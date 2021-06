'Ventspils' kraha režisors: kas ir Maskavā dzimušais ingušs Adlans no Groznijas?

Futbola kluba "Ventspils" tagad jau neoficiālais īpašnieks un uz mūžu no futbola diskvalificētais Adlans Šišhanovs pirms vairākiem gadiem futbolā "apdedzinājās" Moldovā, tagad arī Latvijā. Pirms tam ingušu izcelsmes Krievijas miljonārs centās ienākt Vācijas futbolā, bet centieni bija nesekmīgi. Tagad Šišhanovs legāli vairs nedrīkstēs darboties futbolā, taču diez vai viņa vārds pazudīs no "futbola kartes" – tāpat kā joprojām UEFA dokumentos figurē un Latvijā daudz tiek runāts par mūža diskvalifikāciju saņēmušo Oļegu Gavrilovu.

Portāla "Delfi" sporta nodaļas galvenais redaktors Uldis Strautmanis un "Sportacentrs.com" žurnālists Agris Suveizda turpina publikāciju sēriju par notikušo saistībā ar tradīcijām bagāto Latvijas futbola klubu "Ventspils", kas spēļu sarunāšanas skandālā saņēmis bargus sodus. Balstoties uz nopludināto UEFA ziņojumu, publikācijām Krievijā un Moldovā, rakstu sērijas šajā daļā cenšamies "uzzīmēt" Kurzemes kluba pēdējo gadu galvenā investora Adlana Šišhanova raksturojumu, ietekmīgās saiknes un darbošanos futbolā.

Viesmīlīgais ingušs

Šišhanovs dzimis 1973. gada 13. augustā Maskavā, pēc tautības ir ingušs, bet uzaudzis Čečenijas galvaspilsētā Groznijā. Vecākais dēls Mikails (šobrīd 15 gadi), jaunākais – Osmans (12 gadi). Zināms, ka Šišhanovam vēl ir divas meitas, bet savas sievas vārdu intervijās viņš nav atklājis.

"Mums ir kaukāziešu mentalitāte. Bērnus audzinām stingri. Redzējāt, ar dēliem sveicinājos, paspiežot roku. Kad ienāku istabā, viņi pieceļas. Meitenes es varu apskaut. Ar meitenēm nav kā ar puišiem. Mums ir tāda mentalitāte, vairāk noslēgts dzīves veids," savulaik Moldovas futbola kluba "Dacia" mājaslapā izteicās Šišhanovs. Šajā pašā intervijā norādīts, ka sīkāk par Šišhanova ģimeni un radnieciskajām saitēm nekā sevišķi daudz nav atrodams, un tā arī ir – publiski zināms ļoti maz par Šišhanova privāto dzīvi. Piemēram, par sievu viņš saka, ka "tā ir meitene, kura izaugusi Groznijā", dzimusi Ingušijā un ar kuru apprecējies 29 gadu vecumā. "Mums pieņemts sievu nesaukt vārdā. Es nekad viņu nesaucu vārdā. Es pie viņas vēršos ar vārdiem "māte" vai kaut kā līdzīgi. Mums tā ir pieņemts. Sieva tagad nesēž pie galda ar mums. Kaukāzā vienmēr ciena viesus, sieviete savukārt ir pavarda turētāja, viņa ir saimniece. Visos godos – bērēs vai kāzās – viesus apkalpo tikai vīrieši, sievietes gatavo ēdienus."

Zināms, ka bijušā "Ventspils" īpašnieka sieva nekad nav strādājusi algotu darbu, jo tāds ir Kaukāzā augušā Šišhanova princips. "Jebkura strādājoša sieviete zaudē savu sievišķīgumu. Tāpēc, ka jebkurš darbs saistīts ar nežēlību un skarbumu. Negribu, lai viņa strādā."

Ja par pašu Šišhanovu līdz 21. gadsimtam un par viņa ienākšanu uzņēmējdarbībā maz kas zināms, tad zināmas viņa radnieciskās saiknes ar ietekmīgiem cilvēkiem Krievijā, no kuriem zināmākais ir Mihails Gucerijevs – viens no Krievijas bagātākajiem cilvēkiem. Pēc "Forbes" domām, Gucerijevi tiek uzskatīti par bagātāko ģimeni Krievijā.

