RFS neticami atspēlējas un saglabā cerības uz UEFA Konferences līgas grupas turnīru

Latvijas čempione futbolā RFS ceturtdien UEFA Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" kārtas pirmā mača kompensācijas laikā "Skonto" stadionā panāca neizšķirtu ar Ziemeļīrijas meistarsacīkšu uzvarētāju "Linfield".

RFS ar "Linfield" maču beidza ar 2:2 (0:1).



14.minūtē pēc Tomaša Šimkoviča izpildītā stūra sitiena no kreisās puses bumbu ar galvu tālāk pāradresēja Andrejs Iličs, bet Elfuseinija Džatas ar kāju sistā bumba no pāris metru attāluma trāpīja tieši pa vārtsargu Krisu Džonsu.

Drīz pēc tam RFS aizsargs Petrs Marešs devās soda laukumā, un bumba pēc viņa centrējuma trāpīja pa roku Kailam Maklīnam.

11 metru soda sitienu Marešs nerealizēja, ar kreiso kāju sitot nedaudz garām vārtu labajam apakšējam stūrim.

34.minūtē Šimkovičs ar tālsitienu pārbaudīja viesu vārtsarga modrību, Džonsam ar lielām pūlēm atvairot pret zemi atsitušos bumbu.

Toties Ziemeļīrijas klubs izmantoja pirmo vārtu gūšanas iespēju. Marešs savā soda laukumā ar galvu neveiksmīgi novirzīja bumbu tālāk no vārtiem tieši uz kājas Kērkam Mileram, kurš ar vienu pieskārienu piespēlēja bumbu no soda laukuma labās puses atpakaļ Stīvenam Felonam, kurš to raidīja vārtu kreisajā apakšējā stūrī, - 1:0.

45.minūtē pēc Stefana Paniča labas piespēles vienatnē ar viesu vārtsargu nokļuva Sedriks Kvadio, taču bumba pēc viņa viena pieskāriena ripoja garām vārtu kreisajam stūrim.

54.minūtē no soda laukuma robežas vārtu kreisajā stūrī sita Emersons Santana, taču vārtsargs bumbu tvēra.

RFS uzbruka, taču bumba vārtos nelidoja.

Toties pārsvaru viesu labā 71.minūtē dubultoja Džoels Kūpers, kurš ātrajā uzbrukumā pa kreiso malu ieskrēja RFS soda laukumā un ar kreiso kāju trieca bumbu vārtu labajā stūrī, kur tā nokļuva pēc atsišanās no vārtu staba, - 2:0 "Linfield" labā.

Uzbrukumā pamanāms bija Santana, bet bumba vārtos nelidoja.

Tomēr vienus vārtus mājinieki pēc stūra sitiena izpildes no kreisās puses guva. Bumba 89.minūtē tika piespēlēta uz vārtsarga laukuma tuvējo stūri, kur Kevins Frīzenbihlers ar neatvairāmu sitienu ar galvu raidīja bumbu vārtu tuvējā stūrī, - 1:2.

Jau kompensācijas laikā no soda laukuma robežas pēc Santanas piespēles pa vārtu tālo stūri sita Iličs, vārtsargam bumbu atvairot.

Mača kompensācijas laika sestajā minūtē RFS tomēr panāca neizšķirtu. Pēc brīvsitiena izspēles no kreisās puses bumba tika raidīta viesu soda laukumā, no kura tika izsista ārā. Emersons, virzoties gar soda laukuma līniju, piespēlēja pa kreisi Žigam Lipuščekam, kurš uzreiz sita pa vārtiem ar kreiso kāju, trāpot vārtu kreisajā stūrī, - 2:2. vārtsargs pat nepakustējās.

Nedēļu vēlāk norisināsies atbildes spēle, un uzvarētāja divu maču summā iekļūs UEFA Konferences līgas grupu turnīrā.

No Latvijas klubiem tikai "Ventspils" ir spēlējusi Eiropas klubu sacensību grupu turnīrā. Kurzemnieki pirms 13 gadiem pēc UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas "play-off" kārtas nepārvarēšanas sezonu turpināja UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā.

RFS UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā divu maču summā cīnījās neizšķirti 2:2 ar Somijas klubu Helsinku HJK, bet zaudēja pēcspēles 11 metru sitienu sērijā un nonāca UEFA Konferences līgā, kur trešajā kvalifikācijas kārtā divu maču summā ar 4:2 guva virsroku pār Maltas čempioni Paolas "Hibernians".

"Linfield" Čempionu līgas atlases pirmajā kārtā divu maču summā spēlēja neizšķirti 1:1 ar Velsas čempioni Osvestri "The New Saints" un guva vienus vārtus papildlaikā, iekļūstot nākamajā kārtā, kurā ar 1:8 kapitulēja Norvēģijas klubam "Bodo"/"Glimt", lai gan pirmajā mačā uzvarēja ar 1:0. Ziemeļīri nonāca UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas čempionu zarā un trešajā kārtā divu maču summā ar 0:5 piekāpās Šveices komandai "Zurich".

RFS pēc vairāk nekā pussezonas Latvijas čempionātā ieņem trešo vietu un sasniegusi Latvijas kausa pusfinālu, kamēr "Linfield" Ziemeļīrijas meistarsacīkšu pirmās kārtas spēlē svētdien ar 4:0 sagrāva "Portadown" futbolistus.

"Linfield" Ziemeļīrijas meistarsacīkstēs uzvarējusi 56 reizes un ir nacionālo čempionātu titulētākā komanda pasaulē.

"Linfield" regulāri piedalās Eiropas klubu turnīros, un ar Latviju tai ceļi krustojās 2005.gadā, kad UEFA kausa pirmajā kārtā tika uzvarēta "Ventspils". Jau tolaik komandas sastāvā bija pussargs Džeimijs Malgrū, kurš joprojām spēlē Ziemeļīrijas klubā un ir viena no tā leģendām.

Dalību Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā noslēdza Latvijas vicečempione "Valmiera" un "Liepāja", bet trešo kārtu nepārvarēja "Riga".

UEFA Konferences līga ir Eiropā trešā līmeņa klubu turnīrs aiz Čempionu līgas un Eiropas līgas. Maijā Tirānā par turnīra pirmo čempioni tika kronēta Itālijas komanda "AS Roma".