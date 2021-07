'Noah' prezidents: ja investori atteiksies ieguldīt naudu, klubs beigs pastāvēt

"Optibet" Latvijas futbola virslīgas kluba "Noah Jūrmala" prezidents Aleksandrs Jakubovskis neplāno vairs finansiāli atbalstīt klubu, domā aiziet no darbošanās futbolā, bet "Noah Jūrmala", ja to nevēlēsies pārņemt kāds investors, visticamāk, sezonu nepabeigs.

"Noah Jūrmala" iepīts dažādos notikumos jau no pagājušās sezonas noslēguma. Pēc kluba priekšteča "Lokomotiv Daugavpils" uzvaras pirmajā līgā, Latgales komanda piesaistīja tā saucamos armēņu investorus, mainīja nosaukumu uz "Noah Jūrmala", bet starp abām pusēm radās neskaidrības un Armēnijas puses aizgāja no šīs organizācijas. Klubu turpināja vadīt Jakubovskis, lai gan formāli biedrība reģistrēta uz citiem cilvēkiem.

Pagājušajā nedēļā "Noah Jūrmala" uzvarēja vairākus mēnešus ilgušajā strīdā ar Latvijas Futbola federāciju (LFF), kas pirms sezonas klubam atņēma licenci dalībai virslīgā. "Noah Jūrmala" iesniedza prasību Sporta arbitrāžas tiesā (CAS), kas aprīlī lika LFF izsniegt pagaidu licenci un pielaist klubu virslīgai, bet tagad ar savu lēmumu CAS apstiprināja, ka LFF nebija tiesīga neizsniegt "Noah Jūrmala" licenci.

"Es solīju pierādīt LFF korupciju un iekšējo sarunāšanu dažādos līmeņos, un CAS lēmums to apliecina. LFF dara visu, lai futbolā būtu mazāka konkurence svarīgiem cilvēkiem. Jā, CAS mūs sodīja par to, ka ne visus reglamenta punktus izpildījām, bet tādas problēmas ir praktiski visiem klubiem. Bet CAS nevienā brīdī savā lēmumā nepasaka, ka LFF bijusi taisnība lēmuma pieņemšanā, kā to tagad pagriež federācija. Vēl konsultēšos, bet plānoju no LFF piedzīt kompensāciju, jo mums tika likti šķēršļi spēlēšanai, veikta nomelnošana, un pēc negatīvām publikācijām investori no mums novērsās," portālam "Delfi" sacīja Jakubovskis.

Kā galvenos vaininiekus viņš min LFF prezidentu Vadimu Ļašenko, LFF Disciplinārlietu komitejas vadītāju Jevgeniju Tverjanoviču-Bori un LFF valdes locekļus.

CAS lēma, ka LFF būs jāsamaksā tiesas izdevumi 42 000 eiro apmērā. Šo summu procesa virzībai iemaksāja "Noah Jūrmala", bet klubs tagad šo naudu pieprasīs no LFF. Jakubovskis uzsver, ka tieši šis punkts norāda uz to, ka LFF ir zaudējusi tiesā, jo visas puses vienojās, ka tiesas izmaksas segs zaudētājs.

"Mani visu laiku apvaino saiknēs ar (Latvijas futbolā uz mūžu diskvalificēto Oļegu) Gavrilovu. Varu roku likt uz sirds, uz Bībeles un zvērēt, ka nekad neesmu iesaistījies šajās netīrajās spēlēs. Tāpēc nevēlos vairs turpināt ieguldīt un attīstīt futbolu, jo tevi visu laiku izspiež no futbola, tagad cenšas atņemt biedra statusu, lai vēlāk vieglāk mūs izmestu no virslīgas. Šobrīd domāju iet prom no tā visa, prom no futbola. Ja kāds no sponsoriem gribēs saglabāt klubu, tad to uzdāvināšu. Ja nebūs interesentu, tad aiziesim no virslīgas," apgalvo "Noah Jūrmala" prezidents.

