Morozs pēc sensacionālā neizšķirta: Stambulā būs pavisam cita spēle

Pirms spēles Turcijas kluba "Bašakšehir" pārliecība bija uz robežas ar pašpārliecību, bet pēc nedēļas Stambulā būs pavisam cita spēle – pēc sensacionālā neizšķirta UEFA Konferences līgas spēlē atzina Latvijas futbola čempionvienības RFS galvenais treneris Viktors Morozs.

RFS ceturtdien, 6. oktobrī, Rīgā "Skonto" stadionā, mača pēdējās 20 minūtes aizvadot mazākumā, cīnījās neizšķirti 0:0 ar A grupas līderi "Bašakšehir", tiekot pie otrā punkta grupu turnīrā un atņemot pirmos punktus pretiniekiem. Abas komandas pēc nedēļas Stambulā sāks grupu turnīra otro apli.

Morozs iepriekšējā mačā nopelnīja sarkano kartīti, tādēļ maču Rīgā vēroja no "Skonto" stadiona tribīnēm. Lai gan speciālists atradās tribīnēs, tas netraucēja RFS futbolistiem laukumā realizēt pirms mača dotos norādījumus.

"Rezultāts itin labs, spēles raksturs bija tāds, kādu gaidījām. Līdz noraidījumam izdevās labi spēlēt vidējā "blokā" un neļaut pretiniekiem izpausties ātrumā, kur viņi ir bīstami. No tribīnēm skatoties bija labi redzams, ka pretinieks nevar atrast kādu risinājumu. Esmu priecīgs, ka mūsu puišiem izdevās realizēt plānu," pēc uzvaras "Viaplay" tiešraidē sacīja Morozs. "Jā, beigās paveicās bija viņiem pāris epizodes, bet tas ir normāli. Svarīgi, ka šādās spēlēs pret tādiem pretiniekiem ir kāds, kas pavelk, - mūsu gadījumā tas bija Pāvels (Šteinbors) un viņš to izdarīja. Visi spēlētāji izdarīja to, ko prasījām. Ir gandarījums, protams, bet būtu vēl fantastiskāk, ja gūtu tos vārtos (otrajā puslaikā Andrejs Iličs trāpīja pa vārtu pārliktni – red.). Galvenais, ka spēlētāji izdarīja maksimumu un tas priecē."

"Stambulā būs pavisam cita spēle. Redzot viņu pirmsspēles preses konferenci, viņiem likās, ka šeit būs viegli, pārliecība bija uz robežas ar pašpārliecību. Mums tas nepatika un gribējām parādīt, ka viss izšķiras laukumā un varam pacīnīties. Otrā spēlē pretinieks skatīsies citādāk uz mums un būs pavisam cita spēle. Negribas domāt par nākamo spēli, jo mums čempionātā grūta spēle (pret "Auda") pēc divām dienām – kā atjaunoties fiziski un psiholoģiski," peibilda Morozs.

Trenera teiktajam par gaidāmo smagu spēli Stambulā pēc nedēļas piekrita RFS viens no aizsardzības balstiem Vitālijs Jagodinskis. "Ar rezultāta komanda ir apmierināta. Centāmies spēlēt futbolu, pretinieku komanda ļoti spēcīga, bet laukums bija tāds… Rezultāts 0:0 ir likumsakarīgs. Kamēr laukumā bijām 11 pret 11, tikmēr bija līdzīga spēle, bet mazākumā ir jānosēžas aizsardzībā un labāk, lai ir 0:0. Iespējams, viņiem parādīt savu labāko spēli traucēja laukuma kvalitāte. Stambulā būs labāks laukums un tur būs īstā viņu komanda. Pats labi zinu: kad jāuzlauž aizsardzība un nav labs laukums, ir grūti. Tas ir grūti jebkurai komandai jebkurā līmenī. Stambulā viņi būs pavisam citādi."