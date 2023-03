Nebijām pietiekami kompakti un agresīvi, pēc zaudējuma īriem norāda Kazakevičs

Latvijas vīriešu futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs pēc trešdien piedzīvotā 2:3 (2:2) zaudējuma pārbaudes spēlē Īrijas valstsvienībai, norādīja, ka mačs bijis svarīgs sagatavošanās posmā un viens no tā mērķiem bijis pierast pie lielā spēles ātruma.

"Gaidījām sarežģītu spēles sākumu. Adaptēties citiem spēles ātrumiem bija viens no mūsu mērķiem šajā pārbaudes spēlē," Latvijas Futbola federācijas (LFF) mājaslapā citēts galvenais treneris "Un, jā, ne līdz galam tas izdevās: pielāgoties spēles tempam, bumbas kontrolei. Tā rezultātā jau spēles sākumā bija 0:2. Un tas mūs uz brīdi arī izsita no līdzsvara. Bet pozitīvi bija tas, ka spējām atgriezties spēlē un izlīdzināt rezultātu."

"Gatavojoties šai spēlei, redzējām, ka diezgan būtisks pretinieku ierocis būs centrējumi. Fokusējāmies tam, lai flangos izdarītu spiedienu uz pretiniekiem un neļautu viņiem izpildīt centrējumus," atklāja Kazakevičs. "No tā izrietēja daļa problēmu. Otra lieta - mēs gribējām daudz augstāk izlikt mūsu aizsardzības bloku, nekā tas izdevās spēles sākumā. Pēc tam jau - netikām galā ar pretinieku sitienu vārtos pēc centrējumiem. Lai gan rēķinājāmies ar to, ka tas ir viens no īru trumpjiem."

Jau vēstīts, ka spēles sestajā minūtē īri pretuzbrukumā izvirzījās vadībā. Pēc Meta Dohertija centrējuma no labās puses Kalums O'Dauda apsteidza Robertu Savaļnieku un no vārtsarga laukuma ar galvu raidīja bumbu Pāvela Šteinbora sargāto vārtu labajā stūrī - 1:0 Īrijas labā.

17.minūtē rezultāts pēc vēl viena centrējuma no labās puses kļuva 2:0. Šteinbors pēc centrējuma bumbu aizskāra, taču no vārtu līnijas bumbu atpakaļ atspēlēja Maikls Obafemi, un Evans Fērgusons no tuva attāluma raidīja bumbu vārtos.

33.minūtē Vladislavs Sorokins kreisajā laukuma pusē pārķēra bumbu un piespēlēja to pa labi Robertam Uldriķim, kurš pārsteidza vārtsargu Kīvenu Keleheru ar lielisku tālsitienu, trāpot vārtu labajā augšējā stūrī un panākot 1:2.

Puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē Kelehers vēlreiz ieraudzīja bumbu savos vārtos pēc brīvsitiena izspēles, kad bumba ārpus soda laukuma nonāca pie Artūra Zjuzina, pēc kura sitiena ar vairākiem rikošetiem trāpīja vārtsargam un iespurdza vārtu labajā stūrī - 2:2.

65.minūtē mājinieki atkal izvirzījās vadībā, pretuzbrukumā pa vārtu kreiso stabu trāpot Mikijam Džonstonam, bet atlēkušo bumbu vārtos no tuva attāluma triecot Čidozijam Ogbenem.

"Kopumā mēs nebijām pietiekami kompakti un agresīvi. Sapratām un apzinājāmies - mums jāadaptējas citiem ātrumiem, citam tempam. Ja salīdzināt ar pretiniekiem, kādi mums bija iepriekšējā gadā, šogad būs citi ātrumi, cits temps, citas individuālās meistarības," spēli rezumēja Latvijas izlases galvenais treneris."Bija būtiski būt visu laiku divcīņās, kontaktā ar pretiniekiem, neļaut viņiem uzņemt ātrumu un sajust brīvu telpu. Tieši tāpēc arī šī spēle bija ļoti vērtīga, tāpēc mēs tādu gribējām."

Latvijas futbolisti 2024.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklu sāks 28.martā Kārdifā spēkojoties ar Velsu. Eiropas čempionāta D grupā Latvijas futbolisti tiksies arī ar Horvātiju, Turciju un Armēniju.

Īrija FIFA rangā ieņem 48.vietu, bet Latvija atrodas 133.pozīcijā.

No piecām savstarpējām spēlēm visās iepriekšējās bija uzvarējusi Īrija, tika vienā latviešiem gūstot vārtus.