Kaukāza reģiona cilvēkiem raksturīgā viesmīlība saistībā ar Šišhanova darbībām "uzpeld" arī UEFA ziņojumā un dokumentos. Tajos vairākkārt pieminēts Rustams Polonkojevs, kurš kopā ar Šišhanovu izdarīja nelegālas likmes un, iespējams, ietekmēja spēļu rezultātus. "Ruslans Polonkojevs ir ingušu izcelsmes. Pasaulē mūsu nav daudz. Mēs esam apmēram 500 000 visā pasaulē, un viņš bija iesaistīts "Dacia" darbā, un mēs pazinām viens otru. Viņa mammas meitas uzvārds ir Šišhanova. Viņa man ir trešās pakāpes tante. Mēs esam ļoti stabila kopiena. Tā ir pavisam cita kultūra, bet jūs, eiropieši, to laikam nezināt. Taču Kaukāza reģionā mēs turamies kopā kā ģimene, kā liela ģimene, esam kopā dzimšanas dienās, kāzās, bērēs. Tas ir normāli. Tāpēc, ja mēs pat neesam vairs saistīti darba jautājumos, es un Rustams esam kā ģimene," par ciešajām attiecībām sarunā ar UEFA izmeklētājiem runā Šišhanovs.

Gan Šišhanovs, gan cits "Ventspils" lietā sodītais Nikolajs Djakins savās sarunās ar UEFA norāda uz dienvidniekiem raksturīgo sirsnību un draudzību, ko citu kultūru pārstāvji varēja pārprast. "Manā reģionā, Ingušijā, Kaukāzā, viesmīlība ir cieņā. Vienalga, ierodas tiesnesis vai kāds viesis, mūsu kultūrā ir pieņemts viņam kaut ko pasniegt. Tā var būt pudele ūdens, trīs āboli, konfektes un dzērieni. Tas ir normāli, mūsu zemē to neuzskata par pārkāpumu," saka Šišhanovs.

"Mums ir jauns īpašnieks (Adlans Šišhanovs – aut.). Viņš arī vēlas, lai pirms spēlēm pabaroju tiesnešus. Viņam ir sava mentalitāte, jūs zināt, ka viņš nāk no kalniem [no Kaukāza reģiona – tulka piezīme sarunā ar UEFA]. Viņa pasaulē, pēc viņa uzskatiem (un ņemot vērā viņa mentalitāti) pieņemts, ka cilvēkus baro pie bagātīgi klāta galda. Tādā veidā parādāt, ka viņus uzņemat kā godājamus viesus," skaidroja Djakins.

Pirmā parādīšanās

2002. gada 6. novembrī Krievijā tiek reģistrēta Kipras uzņēmuma "Blackwall Investments Limited" filiāle un par tās vadītāju tiek iecelts tobrīd 30 gadus vecais Adlans Šišhanovs. Tā ir pirmā reize, kad viņa vārds parādās publiski. Lai gan šī uzņēmuma Krievijas filiāle šobrīd vēl atrodama kā aktīva, pati Kipras firma "Blackwall Investments Limited" likvidēta jau 2014. gadā.

Vēlāk ar viņu saistīti vairāki uzņēmumi Maskavā un Piemaskavā, bet lielākā daļa no tiem ir likvidēta. Ievērības cienīga ir kāda viņa kompānija "Aspekt", kas 2005. gadā par apmēram 14 miljoniem ASV dolāru Kazahstānā iegādājās trīs rūpnīcas kādā ķīmisko vielu kompleksā, kas specializējas mēslojuma ražošanā.

