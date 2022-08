No virsotnes uz bedri: brazīlietis Kazemiru pievienosies Mančestras 'United'

Slavenais Anglijas futbola klubs Mančestras "United", kas pašlaik piedzīvo sarežģītu laiku, no Spānijas vienības Madrides "Real" iegādāsies brazīliešu pussargu Kazemiru, vēsta ārzemju mediji.

Tikmēr "Real" galvenais treneris Karlo Ančeloti jau atklājis, ka Kazemiru vēlas atstāt Madrides klubu un doties pretī jauniem izaicinājumiem, informē BBC. Tiek lēsts, ka šis futbolists Mančestras vienībai izmaksās 60 miljonus eiro, bet vēl desmit miljoni tiks samaksāti, ja spēlētājis un pati komanda izpildīs dažādus līguma noteikumus, kas saistīti ar sasniegumiem laukumā.

