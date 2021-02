Portāls: 'Metta' dibinātājs Mihelsons iesitis RFS direktoram

Latvijas vadošās futbola skolas "Metta" ģenerālsekretārs un viens no dibinātājiem Ģirts Mihelsons sestdien incidentā "palaidis rokas" un iesitis Latvijas vicečempionu RFS direktoram Aleksandram Usovam, vēsta "sportacentrs.com".

Incidents noticis Rīgā, Olimpiskajā sporta centrā (OSC), kur "Metta" virslīgas komanda aizvadīja pārbaudes spēli pret "BFC Daugavpils". Tā kā spēles šobrīd risinās bez skatītājiem un ir jāievēro sanitārais protokols, tad klātienē mačos drīkst būt tikai komandu pārstāvji. Lai izpildītu šo prasību, RFS direktors Usovs un RFS galvenais treneris Viktors Morozs uz maču ieradās kā Daugavpils pārstāvji. Ja Morozs bijis Daugavpils iesniegtajā spēles dalībnieku sarakstā, tad Usova vārda šajā sarakstā neesot bijis, vēsta "sportacentrs.com".

Mihelsonam nav patikusi abu RFS pārstāvju atrašanās pārbaudes spēlē, tādēļ viņš aicinājis Usovu un Morozu atstāt OSC. RFS pārstavji atteikušies doties un izcēlies incidents, kura laikā Usovs saņēmis sitienu.

"Mihelsons šeit nesaprata, ka mēs varam būt klātienē, ka tas sarunāts ar "Daugavpils" pusi. Viņš uzskatīja, ka nevaram Jā, tika paceltas balsis no viņu puses, negribu tagad atkārtot, ko īsti viņš tur teica un kā, taču mēs kopā ar treneri Morozu norādījām, ka te diskusijas nav un ka prom neiesim. Tad arī tas notika – sajutu sitienu pa galvu no aizmugures. Tā 100% nezinu, ar ko Mihelsons tur iesita, roku vai kādu priekšmetu. Cik spēcīgi? Nu, pietiekami, nezinu, kā to pareizi noraksturot," saka Usovs.

Mihelsons sākumā "sportacentrs.com" esot norādījis, ka incidenta nav bijis, jo centies nodrošināt kārtību spēlē. Viņš noliedza, ka būtu sitis Usovam un arī neviens cits no klātesošajiem to nav izdarījis. "Usovs tagad sasists vai kā? Man šeit gluži vienkārši nav, ko komentēt," sacījis Mihelsons.

Usovs pēc notikušā pāris stundas pavadījis slimnīcā, kur viņam konstatēta hematoma. Notikuma vietā bijusi arī policija, kas sastādījusi protokolu. Usovs arī norādīja, ka liecība par incidentu un miesas bojājumu izdarīšanu fiksēta policijas protokolā, kā arī slimnīcas dokumentos.

"Policija visu pierakstīja, tāpat tur taču hallē noteikti ir kameras, un bija taču daudzi aculiecinieki," norād Usovs.