2017. gada nogalē daudzi vadošie pasaules mediji publiskoja tā saucamos "Paradīzes papīrus" ("Paradise Papers"). Izmeklējošo žurnālistu rīcībā daudzviet pasaulē nonāca milzīgs apjoms ar dokumentiem par ofšoru uzņēmumiem un ar tiem saistītām personām. Publikācijas izraisīja vairākus skandālus, sekoja arī tiesvedības. Un šajos dokumentos atrodams arī Šišhanovs – viņš parādās kā daļu turētājs Britu Virdžīnu salās reģistrētajam uzņēmumam "Mining Investment Solutions Limited". Kā norādīja "Paradise Papers" pētītāji, uzņēmumu reģistrācija šajās nodokļu atvieglojumu zonās nav nekas nelikumīgs, tomēr "ārzonas ekonomikas piešķirtā anonimitāte veicina naudas atmazgāšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, krāpšanos un citus noziegumus". Nopludinātajā datubāzē "Mining Investment Solutions Limited" reģistrēta 2012. gadā, bet 2014. gadā šī kompānija pazuda no Britu Virdžīnu salu Uzņēmumu reģistra.

"Pirmais kucēns" Vācijā bija jānoslīcina

Šishanovs kopā ar kompanjonu Muratu Lujanovu jau minētajās Britu Virdžīnu salās izveidoja uzņēmumu "Alpha Investgroup Corporation", caur kuru centās ienākt Vācijas futbolā. Nesekmīgi...

2007. gada pavasarī Vācijas reģionālās līgas (tobrīd tad bija piramīdas trešais pakāpiens - mūslaiku 3. līga tika dibināta gadu vēlāk) Ziemeļu divīzijā otro vietu izcīnīja un ceļazīmi uz 2. Bundeslīgu ieguva viens no Vācijas senākajiem futbola klubiem – Jēnas "Carl Zeiss", ko vēl 1903. gadā dibināja šīs pasaulslavenās optikas firmas strādnieki. Šišhanovs ar Lujanovu piedāvāja 25 miljonu eiro finansējumu apmaiņā pret 49% kluba akciju (Vācijas futbola klubos investoriem nedrīkst piederēt vairāk par 49% akciju, balsu vairākumam paliekot kluba biedriem).

Bija plānots, ka katru gadu Šišhanovs un Lujanovs ieguldīs piecus miljonus eiro. Ja divu gadu laikā komanda tiktu Bundeslīgā, sadarbība turpinātos vēl vismaz trīs sezonas. Tobrīd kluba budžets sezonā esot bijis ap deviņiem miljoniem eiro. Tomēr darījumu noraidīja Vācijas Futbola līga, lai aizstāvētu Vācijas futbola intereses. Šišhanovs un Lujanovs vēlējās klubā pārmaiņas vadībā, iecelt savu sporta direktoru un ietekmēt arī sportiskos lēmumus.

"Līgas statūti izslēdz to, ka mazākuma akcionārs nosaka licences īpašnieka politiku, jo īpaši attiecībā uz personāla izvēli," savu lēmumu pamatoja Vācijas Futbola līga. Tāpat investori īsti nespēja uzrādīt finanšu izcelsmi, jo nauda ieplūda no Britu Virdžīnu salām.

Vācijas medijos spekulēja, ka pirms tam Šišhanovs ar partneriem interesējies arī par citiem klubiem: "Erzgebirge Aue" un Drēzdenes "Dynamo". Tomēr šajos gadījumos sarunas noslēgušās bez sekmēm. Turpretī ar "Carl Zeiss" bija pat noslēgta sākotnējā vienošanās, tomēr pilnvērtīgu līguma slēgšanu izjauca Vācijas Futbola līga.

Ietekmīgās radnieciskās saiknes

Darījumu ar "Carl Zeiss" izjauca ne tikai šīs darījuma neskaidrības, bet arī investoru reputācijas jautājums. Vācijas futbolā ļoti cītīgi pēta potenciālos investorus, un šajā gadījumā Vācijas Futbola federācijas (VFF) integritātes jautājumu oficieris ziņojis, ka aiz Šišhanova muguras īstenībā ir ietekmīgais krievu uzņēmējs Šišhanova onkulis Mihails Gucerijevs.

