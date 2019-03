Stojanovičs: esam spēruši labus soļus uz priekšu mūsu attīstībā

Latvijas futbola izlase spērusi vairākus labus soļus uz priekšu savā attīstībā, un jācer, ka progress turpināsies, pēc zaudējuma Polijai sacīja komandas galvenais treneris Slaviša Stojanovičs.

Jau vēstīts, ka 2020. gada Eiropas čempionāta atlasē svētdien, 24. martā, Latvijas futbola izlase, parādot negaidīti saturīgu sniegumu, tomēr piekāpās spēcīgajai Polijai ar 0:2 (0:0).

"Mēs visi - gan komanda, gan līdzjutēji - redzējām pozitīvu un kvalitatīvu futbolu abu vienību izpildījumā. Abām komandām bija iespējas izcelties. Tomēr, ja neizmanto savas izdevības pret tik augta līmeņa pretinieku, tevi noteikti sodīs. Īpaši lielas problēmas mums bija otrajā puslaikā, kad spēlētāji sāka pagurt, tomēr sniegums bija labs. Esam spēruši labus soļus uz priekšu mūsu attīstībā, un ceru, ka šāda virzība saglabāsies," preses konferencē pēc spēles izteicās Stojanovičs.

Polijas izlasē spēlē vairākas Eiropas līmeņa zvaigznes, tostarp tādi futbolisti kā Roberts Levandovskis un Kšištofs Pjonteks.

"Pjonteks ir viens no šī brīža redzamākajiem spēlētājiem, viņš Itālijas čempionātā gūst daudz vārtu. Viņa spēlei ir augsta kvalitāte. Pirms mača nezināju, ko sagaidīt no Polijas uzbrukuma, bet viņu treneris nolēma uzticēties Levandovskim un Pjontekam. Bija redzama kvalitāte, tāpēc mums bija jāsaglabā koncentrēšanās un nedrīkstējām viņus izlaist no redzesloka. Tomēr lielākoties mūsu aizsargi nospēlēja labi. Futbolisti atdeva visus 100%, bet mums jāturpina strādāt," pauda Stojanovičs.

Latvijas izlase šo atlases ciklu sāka ceturtdien, kad, demonstrējot neizteiksmīgu sniegumu, ar 1:3 viesos piekāpās Ziemeļmaķedonijai.

"Komanda parādīja labāku spēli nekā Ziemeļmaķedonijā. Bijām agresīvāki un kompaktāki, turklāt radījām vairāk vārtu gūšanas iespēju. Līdz kādai 65.-70.minūtei izskatījāmies jau kā komanda," neslēpa Stojanovičs, kurš piebilda, ka beigās jau par sevi likusi manīt fiziskā sagatavotība. "Mums nav citu problēmu, tikai fiziskā sagatavotība, jo nespējām pretiniekus noķert. Otrajā puslaikā bija 3-4 futbolisti, kuri prasīja maiņu."

Salīdzinot ar spēli Ziemeļmaķedonijā, Latvijas valstsvienības sākumsastāvā svētdien bija piecas izmaiņas, bet vārtus sargāja Pāvels Šteinbors, kurš stājās savainotā Andra Vaņina vietā. Viņš aizvadīja teicamu maču, vairākkārt glābjot komandu no vārtu zaudējuma.

"Šteinbors tika pie savas iespējas, un, domāju, viņš nospēlēja ļoti labi. Viņš svarīgos brīžos mūs vairākkārt glāba. Pāvels komandai deva pārliecību, kas tai ļāva spēlēt brīvāk. Vēl sestdienas vakarā man bija citādākas domas par sākumsastāvu, bet pēc treniņa es mainīju savu nostāju," izteicās Stojanovičs, kurš kopumā pauda apmierinātību par veiktajām izmaiņām un futbolistiem, kuri devās starta vienpadsmitniekā. "Šteinbors ir ļoti labs vārtsargs. Iepriekš viņš izlasē nav ticis pie pārāk daudz iespējām, bet redzēsim, kā viņam klāsies turpmāk."

Latvijas izlases galvenais treneris arī atklāja, ka traumā iedzīvojās Vadims Žuļevs, kurš svētdien no rīta pateicis, ka nevarēs spēlēt, kā arī nelieli savainojumi bijuši Kristeram Toberam un Vladislavam Gabovam.

"Vēl ir pāragri runāt par jebkādiem secinājumiem, bet turpmākās dienas domāšu, ko paveicām šajās septiņās dienās. Redzu nelielu progresu gan laukumā, gan ārpus tā. Mums ir jāturpina strādāt. Šobrīd neesam situācijā, lai runātu par sasniegto, mums tas ir jāparāda laukumā," uzsvēra Stojanovičs. "Pret Poliju spēlējām labi, taču zaudējām. Šī ir smaga grupa. Citās grupās ir vēl vismaz viena līdzīga līmeņa izlase kā mūsējā. Savukārt mūsu grupā ir piecas vienības ar vairākiem teicamiem spēlētājiem, kuri spēlē augsta līmeņa čempionātos."

Pēc divām kārtām šajā grupā seši punkti ir Polijai, pa četriem iekrājušas Izraēla un Ziemeļmaķedonija, kamēr Slovēnijai ir divi punkti. Bez punktiem pašlaik ir Austrija un Latvija.

Nākamā gada Eiropas čempionāta finālturnīram kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas.