'Skonto' stadiona zālājs raisa bažas pirms Latvijas futbola izlases spēles

Latvijas futbola izlasei kā mājiniecei Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajā spēlē nebūs nekādu priekšrocību, drīzāk jau tādas būs pretiniekiem, jo problēmas rada mājvietas "Skonto" stadiona zālāja kvalitāte, ceturtdien preses konferencē neslēpa valstsvienības galvenais treneris Dainis Kazakevičs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas futbolisti nākamo trešdien, 24. martā, ar spēli pret Melnkalnes valstsvienību sāks 2022 gada Pasaules kausa kvalifikāciju. Pēc tam martā izbraukumā Latvija tiksies ar Nīderlandes un Turcijas izlasēm, nedēļas laikā aizvadot trīs spēļu maratonu.

Pēdējos gados Latvijas izlase kā savu mājvietu bija izvēlējusies stadionu "Daugava", jo "Skonto" stadions vairākos rādītājos vairs neatbilda nepieciešamajam līmenim. Tomēr Latvijas Futbola federācija (LFF) izlēma 2022. gada Pasaules kausa atlasi sākt "Skonto" stadionā, to izziņojot nepilnu mēnesi pirms paredzētās spēles.

"Tā kā šī ziema Latvijā bijusi sevišķi sniegota un dabīgā zāliena laukuma sagatavošana marta mačam ir izaicinoša, Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) atļāvusi gaidāmo spēli aizvadīt "Skonto" stadionā, kā pārvaldnieki snieguši garantijas par laukuma sagatavošanu nepieciešamajā kvalitātē. Februāra vidū UEFA pārstāvji novērtējuši "Skonto" stadiona pašreizējo atbilstību visām prasībām un iespējamos pagaidu risinājumus būtiskākajām neatbilstībām," februāra nogalē paziņojumā norādīja LFF.

Ilgāku laiku "Skonto" stadiona zālājs ir zem speciāla kupola, lai paātrinātu tā "atmošanos" pēc ziemas. Tomēr ar visiem izaicinājumiem "Skonto" stadiona pārvaldnieki nav tikuši galā, jo Latvijas izlase mājvietas zālāju izbaudīs tikai pašā spēlē. Šobrīd paredzēts, ka pretiniece Melnkalnes izlase aizvadīs pirmsspēles treniņu "Skonto" stadionā, bet šis jautājums vēl ir atklāts, ņemot vērā laukuma kvalitāti. Tradicionāli pirms spēles katrai komandai tiek nodrošināts vismaz viens treniņš spēles mājvietā, bet mājinieki bieži izmanto priekšrocības un aizvada vairākus treniņus spēles stadionā pirms mača.

"Dotajā brīdī situācija nav pateicīga nacionālajai izlasei. Mēs ne tikai neiegūsim priekšrocības, bet, visticamāk, mums netiks ļauts aizvadīt pirmsspēles treniņu, jo laukuma stāvoklis ir diezgan sarežģīts. Esošajā situācijā, lai būtu pilnīgas izredzes nospēlēt spēli, no UEFA ir informācija, ka maksimums ļaus aizvadīt treniņu viesiem, varbūt pat to neļaus. Mūsu gadījumā skaidri pateikts, ka nevarēsim aizvadīt pirmsspēles treniņu," ar nožēlu sacīja Kazakevičs. "Pats biju "Skonto" stadionā apskatīt situāciju un zālāju. Skaidrs, ka pavasaris un agrā spēle ir liels izaicinājums laukumam. Cerams, ka ir vēl kāds laiciņš, un laukuma stāvoklis uzlabosies. Šobrīd grūti runāt par mūsu priekšrocībām. Drīzāk, ka mums kā mājiniekiem jāsaskaras ar to, ka nespēsim pilnvērtīgi izmantot iespēju aizvadīt primsspēles treniņu stadionā, kas faktiski ir UEFA un spēles delegāta lēmums."

Latvijas futbola izlases galvenā trenera Daiņa Kazakeviča preses konference