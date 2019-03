Stojanovičs: jābūt apziņai, ka spēlēšana Latvijas izlasē futbolistam ir lielākais iespējamais gods

Latvijas futbola izlases spēlētājiem jāapzinās, ka spēlēšana valstsvienībā ir lielākais iespējamais gods futbolistam, un tas ir jāapliecina gan laukumā, gan ārpus tā, uzsver jaunais izlases galvenais treneris Slaviša Stojanovičs.

Aizvadītās nedēļas izskaņā Stojanovičs oficiāli tika apstiprināts par Latvijas izlases galveno treneri, bet nākamnedēļ viņš pirmo reizi šajā amatā piedalīsies publiskā pasākumā un nosauks kandidātus pirmajām divām 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlēm izbraukumā pret Maķedoniju (21. marts) un Poliju (24. marts).

"Kad runājam par manu darba filozofiju un izlases spēles stilu, šajos jautājumos allaž esmu ar atvērtu prātu. Katrs treneris vēlas, lai viņa komanda spēle pievilcīgu futbolu, uzbrūk un uzvar. Mums ir jāaplūko katra mūsu spēles zīmējuma detaļa un futbolistu prasmes. Tomēr, protams, neatkarīgi no šī zīmējuma ir pāris lietas, kas ir neatņemamas – mums ir jābūt ļoti disciplinētiem un prasmīgiem pārejās no aizsardzības uzbrukumā, kā arī no uzbrukuma aizsardzībā," izceļ Slaviša Stojanovičs, kuru citē LFF preses dienests. "Vēl vairāk, pāri tam jāstāv apziņai, ka spēlēšana Latvijas izlasē futbolistam ir lielākais iespējamais gods. Tas ir jāapliecina laukumā un ārpus tā, liekot to skaidri izjust arī līdzjutējiem. Ja to sajutīs fani, to sajutīs arī futbola dievs, kuram laukumā ir liela teikšana. Futbolisti izlases kreklā laukumā dodas nevis tāpēc, ka kāds viņus ir izsaucis uz komandu, bet daudz augstāku un cēlāku mērķu dēļ. Šis ir brīdis, kad spēlētājiem ir jāsaprot, ka viņu priekšā ir divi ceļi – būt uzvarētājiem vai būt zaudētājiem. Viņiem ir jāizvēlas, kam būt – ieiet Latvijas futbola vēsturē ar ko pozitīvu vai negatīvu. Nekāda vidusceļa šeit nav."

Slovēnijas speciālists Stojanovičs, kurš vairākas reizes kļuvis par valsts čempionu gan Slovēnijā, gan Serbijā, vienlaikus izpelnoties arī dažādas individuālās balvas, ar Latvijas Futbola federāciju (LFF) noslēdzis trīs gadu līgumu.

"Es apzinos, ka līdzjutēji, mediji un cilvēki, kuri mīl Latvijas futbolu, izlasē vēlas redzēts pārmaiņas. Jāatceras gan, ka pārmaiņas ir ieviešamas tikai tad, kad esi pārliecināts, ka tās dos labāku efektu nekā līdzšinējā kārtība. Es nebaidos izlases sastāvā pulcēt arī gados jaunus spēlētājus – esmu redzējis Latvijas U-21 un U-19 izlašu spēles un zinu, ka tajās ir daudz perspektīvu futbolistu, virkne no kuriem ikdienā spēlē laba līmeņa ārzemju akadēmijās. Jāapzinās, ka viena lieta ir spēlēt starp sava gadu gājuma futbolistiem ar līdzīgu spēles ātrumu un fizisko sagatavotību, bet cita lieta ir starts nacionālajā valstsvienībā, kur pretī nāk ļoti pieredzējuši futbolisti ar pavisam citiem ātrumiem, prasmēm un spēles izpratni," uzskata treneris. "Jaunajai paaudzei ir jādod iespēja, un es nekad neesmu no tā vairījies, taču šiem soļiem ir jābūt izsvērtiem – netiksi sastāvā tikai tāpēc, ka esi jauns un perspektīvs. Ja redzēšu kvalitāti un spējas spēlēt šādā līmenī, tu pie savas iespējas tiksi. Skaidrs, ka šis ir brīdis, kad izlasē ir nepieciešamas pārmaiņas – svaigas asinis, jauna atmosfēra un pēc panākumiem izsalkuši spēlētāji, kuri ir lepni uzvilkt izlases kreklu."