RFS divi vārti pirmajā puslaikā ļauj uzvarēt debitanti 'Super Nova'

"Optibet" Latvijas futbola virslīgas čempione RFS piektdien izcīnīja uzvaru sezonas sestās kārtas pēdējā spēlē.

RFS mājās ar rezultātu 2:0 (2:0) uzvarēja meistarsacīkšu debitanti "Super Nova".

Piektajā minūtē RFS izmainīja mača rezultātu – pēc sānu auta iemetiena bumba tika nogādāta pretī vārtiem, no kurienes to tīklā raidīja Emersons Santana Deusleisānu. Septiņas minūtes pirms pirmā puslaika beigām, saņemot Vladislava Fjodorova piespēli no labās malas, 2:0 panāca virslīgas labākais vārtu guvējs Andrejs Iličs.

Otrajā puslaikā čempioni nenostiprināja savu pārsvaru, taču arī "Super Nova" futbolistiem neizdevās atspēlēties.

Dienas pirmajā spēlē, Viljamam Mukvelem gūstot divus vārtus, "Daugavpils" mājās ar rezultātu 2:0 (0:0) pieveica Jūrmalas "Spartaks" futbolistus, kuri šajā sezonā vēl nav izbaudījuši uzvaras priekus. Vēlāk "Valmiera" ar 3:0 (1:0) uzveica "Tukums 2000"/"Telms" komandu.

Divas spēles notika jau ceturtdien. "Riga" savā laukumā pieveica "Metta" futbolistus ar 4:0, bet "Liepāja" pēc piecām uzvarām mājās spēlēja neizšķirti ar "Auda" komandu – 1:1.

Turnīra tabulas galvgalī ar sešās spēlēs gūtiem 16 punktiem ir "Liepāja", ar 14 punktiem seko RFS, 13 punktus nopelnījusi "Riga", bet 11 punkti ir "Valmierai". Tālāk ar deviņiem punktiem ir "Auda", astoņi punkti ir "Daugavpils" futbolistiem, četri – "Tukums 2000"/"Telms" komandai, "Metta" tikusi pie trim punktiem, "Super Nova" pie diviem puntkiem, bet Jūrmalas "Spartaks" - pie viena punkta.

2022. gada virslīgā spēlē desmit komandas. Virslīgas čempionātā pagājušajā sezonā pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē triumfēja RFS, otrajā vietā ierindojās "Valmiera", bet bronzas godalgas izcīnīja "Liepāja". Tikmēr iepriekšējo trīs sezonu čempionvienība "Riga" ieņēma ceturto vietu.

"Optibet" Nākotnes līgā aizvadītajā sezonā pirmās trīs vietas ieņēma "Auda", "Tukums 2000"/TSS un "Super Nova" komandas, pievienojoties virslīgas klubiem.

Plānots spēles aizvadīt četros apļos no 11. marta līdz 13. novembrim.