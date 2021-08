Pogbā četras rezultatīvas piespēles un Fernandešam 'hat-trick' Mančestras 'United' graujošā uzvarā

Pols Pogbā sestdien izcēlās ar četrām rezultatīvām piespēlēm un Brunu Fernandešs ar trīs gūtiem vārtiem, kaldinot Mančestras "United" graujošu uzvaru Anglijas futbola premjerlīgas pirmās kārtas spēlē.

Mančestras klubs savā laukumā ar rezultātu 5:1 (1:0) sagrāva Līdsas "United".

Laukuma saimnieki vadību ieguva 30.minūtē, kad Pogbā filigrāni piespēlēja bumbu Fernandešam soda laukumā un portugālis bija nekļūdīgs - 1:0. Otrā puslaika ievadā, 48.minūtē, Lūks Eilings ar negaidītu un tālu sitienu guva savus pirmos vārtus premjerlīgā, izlīdzinot rezultātu.

Četras minūtes vēlāk Pogbā ar tālu piespēli nogādāja bumbu Meisonam Grīnvudam, kurš pēc pretinieku aizsarga apsteigšanas panāca 2:1. Vēl pēc divām minūtēm Pogbā vēlreiz asistēja Fernandešam, kurš pēc bumbas apstādināšanas no tuvas distances palielināja Mančestras kluba pārsvaru.

Mājinieki neapstājās un 60.minūtē pēc Viktora Lindelēfa tālas piespēles Fernandešs vienā pieskārienā trieca bumbu mērķī - 4:1. Ar to gan Ūles Gunnara Sūlšēra vadītajiem vīriem nebija gana un astoņas minūtes vēlāk, no kreisās puses asistējot Pogbā, Freds ar sitienu no apmēram 13 metriem panāca 5:1.

Jau ziņots, ka Anglijas futbola premjerlīgas jaunās sezonas ievadā piektdien uzvaru svinēja "Brentford", kas augstākajā divīzijā atgriezusies pēc 74 gadu prombūtnes. "Brentford" savā laukumā ar rezultātu 2:0 (1:0) uzvarēja Londonas "Arsanel".

Premjerlīgas pirmā kārta turpināsies sestdien ar vēl sešām spēlēm. Iepriekšējās sezonas čempione Mančestras "City" sezonu sāks svētdien, viesojoties pie Totenhemas "Hotspur".