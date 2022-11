RFS galvenais treneris Morozs: mums ir jāaug, lai Eirokausu grupu turnīrā izjustu spiedienu

Latvijas čempionvienībai futbolā RFS vēl ir jāaug, lai Eiropas klubu turnīru grupu spēlēs nonāktu situācijās, kurās ir jāizjūt spiediens, trešdien notikušajā preses konferencē uzsvēra rīdzinieku galvenais treneris Viktors Morozs.

RFS ceturtdien UEFA Konferences līgas A apakšgrupas pēdējā, sestajā spēlē "Skonto" stadionā tiksies ar slaveno Itālijas klubu Florences "Fiorentina". Mačs sāksies plkst.17.30, un tajā pat laikā Stambulā vietējā "Bašakšehir" cīnīsies ar Edinburgas "Hearts".

"Mums šī ir nozīmīga spēle, protams, visi zina pretinieka spēku. Komanda no Itālijas ar bagātīgu vēsturi. Mums un Latvijai tā ir lieliska iespēja ieraudzīt šeit augsta līmeņa spēlētājus. Gatavojamies ļoti nopietni un vēlamies iepriecināt mūsu līdzjutējus. Labi, ka tiem, kuri mīl futbolu, ir šāda iespēja," par gaidāmo maču stāstīja Morozs.

Gatavojoties rītdienas mačam, RFS trešdien aizvadīja treniņu nevis "Skonto" stadionā, bet savā bāzē "LNK sporta parkā". Ceturtdienas spēles mājvietā netrenējās arī florencieši.

"Nezinu, kāpēc pretinieki netrenējās, bet mēs to nedarījām, pirmkārt, mūsu grafika dēļ. Ja trenētos šeit, tad būtu jābrauc uz viesnīcu, jābūt kopā ar komandas biedriem, bet ārpus ģimenēm. Vēlējāmies šo to pamainīt. Otrkārt, laukuma kvalitāte - rudenī laukums ir mīkstāks, nekā bāzē, kur šobrīd segumam ir labāka kvalitāte. Varam izmantot soda laukumu un strādāt pie taktiskām niansēm," atklāja Morozs.

Iepriekšējā virslīgas mačā jau pirmajā puslaikā traumu dēļ nomainīti tika Jovans Vlalukins un Stefans Paničs, bet Alfusejns Džata spēli pabeidza ar traumu.

"Daži no viņiem vai viens varēs spēlēt. To pagaidām nevēlamies atklāt, jo tie ir pamatsastāva spēlētāji. Iepriekšējais mačs bija tāds, pēc kura bija vajadzīga atkopšanās, un, gatavojoties spēlei, viņiem nebija daudz iespēju trenēties. Sastāvu rītdienas mačam zinām, taču pagaidām nevēlos apspriest šo jautājumu," teica Morozs.

Jau pirms pēdējā mača ir skaidrs, ka Latvijas čempiones laurus nolikusī RFS savā apakšgrupā ieņems ceturto vietu. Tomēr Morozs noraida, ka šī iemesla dēļ pēdējais mačs būs psiholoģiski vieglāks vai citādāks par pārējām spēlēm.

"Grūtāk bija spēlēt kvalifikācijas pēdējās divās kārtās pret Maltas un Ziemeļīrijas komandām. Spēlējot grupā, vēl ne reizi nenonācām stāvoklī, kad izjustu spiedienu. Katrā spēlē gribējām izmantot savas iespējas un realizēt savu plānu, bet nevienā situācijā nejutām spiedienu. Katra no tām spēlēm bija bez spiediena, taču nevar teikt, ka neko šajos mačos nevēlējāmies. Mums vēl ir jāaug, lai Eirokausu grupu turnīrā izjustu spiedienu," secināja Morozs.

RFS komandai pēc ceturtdienas mača palikušas divas spēles Latvijas futbola virslīgā. Svētdien būs mačs pret "Liepāju", kas būs ļoti izšķirošs cīņā par Eirokausu ceļazīmi, ko rīdzinieki vēl nav nodrošinājuši.

"Ir tāds viedoklis - nākamais mačs ir svarīgākais, taču nevēlamies zaudēt nevienu no iespējām. Tāpēc domājam par abām spēlēm kā svarīgiem mačiem. Bet nevar būt tā, ka skrienot pakaļ diviem zaķiem, nenoķer nevienu. Skatīties uz maču pret "Fiorentina" kā sagatavošanos svētdienas spēlei - tas būtu muļķīgi. Šobrīd maksimāli domājam tikai par rītdienas spēli," stāstīja Morozs.