Pirmās nopietnākās pazīmes par kluba iespējamo krahu bija nedēļas nogalē, jo "Noah Jūrmala" nedevās uz spēli Valmierā. "Ir investori, kam ir interese. Ja izdosies vienoties, tad tuvākajās dienās lēnām sāksim pārejas procesu. Ja viena, divu mēneša laikā nebūs, tad klubs beigs pastāvēt. Es netaisos vairs ieguldīt, kad tev liek šķēršļus. Pēc visiem notikumiem cilvēki apdomā, vai ienākt klubā. Interesi izrādījuši cilvēki, kuriem saikne ar "Gazprom", un Vadims Ļašenko par to ir labi informēts. Ja viņi atteiksies un uzskatīs, ka Latvijā ir riskanti ieguldīt futbolā, tad centīšos atrast cilvēkus, kuri pārņemtu klubu. Esmu informējis savus sadarbības partnerus, futbola aģentus, ka pirmā roka ir citiem cilvēkiem ("Gazprom"), bet, ja viņi atteiksies, tad klubu var pārņemt. Es esmu noguris no šīs cīņas ar vējdzirnavām."

Runājot par nedošanos uz spēli Valmierā, Jakubovskis atzina, ka tā bijusi viņa iniciatīva. "Pirms Valmieras spēles atbrauca Pilsonības un migrācijas dienesta darbinieki, aizturēja dažus cilvēkus, kuriem bija kļūdaini dokumenti. Spēlētājiem un treneriem vienkārši "piegriezies" tas spiediens no LFF, tagad no migrācijas pārvaldes, mikroklimats komandā ir nekāds. Pats pieņēmumu lēmumu nesūtīt komandu. Plus vēl neskaidrības ar dublieru komandu. Tas bija visa notiekošā pīķis un nevarējām aizbraukt. Vienu tehnisko zaudējumu pēc reglamenta drīkstam saņemt. Nākamajai spēlei pret BFC "Daugavpils" gatavojamies ar tiem profesionāļiem, kas palikuši, kā arī vēl piesaistīsim dublierus un jaunos liksim sastāvā."

Jakubovskis uzsver, ka pēc iesnieguma CAS sākušās dažādas problēmas: diskvalificēti futbolisti, sodīti futbolisti par aizdomīgām spēlēm, aizliegta jaunu spēlētāju reģistrācija, utt. "Noah Jūrmala" prezidents akcentē faktu, ka diskvalificētie futbolisti paši īsti nezina, par ko sodīti, jo juridisku un argumentētu lēmumu neesot saņēmuši.

Funkcionārs nenoliedz, ka klubam ir finansiālas problēmas un parādi, piemēram, viesnīcai Daugavpilī. Viņš gan bilst, ka pirms tam nav bijušas problēmas sadarboties, lai gan maksājumi nav bijuši arī regulāri. Tāpat klubam ir parādi vairākiem futbolistiem, tomēr tie pakāpeniski tiek dzēsti. Pēc Jakubovska teiktā, šobrīd "astes" ir daļēji par maiju, nav maksāts par jūniju un vēl jūlija sākumu.

"Kad aizgāja armēņi investori, tobrīd mums viss bija kārtībā. Trenējāmies gan mazā sastāvā, bet organizējāmies, un tad mūs noņēma no čempionāta. Mēs vairāk nekā mēnesi tiesājāmies ar LFF, futbolistus vajadzēja pārliecināt, lai nedodas prom. Federācija noveda mūs līdz tam, ka komanda praktiski ir izjukusi. Citiem klubiem arī ir parādi, bet viņiem pārejas neliedz. Mums katra DK sēde ir ar bargāko lēmumu un mūs vienkārši izstumj. Brīnums, ka mēs vispār līdz šim brīdim izdzīvojām," piebilst Jakubovskis.

Jakubovskis vērš uzmanību uz faktiem: gada laikā "pazudušas" četras potenciālās virslīgas komandas – pirms sezonas bankrotēja tradīcijām bagātais klubs "Jelgava", virslīgas licence atteikta FK "Auda", bet sezonas gaitā no Latvijas futbola kartes pazuda vēl viens tradīcijām bagāts klubs "Ventspils", kas ierauts pamatīgā spēļu sarunāšanas skandālā. Tagad, visticamāk, šim pulkam pievienosies "Noah Jūrmala".

"Apsveicu! LFF panāca to, ka aizeju. Jūs uzvarējāt, man apnicis cīnīties. Bet fakti runā par sliktu LFF prezidentam Ļašenko – viņa darbības laikā no virslīgas pazuduši četri klubi," akcentē Jakubovskis.