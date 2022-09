'Valmiera FC' 'īsta uguņošana' bērnam beidzas ar apdegumiem

Latvijas futbola kluba "Valmiera FC" līdzjutēju sarīkotā uguņošana tribīnēs sāpīgi beigusies kādam mazam bērnam, kurš guvis muguras apdegumus.

"Optibet" futbola virslīgas spēlē svētdien "Valmiera FC" savās mājās Jāņa Daliņa stadionā ar 3:1 pieveica tuvāko sekotāju "Riga FC", nostiprinoties kopvērtējuma vadībā un sperot soli tuvāk Latvijas čempionu titulam.

Tomēr uzvaras prieki bēdīgi beigušies kādai Valmieras ģimenei, kura mazgadīgs dēls cietis no pirotehnikas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāve Inga Vītola apstiprina, ka svētdien, 11. septembrī pulksten 15.58 Jāņa Daliņa stadionā dežurējošā medicīniskā brigāde sniegusi palīdzību nepilngadīgajam, kurš stabilā stāvoklī nogādāts ārstniecības iestādē.

Bērna mamma sociālajos tīklos ievietojusi bildi un nelielu ierakstu: "Valmiera FC futbola fani, liels lūgums apdomāt, vai tiešām pirotehnika ir savienojama ar bērnu pārpildītām tribīnēm??!!! Es saprotu, ka netīšām, bet jūsu prieki šodien manam bērnam beidzās ar milzīgām sāpēm, kuras tik ātri nepāries! Tikai laimīga sagadīšanās, ka tā ir mugura… Es ceru, neviens gudrais man tagad neiedomāsies pateikt, ka bērniem tur nav vieta.., bet ja kāds vēlas, go ahead, tad arī mana laipnība beigsies!"

Spēles televīzijas translācijā redzams, ka otrā puslaika kompensācijas laikā Valmieras kluba fani iededzina dūmu sveces, bet apsargi dodas pie līdzjutējiem, lai to novērstu. Citi pirotehnikas lietošanas gadījumi spēles translācijas laikā nav redzami.

"Spēles beigās "Valmieras" fani ļoti aktīvi svinēja uzvaru un emocijas ņēma virsroku. Tika aizdedzināta dūmu svece, visi bija sajūsmā un apkārt lēkāja bērni, taču pēc spēcīgākas vēja brāzmas kaut kas izkrita no dūmu sveces degošās daļas un aizkrita bērnam aiz kapuces," par notikušo incidentu sacīja Latvijas Futbola federācijas (LFF) mārketinga un komunikācijas nodaļas vadītājs Renārs Krīgers, piebilstot, ka spēles delegāts šobrīd raksta ziņojumu par šo maču, kurā tiks iekļauts arī starpgadījums ar dūmu sveci.

"Pirotehnikas lietošana virslīgas spēlēs ir aizliegta, bet īpaši jāskatās, ka tas tiek darīts centrālajā tribīnē. Nekur Eiropā pirotehniku neizmanto tribīnēs, kurās apkārt ir bērni. To dara fanu sektoros. Pirotehniku izmantot centrālajā tribīnē pilnībā nav pieņemami. Šo personu vajag saukt pie atbildības. Šis bija spilgts piemērs, kāpēc pirotehnikai stadionos nav vietas," norāda Krīgers. "Protams, tas var izskatīties skaisti, taču nevaram izslēgt cilvēcisko faktoru. Cilvēks nebija spējīgs adekvāti novērtēt situāciju."

Visticamāk, ka šo incidentu jau tuvākajā sēdē skatīs LFF Disciplinārlietu komiteja. Iespējams, ka "Valmiera FC" varētu saņemt sodu par vienu vai vairāku mājas spēļu aizvadīšanu bez līdzjutējiem. Valmieriešiem šajā sezonā atlikušas vien divas spēles savā laukumā - 15. oktobrī pret "Auda" un 30. oktobrī pret pašreizējo čempionvienību RFS.

Ironiski, bet "Valmiera FC" pēc uzvaras sociālajos tīklos panākumu spēlē raksturojusi ar izteicienu, ka Jaņa Daliņa stadionā notikusi īsta uguņošana.

Pēc tam, kad sociālajos tīklos parādījās "Valmiera FC" atvainošanās par incidentu. "Ļoti žēl par notikušo starpgadījumu mūsu spēles laikā, un mazā ciešanām pieaugušo neuzmanības dēļ. Kam tādam nevajadzēja notikt. Izvērtēsim notikušo un lūkosim, lai neapdraudēti justos ikviens no mūsu spēļu apmeklētājiem - kā lieliem, tā maziem. Cerībā uz jūsu bērna ātru un veiksmīgu izveseļošanos, Valmiera FC."

Savukārt pirmdien, 12. septembrī, "Valmiera FC" savā paziņojumā uzņemas atbildību par notikušo, taču vienlaikus vērš uzmanību uz vecāku atbildību, kopā ar savām atvasēm apmeklējot masu pasākumos.

"Kā šīs spēles organizētāji, uzņemamies pilnu atbildību par pirotehnikas, šajā gadījumā dūmu sveču, izmantošanu no kluba līdzjutēju puses, to neatļautu ienešanu stadiona tribīnēs. Ļoti pārdzīvojam, ka tās neuzmanīga pielietošana nodarījusi kaitējumu bērna veselībai, kurš atradās līdzās," "Valmiera FC" vārdā citēts kluba prezidents Uldis Pūcītis. "Vēlamies arī vērst uzmanību uz to, ka jebkurā situācijā par bērna drošību ir atbildīgi arī viņa vecāki. Strādāsim pie pastiprinātākas kontroles, lai pirotehnikas ienešana tribīnēs neatkārtotos. Vēlam Savaļnieku ģimenei un viņu jaunākajai atvasei veiksmīgu ārstēšanās procesu, un drīzu atgriešanos futbolā."