RFS futbolisti UEFA Konferences līgā atņēmuši punktus gan "Fiorentina", gan "Bašakšehir" komandām.

"Jebkura no spēlēm, neskatoties uz to, vai tā ir pirmā vai pēdējā - cīnāmies, lai uzvarētu. Reizēm neizšķirts pret šādiem pretiniekiem ir kā uzvara. Gatavojamies pēdējai spēlei un, ja būtu pozitīvs rezultāts, par to tikai priecātos," uzsvēra Morozs.

RFS galvenais treneris atkārtoti uzsvēra, ka šādi mači ir lieliska iespēja klubam, kā arī futbola sabiedrība Rīgā var ieraudzīt augsta līmeņa komandu. Tāpat viņš vēlreiz atzīmēja, ka nebūtu pareizi izmantot spēli pret "Fiorentina" kā iesildīšanos svētdien gaidāmajam mačam.

"Tā ir īsta turnīra spēle, nevis kaut kāds pārbaudes mačs. Nav tā, ka pietaupīsim kādu no spēlētājiem. Aizvadīsim maču ar tādu sastāvu, kāds ir gatavs spēlēt. Nebūs tā, ka iziesim tikai patrenēties mačam ar "Liepāju" - tas būtu noziegums pret futbolu. Uzbrukuma grupā pretiniekiem ir ļoti bīstami un stipri spēlētāji. Jebkurš no viņiem spēlē ātri un kombinē ar partneriem. Arī laukuma centrā spēlētāji, kuri kombinē, ir augsta līmeņa futbolisti. Mums jādomā, lai pretiniekiem būtu grūtības uzsākt uzbrukumus," stāstīja Morozs.

RFS šajā sezonā aizvadīs kopumā 52 spēles - tik intensīvs grafiks līdz šim nevienai no Latvijas komandām nav bijis.

"Protams, ir nogurums. Visgrūtāk ir tad, ja nogursti mentāli, nevis fiziski. Daudzi teikuši, ka Eiropā tā visi spēlē, taču nav pareizi salīdzināt Latvijas un Itālijas komandas. Turklāt viņi nespēlē uz sintētiskā seguma, savukārt mums ir liela laukumu mainība. Ir grūti, bet esmu priecīgs, ka spēlētāji visu saprot un iztur, ko parādīja iepriekšējā spēle. Esmu pārliecināts, ka viss ir galvās. Futbolisti, zinot spriedzi un pareizi reaģējot, var atrast rezerves sevī. Tas ir atkarīgs no viņu rakstura, ko esam arī parādījuši," skaidroja Morozs.

Tikmēr aizsargs Kaspars Dubra pastāstīja, ka komanda gatavojas ierastajā režīmā un trešdienas vakarā iepazīsies ar videoanalīzi par pretiniekiem.

"Gribam mājās dabūt trīs punktus un parādīt sevi no labākās puses. Cīnīsimies līdz galam," solīja Dubra, kurš pirms septiņiem gadiem piedalījās Barisavas BATE uzvarā pār citu Itālijas komandu "AS Roma". "Grūti salīdzināt, jo ir pagājis ilgs laiks un spēlēju citā komandā. BATE bija virzīta uz to, lai spēlētu šādos turnīros. Savukārt šeit - šī ir iespēja futbolistiem parādīt sevi, spēlējot pret šāda līmeņa komandā."

Šajā sezonā Florences komandā spēlē nesen Madrides "Real" un Frankfurtes "Eintracht" pārstāvējušais serbu uzbrucējs Luka Jovičs, kurš Konferences līgā šosezon guvis četrus vārtus, tajā skaitā divus iepriekšējā mačā izcīnītajā uzvarā 2:1 pār Stambulas klubu.

"Tajā komandā nav tikai viena zvaigzne vai vāji spēlētāji. Viņi visi ir laba līmeņa futbolisti, tāpēc nebūtu pareizi likt akcentu tikai uz vienu vai diviem spēlētājiem. Gatavosimies pret viņiem kā pret labu, organizētu un ātru komandu," teica Dubra, komentējot, vai īpašs akcents tiks likts uz Joviča pieskatīšanu.

Pirms pēdējās spēles pa desmit punktiem ir Turcijas un Itālijas komandām, sešus punktus guvusi Skotijas vienība, bet divi punkti ir Latvijas kluba futbolistiem.

UEFA Konferences līga ir Eiropā trešā līmeņa klubu turnīrs aiz Čempionu līgas un Eiropas līgas. Maijā Tirānā par turnīra pirmo čempioni tika kronēta Itālijas komanda "AS Roma".