada 22. janvāra lēmums par FK "Nikars" punktu samazināšanu 2018./2019. gada Virslīgas čempionāta tabulā, kas, pamatojoties uz FIFA lēmumu, ir saistīts ar finanšu saistību neizpildi pret vienu no FK "Nikars" bijušajiem spēlētājiem," norāda LFF. ""Nikars" līdzīgi kā jebkurš cits LFF biedrs var pretendēt uz atbalstu no LFF puses, pamatojoties uz LFF valdes apstiprinātajām atbalsta programmām, un var lūgt LFF speciālistu iesaisti procesos, kas saistīti ar kluba dalību vietēja mēroga un starptautiskajās sacensībās, taču tieša veida finansiālas palīdzības sniegšana privātam klubam ar nolūku nodrošināt tā pastāvēšanu ilgtermiņā ir pretrunā ar šī brīža LFF statūtiem un citiem reglamentējošajiem dokumentiem."

LFF paziņojumā vērš uzmanību uz faktu, ka no LFF puses "Nikars" komandai tika sniegts atbalsts komunikācijā ar FIFA ar nolūku nodrošināt pietiekoši daudz laika, lai FK "Nikars" spētu nokārtot savas finansiālās saistības un turpināt sekmīgu startu gaidāmajās pieaugušo sacensībās.

"Viens no veiksmīgas komunikācijas piemēriem ir FIFA lēmums par to, ka pazemināšana līgu zemāk FK "Nikars" turpmākās dalības gadījumā tiktu piemērota tikai no nākamās sezonas, kas ļāva FK "Nikars" veiksmīgi noslēgt 2018./2019. gada virslīgas sezonu un izcīnīt kārtējo čempionu titulu," teikts LFF paziņojumā.