Tieši tobrīd Gucerijevam radās problēmas Krievijā un nācās pārdot paša izveidoto naftas kompāniju "Russņeftj" (nejaukt ar Krievijas valsts kontrolēto "Rossņeftj" – red.) un bēgt no Krievijas, kur viņam izvirzīja apsūdzības nodokļu nemaksāšanā. Pēc vairākiem gadiem Gucerijevs caur citām firmām atguva kontroli "Russņeftj", bet 2010. gadā Krievija atsauca visas viņam izvirzītās apsūdzības.

Gucerijevs regulāri atrodams starp Krievijas bagātākajiem cilvēkiem. 2017. gadā viņa īpašumu vērtība bija 6,4 miljardi ASV dolāru, bet šogad viņa īpašumi novērtēti tikai 2,5 miljardu ASV dolāru apmērā. Gucerijevs pārvalda finanšu grupu "Safmar", kurā iekļautas dažādu jomu kompānijas – mediju biznesa, ogļu ieguves, nekustamo īpašumu, apdrošināšanas utt. Viņam pieder arī britu kompānija "GCM Global Energy Inc.", kas iegūst naftu Kazahstānā un Azerbaidžānā. Krievijas bagātnieku sarakstā Gucerijevs ir nedaudz zemāk par Latvijas futbola čempionu "Riga FC" galveno investoru Sergeju Lomakinu, kura īpašumi tiek lēsti 3,1 miljarda ASV dolāru vērtībā.

Gucerijevs dibinājis banku "BINbank", kuras prezidents ir Mihails Šišhanovs – Adlana brālēns. Šobrīd bankas lielākais akcionārs gan ir Mihails Šišhanovs, bet Gucerijevam pieder nepilni 40% akciju.

Interesanta nianse: raksta sākumā pieminētās Kipras firmas "Blackwall Investments Limited" pārstāvniecības dokumentos kā kontakttālrunis norādīts viens no "BINbank" telefona numuriem. Banka gan savulaik noliegusi saikni ar Adlanu Šišhanovu un "Blackwall Investments Limited".

Gan "BINbank", gan "Russņeftj" darbojas Mihaila Gucerijeva brālis Saitsalams Gucerijevs, kurš arī ir viens no bagātākajiem Krievijas cilvēkiem.

Ukrainas ķīlnieku gadījums

Šišhanovs pats piedzīvojis smagus brīžus, jo, būdams tikai 21 gadu vecs, savām acīm redzējis Krievijas–Čečenijas kara šausmas. "Kara pirmajās dienās ar radiniekiem biju spiests atstāt Grozniju ar UAZ mašīnu, kas bija piekrauta ar smiltīm. Nācās izbraukt un atgriezties, lai atrastu nošautā tēvoča līķi. Viņš gāja bojā 31. decembrī – Jaungada naktī bija izgājis sētā... Es zinu, kas ir karš, ielās esmu redzējis daudz līķu, kurus ēda suņi. Jebkurā karā nav patiesības, nav pareizo un nekad tādu nebūs. Protams, ka pēc visa redzētā esmu miera pusē," kādā intervijā teicis Šišhanovs. Tomēr, kā 2007. gadā rakstīja portāls "tema.in.ua", pār viņu pašu ir aizdomu ēna par cilvēka nolaupīšanu un spīdzināšanu, kas nepavisam neliecina par mierīgu darbību.

2005. gadā Adlans Šišhanovs ar savu brālēnu Mihailu Ukrainā iepazinās ar uzņēmēju Mihailu Ļevinčuku, kurš darbojās naftas biznesā. Kopīgi tika izlemts veidot jaunu biznesa ķēdi ar vairākiem uzņēmumiem, un darījuma galvenais posms bija 2006. gada marts. Ļevinčuks 21. martā ieradās Stambulā, kur bija plānots iepazīties ar vēl vairākiem jaunizveidotās akciju sabiedrības galvenajiem akcionāriem. Tieši tajā pašā dienā Maskavā ieradās Ļevinčuka dēls, kuram bija uzticēts parakstīt visus noslēdzošos darījuma dokumentus. Taču viss negāja tik gludi...

