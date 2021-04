Sporta arbitrāža lemj par labu JFC 'Skonto' un LFF aizdomīgās Saveļjeva pārejas lietā

Latvijas Futbola federācija (LFF) informē, ka ar š.g. 19. marta CAS (Sporta arbitrāžas tiesas Lozannā) lēmumu ir atstāts spēkā 2019. gada 30. oktobra Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) lēmums, ar kuru tika nolemts, ka JFC "Skonto" ir tiesīgs saņemt trenēšanas kompensāciju par Latvijas izlases spēlētāja Alekseja Saveļjeva sagatavošanu no Itālijas kluba "Hellas Verona" FC.

Plašāk lietu komentē LFF Sacensību nodaļas vadītājs un jurists Artūrs Saļņikovs, kurš Sporta arbitrāžas tiesā pārstāvēja LFF un JFC "Skonto".

"Lietas izskatīšana sākās 2017. gadā, kad LFF konstatēja, ka bijušais JFC "Skonto" spēlētājs Aleksejs Saveļjevs pēc pāriešanas no SK "Babīte" uz Lietuvas klubu FK "Svyturys" pavadīja Lietuvas klubā tikai 3 nedēļas un uzreiz veica pāreju uz Itālijas Futbola asociācijas klubu "Hellas Verona" FC, neaizvadot FK "Svyturys" nevienu oficiālu spēli. Kā zināms, "Hellas Verona" FC uz brīdi bija pametis Itālijas A sērijas čempionātu, taču ir zināms kā stabila Itālijas augstākās līgas vērtība.

Gan LFF, gan JFC "Skonto" ieskatā šāda pāreju secība lika domāt par to, ka tā tiek organizēta ar nolūku, lai "Hellas Verona" FC klubam nenāktos maksāt kompensācijas maksājumu A. Saveļjeva iepriekšējiem klubiem, jo, spēlētājam parakstot pirmo profesionālo līgumu ar Lietuvas klubu, JFC "Skonto" zaudēja tiesības uz kompensācijas saņemšanu – FK "Svyturys" bija 4. kategorijas klubs, un, veicot pāreju uz šādu klubu, trenēšanas kompensācijas maksājums saskaņā ar FIFA noteikumiem iepriekšējiem klubiem nepienākas.

Savukārt, spēlētājam veicot nākamo pāreju – no FK "Svyturys" uz "Hellas Verona" FC –, viņa jaunajam klubam ir jāveic kompensācijas maksājums tikai pēdējam klubam. Līdz ar to bija izveidojusies nepieņemama situācija, ka JFC "Skonto", kur spēlētājs bija trenēts un sagatavots no 7 līdz 17 gadu vecumam, tika atņemtas jebkādas tiesības uz kompensācijas saņemšanu.

Ņemot vērā izveidojušos situāciju, no JFC "Skonto" puses tika iesniegta prasība FIFA, sniedzot argumentētu viedokli, kādēļ JFC "Skonto" ir tiesības saņemt kompensāciju no "Hellas Verona" FC. FIFA minēto JFC "Skonto" sūdzību apmierināja, jo, ņemot vērā visus lietas faktiskos apstākļus, tika konstatēts, ka tieši "Hellas Verona" FC ir tas klubs, kas ir galvenais ieguvējs no trenēšanas un sagatavošanas, kuru veica spēlētāja iepriekšējie klubi, pamatā JFC "Skonto".

2019. gada 19. decembrī "Hellas Verona" FC iesniedza apelācijas sūdzību Sporta arbitrāžas tiesā par iepriekšminēto FIFA lēmumu, kā atbildētājus norādot gan JFC "Skonto", gan LFF. "Hellas Verona" FC motivācija norādīt arī LFF kā atbildētāju izrietēja no tā, ka tieši LFF bija tā organizācija, kas iesniedza FIFA sūdzību JFC "Skonto" vārdā.

Sporta arbitrāžas tiesa pēc iepazīšanās ar visiem lietas apstākļiem atstāja spēkā FIFA lēmumu un norādīja, ka FIFA ir pareizi interpretējusi esošo situāciju un nav nekādu šaubu, ka JFC "Skonto" ir atzīstams par klubu, kas ir veicis spēlētāja trenēšanu un sagatavošanu, savukārt "Hellas Verona" FC ir tas klubs, kas ir patiesais ieguvējs no JFC "Skonto" ieguldītā darba spēlētāja sagatavošanā. Savukārt LFF sakarā CAS atzina, ka LFF ir korekti izpildījusi FIFA noteikumos paredzēto federācijas pienākumu tehniski iesniegt sūdzību FIFA transfēru sistēmā (Transfer Matching system) tādu klubu vārdā, kas nav profesionāli klubi, šajā gadījumā JFC "Skonto"."

"Manuprāt, minētais lēmums ir ļoti būtisks ne tikai JFC "Skonto" gadījumā, bet arī citiem Latvijas klubiem. Tas pierāda – neskatoties uz to, ka FIFA regulējums nevar aptvert visas iespējamās situācijas un dažkārt paver iespējas mēģinājumiem apiet esošo regulējumu, tomēr, ieguldot nepieciešamo ekspertīzi, ir iespējams panākt klubam vēlamo rezultātu. Manuprāt, LFF iesaiste šajā lietā bija ļoti būtiska, jo šādā situācijā var nonākt jebkurš Latvijas klubs, kas iegulda nopietnu darbu spēlētāju sagatavošanā," izceļ Artūrs Saļņikovs.

JFC "Skonto" joprojām turpina dalību LFF organizētajās sacensībās, 2020. gadā (ar nosaukumu JFC "Riga") startējot Latvijas jaunatnes U-16 un U-15 Elites grupu čempionātos un izcīnot attiecīgi 1. un 2. vietu, kā arī piedaloties U-16 Attīstības grupas čempionātā. 2021. gada sezonai JFC "Skonto" (ar nosaukumu JFC "Riga") ir pieteicies U-18 Elites grupas čempionātam.

2021. gada 30. martā tika saņemts apstiprinājums no CAS, ka neviena no pusēm nav pieprasījusi to, lai minētais CAS lēmums būtu konfidenciāls, līdz ar to pilnais CAS lēmums šajā lietā drīzumā tiks publicēts CAS mājaslapā.