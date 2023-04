Mančestras 'City' pēc vieglas uzvaras pār Minhenes 'Bayern' nonākusi UEFA Čempionu līgas pusfināla tuvumā

Anglijas premjerlīgas klubs Mančestras "City" otrdien savā laukumā Čempionu līgas ceturtdaļfināla pirmajā mačā sagrāva Minhenes "Bayern", bet Milānas "Inter" viesos pārspēja Lisabonas "Benfica".

Mančestras "City" pieveica "Bayern" ar 3:0 (1:0).

27.minūtē Rodri pēc Bernardu Silva (attēlā) piespēles guva vārtus ar tālsitienu, trāpot bumbu vārtu kreisajā stūrī un tā gūstot vienus no skaistākajiem vārtiem šajā sezonā.

Pēc "Bayern" rupjas kļūdas aizsardzībā 70.minūtē jau Silva, uz vārtu priekšu saņēmis piespēli no Ērlinga Holanna, ar galvu no tuvas distances raidīja bumbu vārtu tīklā.

Vēl sešas minūtes vēlāk jau Holanns vārtos raidīja Džona Stounsa ar galvu piespēlēto bumbu vārtos, panākot 3:0. Norvēģis kļuvis par pirmo Anglijas premjerlīgas spēlētāju, kurš vienas sezonas laikā visu turnīru ietvaros guvis vismaz 45 vārtus.