Mihailu Ļevinčuku pēc ierašanās Stambulā aizveda uz apartamentiem, kur bija it kā jābūt Adlanam Šišhanovam. Tā vietā Ļevinčuks saņēma sitienu pa galvu ar pistoli, zaudēja samaņu, bet pēc atgūšanās bruņoti vīrieši viņam pasniedza telefonu – bija jāveic zvans uz Maskavu, kur jau līdzīgā veidā slazdā bija ievilināts viņa dēls Andrejs. Protams, Ļevinčuka dēls parakstījis visus nepieciešamos dokumentus, tādā veidā Ļevinčuki zaudēja kompāniju, kuras vērtība tika lēsta vairāku desmitu miljonu eiro vērtībā. Ļevinčuka dēlu nebrīvē turējuši kriminālās autoritātes Abo Arčakova cilvēki, kurš vēlāk pats bijis klāt brīdī, kad parakstīti vajadzīgie dokumenti. Vēlāk ieradies arī Adlans Šišhanovs, kuram Andrejs Ļevinčuks jautājis: "Tu mūs uzmeti, ja?" Uz to Šišhanovs atbildējis: "Domā, kā gribi."

Pēc notikušā Mihails Ļevinčuks vērsās Ukrainas tiesībsargājošās iestādēs ar detalizētu iesniegumu, kurā cita starpā teikts: "Lūdzu, ticiet maniem vārdiem, un aicinu nepieļaut, ka Abo Arčakova un Adlana Šišhanova noziedzīgais grupējums mani fiziski likvidē."

Tiesa, pats Ļevinčuks nebija no tiem "pūkainākajiem", jo arī viņš saistīts ar kriminālām aprindām. 1998. gadā Kijevā nogalināja Vadimu Getjmanu, kurš bija viens no galvenajiem Ukrainas valūtas grivnas ieviesējiem, vadīja Ukrainas Nacionālu banku un vēlāk bija Ukrainas Starpbanku valūtas biržas vadītājs. Ļevinčuka seniora vārds figurēja šajā izmeklēšanā, viņu turēja aizdomās kā galveno slepkavības pasūtītāju, tomēr mūža ieslodzījumu šajā lietā saņēma cits ar kriminālām aprindām saistīts cilvēks, bet Ļevinčuka vainu nepierādīja.

Tomēr Ļevinčuks saņēma 13 gadus cietumā par citu slepkavību 2002. gadā. Ilgus gadus viņš slēpās ārzemēs, 2007. gadā viņu izdeva Ukrainai saistībā ar šīs slepkavības pasūtīšanu, un 2011. gadā Ļevinčuku notiesāja.

Uzticamais radinieks Polonkojevs

UEFA ziņojumā daudz kur "uzpeld" iepriekšējās publikācijās un šā raksta sākumā pieminētais Rustams Polonkojevs, kā arī vēl viens Adlanam uzticams cilvēks – Aslambeks Edilsultanovs. Polonkojevs ir Šišhanova attāls radinieks, bet Edilsultanovs ir Šišhanova uzticamības persona un šobrīd FK "Ventspils" lielākais akcionārs.

Šī gada pavasarī notikušajā sarunā ar UEFA Šišhanovs sākumā Polonkojevu raksturoja kā

"ģimenes cilvēku", jo ingušu pasaulē nav daudz un visi radinieki ir tuvi, tomēr vēlāk Šišhanovs teica: "Ārpus mūsu kopējām saistībām, ārpus mūsu kopējā biznesa "Dacia" klubā, kas vairs nepastāv, mēs vairs neesam saistīti kādā sadarbībā. Viņš dzīvo Maskavā, viņam ir cita dzīvesvietas adrese, viņam ir savs bizness, viņš ir kaislīgs "Manchester United" fans. Turklāt tiktāl, ka viņam nācās pārdot dzīvokli, lai finansētu savas likmju likšanas aktivitātes. Tas, lai jūs labāk saprastu, kas ir Polonkojevs."

Šišhanovu gan ar Polonkojevu saista maču ietekmēšana Moldovas laikā. Pirms "Ventspils" aizdomīgās spēles pret "Luftetari" labi zināmajam Oļegam Gavrilovam Albānijā bija tikšanās ar kādiem nenoskaidrotiem albāņiem par iespējamo mača ietekmēšanu. Šišhanova uzdevumā tikšanos organizēja Polonkojevs.

