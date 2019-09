'Liverpool' izcīna septīto uzvaru pēc kārtas

Anglijas futbola premjerlīgas klubs "Liverpool" sestdien guva panākumu vietējā čempionātā, izcīnot jau septīto uzvaru pēc kārtas šajā sezonā.

"Liverpool" viesos ar 1:0 (0:0) uzvarēja Šefīldas "United".

Vienīgos vārtus mača 70.minūtē guva Džeordīno Vijnaldums, kura spēcīgais sitiens no aptuveni 17 metriem, izslīdēja caur vārtsarga klēpi, bumbai lēnām ieripojot vārtos.

Panākums "Liverpool" deva svarīgus punktus, tādējādi tuvākie sekotāji Mančestras "City" tagad atpaliek par astoņiem punktiem.

Zīmīgi, ka "Liverpool" Anglijas premjerlīgā nu jau uzvarējusi 16 spēles pēc kārtas.

"Ne visas spēles vienmēr ir skaistas, tāpēc reizēm vēlamais rezultāts nāk smagāk," vietējiem medijiem pēc spēles teica "Liverpool" galvenais treneris Jirgens Klops. "Pretinieki spēlēja ļoti neatlaidīgi, izrādot ļoti sīvu pretestību."

"Esmu apmierināts ar spēli, tomēr par priecīgu mani nenosaukt. Nenospēlējām labāko spēli, tomēr šeit nu mēs esam."

Tikmēr pretinieku komandas treneris Kriss Vailders atzīmēja, ka šodien nebija Liverpūles komandas diena, tāpēc to vajadzēja izmantot.

"Šī nebija viņu diena, bet mēs šo iespēju neizmantojām. Izveidojām gana daudz vārtu gūšanas iespējas, tomēr nepratām tās realizēt. Punkti ir paši svarīgākie, bet mēs tos šodien nenopelnījām," teica treneris.

Citā spēlē Totenhemas "Hotspur" mājās ar 2:1 (2:1) pārspēja "Southampton".

Uzvarētāju rindās vārtus guva Tangijs Ndombele un Herijs Keins, bet mājiniekiem precīza sita Denijs Ingss.

Ndombele rezultātu atklāja 24.minūtē pēc tam, kad viņa komanda jau trīs reizes nespēja gūt vārtus. Spēlētājs no partnera soda laukumā saņēma bumbu un ar vienu pieskārienu raidīja to garām vārtsargam. 15 minūtes vēlāk pārdroši nospēlēja Igo Lorī, kurš nesavaldīja bumbu, bet to pamanīja Ingss, raidot bumbu tukšos vārtos.

Divas minūtes līdz puslaika beigām Keins no tuvas distances panāca 2:1, taču spēles turpinājumā neviena no komandām vārtus vairs neguva, uzvaru svinot aizvadītās sezonas UEFA Čempionu līgas finālistei "Hotspur".

Uzvaru svinēja arī Londonas "Chelsea", kas mājās ar 2:0 (0:0) pieveica Braitonas un Houvas "Albion".

Rezultātu 50.minūtē ar precīzu "pendeli" atklāja Žoržinju, bet Viljans 76.minūtē no laukuma labās puses ar bumbu ieskrēja soda laukumā, raidot to tuvējā apakšējā stūrī. Šie arī bija pēdējie vārti spēlē, "Chelsea" noturoties blakus labāko sešiniekam.

Visbeidzot čempione Mančestras "City" viesos ar rezultātu 3:1 (1:1) uzveica Liverpūles "Everton".

Pirmos vārtus spēlē 24.minūtē pēc tāla centrējuma guva Gabriels Hesus, bet nepilnas desmit minūtes vēlāk Dominiks Keilverts-Levins izmantoja mājinieku aizsargu nesaprašanos soda laukumā, izlīdzinot rezultātu. Otrajā puslaikā precīzi sitieni padevās tikai "City". 71.minūtē Rijads Mahrezs bija precīzs izpildot brīvsitienu, bet Rahims Stērlings sešas minūtes līdz gala svilpei bumbu raidīja zem vārtu pārliktņa, nodrošinot "City" uzvaru.

Zīmīgi, ka "City" sezonas pirmajās septiņās spēlēs iesitusi 27 vārtus, bet šādu sniegumu futbola fani pēdējo reizi varēja baudīt tālajā 1894./95.gada sezonā.

Anglijas premjerlīgā pirmo vietu ar 21 punktu septiņās spēlēs ieņem "Liverpool", tālāk ar 13 punktiem sešos dueļos seko Mančestras "City", bet Vesthemas "United" ar 12 ierindojas trešajā pozīcijā. Nākamās sešas vietas aizņem komandas, kas spējušas izcīnīt 11 punktus.