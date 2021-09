Pučinsks: mūsu galvenais uzdevums ir parādīt kvalitatīvu futbolu

Latvijas U-17 jauniešu izlase uzsāk dalību Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā, kas šoreiz notiks Latvijā. Pirms gaidāmajām spēlēm ar vienaudžiem no Čehijas, Zviedrijas un Lietuvas komandas galvenais treneris Jurģis Pučinsks sniedza komentāru par gatavošanās posmu, raksta Latvijas Futbola federācija (LFF).

Pandēmijas dēļ bija dažādi trenēšanās ierobežojumi, kas visvairāk skāra tieši jaunatnes futbola segmentu. Epidemioloģisko apstākļu dēļ pagājušajā gadā tika atcelti vairāki jaunatnes futbola turnīri, un šīs būs pirmās UEFA Eiropas čempionāta sacensības kopš 2019. gada rudens.

"Gatavojāmies pēc plāna. Esmu pateicīgs, ka mums bija iespējas pienācīgi sagatavoties turnīram, svarīgākajam, kāds mums šogad ir. Cita lieta, ka diemžēl pietrūka starptautisko spēļu pieredzes. Nospēlējām tikai Baltijas kausu. Ja nebūtu pandēmijas, protams, būtu aizvadījuši vairāk pārbaudes spēļu. Ņemot vērā visas iespējas, uzskatu, ka esam sagatavojušies maksimāli labi. Bija daudz treniņnometņu, pārbaudījām plašu loku spēlētāju. Redzēsim, kā būs spēlēs, it sevišķi pret spēcīgākiem pretiniekiem. Taču esam gatavi spēlēm un tam, lai parādītu kvalitatīvu futbolu – tas mums ir galvenais uzdevums," norādīja Pučinsks.

Kā zināms, šovasar Latvijas U-17 izlase ieguva Baltijas kausu, izcīnot uzvaras abās spēlēs. Ar 3:1 tika uzveikti vienaudži no Igaunijas un ar 2:0 pārspēta Lietuva.

"Par pretiniekiem arī esam ievākuši pietiekami daudz informācijas, turklāt laikam pat nedaudz "svaigāka" nekā viņiem – par mums. Mēs Baltijas kausu spēlējām vasaras sākumā, savukārt, piemēram, tie paši čehi pārbaudes turnīru aizvadīja nupat, augusta sākumā tiekoties ar Portugāli, Rumāniju un Moldovu. Visu trīs spēļu ieraksti mums ir, esam izanalizējuši pretiniekus. Tā ka mums ir visnotaļ detalizēts priekšstats par pretiniekiem, viņu spēles stilu, kā arī par futbolistiem. No tajā turnīrā spēlējušajiem absolūts vairums ir uzaicināts arī uz turnīru Latvijā. Spēcīga komanda, individuāli spēcīgi izpildītāji. To pašu varu teikt arī par Zviedriju. Viņi augustā aizvadīja pārbaudes spēles ar Dāniju, ar Šveici. Labi apzināmies, pret ko spēlēsim, esam izstrādājuši plānu, mēģināsim to arī izpildīt."

Runājot par turnīra norisi Latvijā, Latvijas komandas galvenais treneris "savu sienu faktoru" vērtēja ne pozitīvi, ne negatīvi. "Domāju, tas nav svarīgākais. Futbols jāspēlē, lai kur arī tas notiktu. Katrā spēles norises vietā ir savi izaicinājumi – izbraukumā vieni, mājās citi. Jāprot ar to tikt galā, jāmācās. Es uz to skatos mierīgi, sevišķu vērību tam nepievēršu, vairāk koncentrējos spēles kvalitātei un gatavībai."

Jurģis Pučinsks ar lielu daļu no šiem jauniešiem strādā jau diezgan ilgu laiku, tiekoties ar jauniešiem arī Latvijas Futbola federācijas Futbola akadēmijā. Turklāt tieši pateicoties šim LFF projektam, šīs paaudzes futbolistiem starptautisko spēļu pieredze bijusi vairāk nekā viņu priekšgājējiem.

"Jā, mēs ar šo vecumu esam bijuši turnīros Sanmarīno, Ziemeļīrijā. Redzot puišus attīstāmies gadu gaitā, priecājos, ka puiši progresē, ka viņi ar katru dienu aizvien vairāk iemīl futbolu, sāk to izprast. Esam pazīstami jau apmēram trīs gadus, un redzam, ka viņi visi ir palikuši futbolā. Tas ir svarīgi mums, visam Latvijas futbolam. Tālāk nākamais uzdevums ir turpināt sekmēt viņu progresu un saglabāt viņus futbolā. Redzot, kā puišiem deg acis par futbolu, esmu pārliecināts, ka viņiem tas izdosies."