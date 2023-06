Tukuma futbolisti 'Liepājai' sagādā jau piekto zaudējumu pēc kārtas

"Tukums 2000"/"Telms" komanda ceturtdien "Optibet" Latvijas futbola virslīgas 16.kārtas spēlē svinēja uzvaru Liepājā, pakāpjoties uz astoto vietu turnīra tabulā.

"Tukums 2000"/"Telms" viesos ar 1:0 (0:0) apspēlēja "Liepāju".

Vārtus guva Arturs Krancmanis.

Spēlē Liepājā mājinieki sākumā uzbruka vairāk, taču 17.minūtē pēc brīvsitiena izpildes uz mājinieku vārtiem divu Tukuma komandas spēlētāju kritiens soda laukumā beidzās ar piespriestu 11 metru soda sitienu.

Par laimi mājiniekiem šajā spēlē darbojās video atkārtojuma sistēma, kas, Kasparam Anmanim, gatavojoties izpildīt soda sitienu, lika tiesnesim Kristapam Ratniekam pārbaudīt savu lēmumu un pēc tam atcelt to, jo viesu spēlētājs soda laukumā bija pakritis, aizķeroties aiz savas kājas, nevis Jurija Mates neatļauti kavēts.

Jau puslaika kompensācijas laikā Dodo trāpīja pa viesu komandas vārtu pārliktni.

56.minūtē viesi atklāja rezultātu, pēc Kārļa Mikuļska piespēles, viņam apsteidzot vārtsargu Luku Sanikidzi, vārtus no tuva attāluma guva Krancmanis.

Drīz pēc tam labā sitiena pozīcijā pie "Liepājas" vārtiem nonāca Roberts Meļķis, taču vārtsargs bija ieņēmis pareizu vietu vārtos un spēcīgo sitienu no neliela attāluma atvairīja.

Liepājnieki pēc 4:0 uzvaras pār "Audu" bija piedzīvojuši četras neveiksmes pēc kārtas, kurās tika ielaisti vismaz divi vārti mačā. Tukuma komanda pēc sešām neuzvarētām spēlēm pēdējā mačā ar 3:2 bija guvusi panākumu pār Salaspils "Super Nova".

Abu vienību pirmajā tikšanās reizē šosezon uzvaru izcīnīja "Liepāja", kas bija pārāka ar 3:0.

Vēl vienā ceturtdienas mačā "Audas" komanda ceturtdien Rīgā ar 1:0 (1:0) pieveica "Jelgavu".

Mača sākumā vairākas labas vārtu gūšanas iespējas bija jelgavniekiem, taču 18.minūtē vadībā izvirzījās "Auda". Pēc centrējuma no labās puses ar galvu pa vārtiem no vārtsarga laukuma līnijas sita Abioduns Ogunniji. "Jelgavas" vārtsargs Edgars Andrejevs bumbu atsita, taču tieši sev priekšā, Ogunniji raidot to vārtos ar atkārtotu sitienu.

Lai kā "Jelgava" centās izlīdzināt rezultātu, "Auda" uzvaru nosargāja.

Laukuma saimnieki pēc trim zaudējumiem un viena neizšķirta pēdējā aizvadītajā spēlē ar 3:1 uzvarēja "Metta". Jelgavnieki pēdējos deviņos mačos bija tikuši tikai pie viena panākuma, ar 2:1 apspēlējot "Liepāju".

Abu komandu pirmais duelis šosezon noslēdzās bez gūtiem vārtiem.

16.kārtas ievadā RFS komanda otrdien ar rezultātu 3:1 uzvarēja "Daugavpili", bet trešdien "Valmiera" un "Metta" spēlēja neizšķirti 1:1 un "Riga" ar 5:1 sagrāva Salaspils "Super Nova"

Turnīra tabulas augšgalā ar 42 punktiem 16 spēlēs ir "Riga", otro vietu ar 38 punktiem ieņem RFS, trešā ar 26 punktiem ir "Valmiera", bet uz ceturto vietu ar 22 punktiem pakāpās "Auda". 15 spēlēs 22 punktus ir sakrājusi "Metta", 20 - "Liepāja", bet 16 cīņās 15 punkti ir "Jelgavai" un "Tukums 2000"/"Telms", 13 punkti ir "Daugavpilij" un septiņi - "Super Nova".

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi vēsturē par čempioniem kļuva valmierieši, sudrabu izcīnīja "Riga", bet bronzu - RFS, bet Latvijas kausa izcīņā uzvarēja "Auda".