'Riga FC' favorītu duelī viesos uzvar 'Liepāju'; 'Valmiera FC' galotnē izrauj neizšķirtu

Latvijas "Optibet" futbola virslīgas patreizēja čempione "Riga" piektdien 2021.gada turnīra otrās kārtas spēlē viesos ar rezultātu 2:0 (1:0) pārspēja "Liepāju". Savukārt "Valmieras" komanda nopelnīju punktu par neizšķirtu, ko izdevās panākt pašā mača galotnē.

Rīdzinieki svinēja savu otro uzvaru sezonā, bet liepājnieki piedzīvoja vienīgo zaudējumu. Abas komandas tiek minētas kā medaļu pretendentes šajā sezonā.

"Riga" komandai vārtus guva Gabriels Ramuss un Vladislavs Fjodorovs.

Spēles sestajā minūtē rīdzinieku vārtsarga Ivana Brkiča modrību pārbaudīja Jevgeņijs Berjozkins, baltkrievu futbolistam krietni sitot bumbu pāri vārtiem. Turpretī "Riga" savu iespēju divas minūtes vēlāk izmantoja. Armanda Pētersona piespēli no labās malas tālāk pāradresēja Stefans Miloševičs, brazīlietim Ramusam triecot bumbu mērķī - 1:0.

Jau pēc nepilnas nospēlētas pusstundas debija virslīgā noslēdzās "Liepājas" aizsarga Oļegam Veretilo, kurš cieta sadursmē ar Mikaelu Soisalo. Somu futbolistam jau pirms tam bija dzeltenā kartīte, bet par šo pārkāpumu viņš brīdināts netika.

Puslaika otrajā pusē viesiem "Liepājas" soda laukumā bija vēl pāris iespējas, kas varēja noslēgties ar pretinieku vārtu apdraudēšanu, taču bīstami sitieni nesekoja. Tuvu vārtu guvumam bija mājinieki - 37.minūtē tikai nedaudz pāri pārliktnim sita Dāvis Ikaunieks. Vēl viena izdevība Ikauniekam bija puslaika pēdējā minūtē, kad Pētersons atspēlēja bumbu Birkičam, kurš veiksmīgi to novirzīja tālāk no vārtiem, liedzot kuldīdzniekam nonākt viens pret viens ar vārtsargu.

Otrā puslaika sākumā Rīgas futbolisti centās dubultot pārsvaru, bet vēju pilsētas spēlētāji bloķēja viesu sitienus. Spēles 70.minūtē Artūrs Karašausks ar sitienu no asa leņķa varēja panākt 1:1, taču veiksme bija "Riga" pusē. Desmit minūtes vēlāk pēc "Riga" futbolistu kļūdas viņam bija vēl viena iespēja izlīdzināt rezultātu, taču no tuvas distances sistā bumba lidoja pāri vārtiem.

Pēc pāris minūtēm otrā laukuma galā bumbu pāri vārtiem sita arī Ramuss, bet otrā puslaika kompensācijas laika otrajā minūtē pēc "maestro" Oļega Laizāna piespēles Žans Batists Leo tikai nedaudz sita garām liepājnieku "cietoksnim". Tiesa, minūti vēlāk bumbu pāri mājinieku vārtsargam Oleksandram Ribkam pārcēla Fjodorovs - 2:0.

"Liepāja" sezonu iesāka ar drošu uzvaru (4:1) pret "Metta", savukārt "Riga" viesojās citā Kurzemes pilsētā Ventspilī, vietējo klubu pārspējot ar 3:0.

"Valmiera" mājās spēlēja neizšķirti 2:2 (1:1) ar "Daugavpils" vienību.

Jau spēles pirmajās minūtēs pie pretinieku vārtiem iespēja izcelties bija Raimondam Krollim, taču vārtsargs palika nepārspēts. Pirmais spēles ceturksnis aizritēja sīvā cīņā, taču bumba lielākoties atradās laukuma vidusdaļā. Mača 30.minūtē soda laukumā no aizmugures tika paklupināts Ibrahims Sovs, bet īsi pēc tam uz 11 metru atzīmes stājās Krollis, viņam vadībā izvirzot mājiniekus.

"Valmierai" pārsvaru izdevās noturēt divas minūtes, jo izlīdzinājumu panāca Edgars Ivanovs. Kaspars Kokins soda laukuma tuvumā piespēlēja Raivim Ķiršam, bet futbolista sitiens atdūrās aizsardzības "mūrī". Pie atlēkušās bumbas pirmais bija Ivanovs, kurš no tuvas distances bija nekļūdīgs.

Otrās 45 minūtes apņēmīgāk iesāka viesi, kas arī nesa augļus. Spēles 59.minūtē Valērijs Afanasjevs soda laukumā ar augstu trajektoriju bumbu piespēlēja tuvumā esošajam Kokinam, kurš no pāris metriem trieca bumbu zem vārtu pārliktņa (2:1). Deviņas minūtes vēlāk "Valmiera" bija tuvu, lai panāktu neizšķirtu, bet Frenks Orols droši spēlēja izgājienā no vārtiem.

Mača 70.minūtē ar dažu sekunžu atstarpi sitienus no tuvas distances pa "Daugavpils" vārtiem izdarīja Džibrils Gejs un Sovs, bet Orols palika nepārspēts. Septiņas minūtes vēlāk Gejam bija vēl viena lieliska iespēja gūt vārtus, kas netika izmantota. Tāpat ar precīzu sitienu neizdevās noslēgt arī sekojošo uzbrukumu.

Kompensācijas laika pirmajā minūtē Alvim Jaunzemam no tuvas distances bija iespēja panākt izlīdzinājumu, tomēr nesekmīgi. Ceturtajā kompensācijas laika minūtē no aptuveni 22 metriem brīvsitienu vārtu guvumā nepārvērta Ēriks Punculs, bet mājinieki minūti vēlāk izrāva neizšķirtu pēc stūra sitiena izspēles. Sovs soda laukumā ar galvu knapi aizskāra bumbu, bet ar to bija pietiekami, lai rezultāts kļūtu 2:2.

Krollis ar trim gūtiem vārtiem pagaidām ir virslīgas labākais snaiperis.

Valmierieši sezonu iesāka ar 3:2 uzvaru viesos pret aizvadītā gada vicečempioni RFS. Komandas uzvaru lielā mērā kaldināja jaunieguvums uzbrukumā Raimonds Krollis, kurš izcēlās ar diviem precīziem sitieniem.

Sestdien atlikušajā divās otrās kārtas spēlēs savā starpā tiksies "Ventspils" - RFS, "Spartaks" - "Metta".