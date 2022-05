RFS pārtrauc 'Daugavpils' nezaudētu spēļu sēriju, 'Valmiera' nosargā pirmo pozīciju

RFS ceturtdien "Optibet" Latvijas futbola virslīgā Daugavpilī 11.kārtas spēlē pārspēja mājiniekus, pārtraucot viņu piecu nezaudētu spēļu sēriju, bet dienas otrajā spēlē ar uzvaru izbraukumā līderpozīcijās atgriezās "Valmiera".

"Daugavpils", kas pēdējās piecās spēlēs bija izcīnījusi trīs uzvaras un divreiz spēlējusi neizšķirti, savā laukumā piekāpās valsts čempionei RFS ar 1:4 (1:2).

Vadībā gan pirmie izvirzījās mājinieki, 22.minūtē vārtus gūstot Žozefam Ba Janki.

Uz to čempioni 36.minūtē atbildēja ar Artūra Zjuzina "golu", Andrejs Iličs 41.minūtē guva savus devītos vārtus čempionātā, bet 53.minūtē 3:1 panāca Deniss Rakels.

Jau mača kompensācijas laika pirmajā minūtē rezultātu graujošu padarīja Ismaels Diomonds - 4:1.

"Daugavpils" komanda pēdējās piecās spēlēs nebija ielaidusi vārtus, bet vārtsarga Vladislava Kurakinas "sausā" sērija ilga pat sešus mačus, jo sagrāvē pret "Liepāju" viņš nepiedalījās. Pēdējie, kas Kurakinu pārspēja, bija RFS futbolisti, kuri pirmā apļa spēlē latgaliešus sagrāva ar 4:0.

RFS izcīnīja ceturto uzvaru pēc kārtas, no kurām divas izcīnītas pret tiešajām konkurentēm - "Liepāju" un "Riga" komandu. RFS uzbrucējs Andrejs Iličs ar astoņiem precīziem sitieniem pirms ceturtdienas spēlēm bija virslīgas labākais vārtu guvējs, bet pieci "goli" bija Emersona kontā. Daugavpiliešiem trīsreiz bija izcēlies Viljams Mukvele.

"Daugavpilij" šajā mačā bija jāiztiek bez RFS īpašumā esošā un šosezon divus vārtus guvušā Valerija Lizunova.

Otrā ceturtdienas mačā Jūrmalas "Spartaks" savā laukumā ar 0:2 (0:1) piekāpās "Valmierai", kura atguva līderpozīcijas.

Savus sestos vārtus sezonā guva Raimonds Krollis, kurš ar vārtu guvumu izcēlās 27.minūtē.

88.minūtē rezultāts kļuva 2:0. Pēc stūra sitiena izspēles no kreisās puses bumba trāpīja Danielam Balodim, taču no viņa vārtos lidojošo bumbu vārtsargs Dāvis Viljams Veisbuks atvairīja. Ar atkārtotu sitienu no vārtu priekšas vārtos to raidīja Aliuns Ndojs - 2:0.

Divkārtējie Latvijas čempioni "Spartaka" futbolisti pirms ceturtdienas deviņās spēlēs bija tikuši tikai pie viena punkta, kas nozīmēja pēdējo vietu turnīra tabulā. Turpretī valmierieši bija uzvarējuši sešās cīņās pēc kārtas, iepriekšējās divās ar 3:0 pārspējot konkurentes - "Liepāju" un "Riga" vienību, un turnīra tabulā bija pretējā polā - pirmajā vietā.

"Valmierai" sešus vārtus, trīs no tiem pirmajā savstarpējā spēlē pret "Spartaku" (4:1), līdz ceturtdienai bija guvis Kamilo Mena, kurš tikpat reizes bija arī asistējis komandas biedru precīzajos sitienos. Piecreiz pretiniekus bija apbēdinājis Raimonds Krollis.

Sakrāto brīdinājumu dēļ "Spartakam" nevarēja palīdzēt Vladislavs Soloveičiks.

Kārtas turpinājumā piektdien "Mežaparks SV" laukumā "Auda" tiksies ar "Super Nova" un "Riga" uzņems "Liepāju", bet sestdien "Metta" Rīgā cīnīsies ar "Tukums 2000"/"Telms".

Turnīra tabulas galvgalī ar 26 punktiem 11 spēlēs atrodas "Valmiera" un RFS, bet labāko trijnieku noslēdz "Liepāja", kas desmit spēlēs tikusi pie 22 punktiem. Vietu zemāk ir "Riga" ar 19 punktiem desmit cīņās. Piektajā vietā ar 15 punktiem 11 mačos ir "Daugavpils", kurai seko "Auda" ar deviņās cīņās sakrātiem arī 15 punktiem. Deviņi punkti desmit dueļos ir "Metta", četrus punktus deviņās cīņās sakrājis "Tukums 2000"/"Telms", trīs desmit spēlēs - "Super Nova", bet vienu punktu desmit mačos - Jūrmalas "Spartaks".