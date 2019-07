'Riga FC' treneris Koņevs: poļiem ir grūtības aizsardzībā un vārtsargs bieži kļūdās

Latvijas čempione futbolā "Riga FC" ceturtdien UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas otrās kārtas atbildes mačā vairāk spēlēs uzbrukumā, it īpaši tāpēc, ka pretiniekiem ir grūtības aizsardzības līnijā un vārtsargs bieži kļūdās, trešdien atklātajā treniņā solīja rīdzinieku galvenais treneris Mihails Koņevs.

"Riga" futbolisti pirms nedēļas UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā spēlē Glivicē ar 2:3 piekāpās "Piast" komandai.

"Es jums stāstīšu, ka spēlēsim no aizsardzības, un sāksies panika, ka treneris ir slikts un ka spēlējam no aizsardzības," žurnālistiem pirms atklātā treniņa sākuma skaidroja rīdzinieku treneris. "Tā nebūs, ka uzreiz ar pieciem uzbrucējiem skriesim uz priekšu, tas, protams, nav gudri. Vieni vārti var izšķirt visu. Tas, ka mums lielāks akcents būs uz spēli uzbrukumā, ir viennozīmīgi. Jau esmu teicis, ka spēlē Polijā mums uzbrukums neizdevās, kaut arī bija daudzi momenti, kuros precīzas piespēles būtu novedušas pie labiem pretuzbrukumiem. Varbūt puiši pārdega, bet tādas piespēles mums neizdevās. Noteikti vairāk uzbruksim un mēģināsim gūt vārtus, it īpaši tāpēc, ka poļiem ir grūtības aizsardzības līnijā un vārtsargs bieži kļūdās."

"Spēle Polijā bija grūta, un zaudējumā neko ārkārtēju neredzu. Jau esmu teicis, ka 2:3 izbraukumā ar tādu spēcīgu komandu nav slikti. Atbildes spēlē savās mājās viss ir mūsu pašu rokās. Darīsim visu, ko varēsim, lai tiktu tālāk," solīja Koņevs.

Treneris pamanījis kādu sakarību: "Cerot uz tādām pretinieku kļūdām kā pirmajā spēlē, mums klāsies grūti. Tomēr viņiem ir novērojama tendence, ka daudzos mačos viņi ielaiž pēdējās minūtēs. Tikko Polijas čempionāta spēlē viņi pilnībā dominēja, bet pēdējās desmit minūtēs stūra sitiens un 11 metru soda sitiens, un divi zaudēti vārti. Arī neloģiskais gols ar mums. Pirms tam ar Barisavas BATE arī divi zaudēti vārti pēdējās desmit minūtēs. Ir redzams, ka viņiem ir vājās vietas, it sevišķi aizsardzībā. To visu ņemsim vērā."

Pēc ielaistiem trim vārtiem izbraukumā savā laukumā būs izmaiņas aizsardzības līnijā: "Rīt pēc diskvalifikācijas varēs spēlēt Herdi Prenga, kurš aizsardzības centrā spēlēs kopā ar Elvi Stugli. Domāju, ja Prenga būtu spēlējis iepriekšējā mačā, rezultāts būtu mums labvēlīgāks. Domāju, ka aizsardzībā viss būs kārtībā."

Pirms atbildes spēles ar Polijas klubu rīdzinieki Panevēžā aizvadīja draudzības maču, lai pārbaudītu divus gara auguma uzbrucējus. "Mums pietrūkst tāda spēlētāja. Darko Lemajiču pazaudējām. Viņš nonāca mūsu niknāko pretinieku rindās Latvijas čempionātā RFS. Ar Lemajiča dalību bijām iespēlējuši daudzas standartsituācijas, piespēles no flangiem, un mēs meklējām tādu spēlētāju. Viens bija no Brazīlijas, otrs - no Ukrainas. Viens ar augumu divi metri un trīs centimetri, otrs - 1,97 metrus garš. Brazīlietis jau ir prom, bet ukrainis Miroslavs Slavovs palika komandā un trenējas," par potenciālo komandas papildinājumu pastāstīja Koņevs.

Kaut arī "Riga" rītdienas spēlē pietiek ar vieniem iesistajiem vārtiem, savus saglabājot neskartus, viegla pastaiga pret "Piast" nebūs.

"Jāņem vērā, ka viņi ir Polijas čempioni, un komandā ir labi starptautiskas klases spēlētāji. Arī reitingā viņi atrodas virs mums. Tāpēc viņi viennozīmīgi ir favorīti," spēku samērus novērtēja "Riga" treneris.

Polijas čempionātā "Piast" pēc divām kārtām ar vienu punktu ieņem 12.vietu 16 komandu konkurencē, kamēr "Riga" ir Latvijas virslīgas līdere.