Sarunā ar UEFA Šišhanovs savu draugu Gavrilovu raksturo kā "slimu vieglā formā ar azartspēlēm un likmju veikšanu". Par savu radinieku Polonkojevu gan Šišhanovs izsakās skarbāk. "Viņš patiešām ir kaislīgs viena kluba – "Manchester United" – fans, un viņš savā dzīvē pieņēmis dažus lēmumus, kas iet mazliet tālāk par vienkāršu kaisli, kā tas varētu būt Gavrilova kunga gadījumā. Kā teicu, viņš pārdeva savu dzīvokli, lai būtu finanses derībām, bet es nekad par viņu – atšķirībā no Gavrilova kunga – neesmu dzirdējis apgalvojumus par nelikumīgām derībām, lai gan neko nezinu par reālajiem faktiem. Teiksim tā, Gavrilovs var likt uz spēli 500 eiro, un tad, lai kāds būtu rezultāts, viņš turpina ikdienas darbošanos. Polonkojevs var likt likmes uz "Manchester United", un pēc tam, kad spēle beigsies, viņš pārslēgs TV kanālus, skatīsies beisbolu un izdarīs likmi uz Ņujorkas "Yankees". Viņš skatīsies līdz agram rītam, un pēc tam agrā rītā pirms pirts es redzēšu viņa sarkanās acis un pārgurušo seju. Un tad sapratīšu, ka viņš pavadīja visu nakti, liekot likmes uz dažādām spēlēm. Tā ir atšķirība."

UEFA ziņojumos figurē fakti, ka Polonkojevs licis likmes uz UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas spēli starp "Dacia", kurā strādāja, un "Teuta". Uz šo konkrēto spēli Polonkojevs izdarījis likmi 5300 sterliņu mārciņu apmērā, bet trīs sezonu laikā (2011.–2013. gads) dažādos mačos veicis likmes vismaz 137 900 ASV dolāru vērtībā.

Sagadīšanās, bet Polonkojevs likmes veicis no IP adresēm, kas reģistrētas uz Edilsultanova vārda. Kopš šī gada sākuma Edilsultanovs oficiāli ir lielākais "Ventspils" akcionārs. SIA "Futbola kluba "Ventspils"" 50,09% kapitāldaļu pieder SIA "Ventspils futbola sabiedrība", 34,31% kapitāldaļu īpašniece ir SIA "VK Tranzīts", 11,23% kapitāldaļu – Ventspils pilsētas dome, 2,5% – AS "Kālija parks", un atlikušo 1,88% kapitāldaļu īpašniece ir AS "Ventspils tirdzniecības osta". Savukārt galvenā akcionāra "Ventspils futbola sabiedrība" vienīgais īpašnieks līdz 2021. gada 7. janvārim bija Šišhanovs, bet šobrīd oficiāli īpašnieks ir Krievijas pilsonis Aslambeks Edilsultanovs.

Moldovas laiks – ne tikai "Dacia" un "Zimbru"

Kad neizdevās darījums Vācijā, 2007. gadā Šishanovs beidzot ienāca futbolā. Moldovā. Ingušu uzņēmējs, kā viņš sevi dēvē, tad sāka kontrolēt futbola klubu "Dacia". Pēc vairākiem gadiem juridiski viņš it kā aizgāja no "Dacia" un kļuva par cita Moldovas kluba Kišiņevas "Zimbru" līdzīpašnieku. Šišhanova ienākšana toreiz bija pārsteigums, bet ilglaicīgais kluba īpašnieks Nikolae Čorni to skaidroja ar "finansiālajām grūtībām". Īstos iemeslus droši vien tā arī neuzzināsim.

Šišhanovs centās panākt, ka "Zimbru" stadionu un bāzi izmanto arī "Dacia", kas tikai norāda uz viņa saikni ar šo klubu, lai gan oficiāli viņš bija aizgājis no tā. 2012. gada rudenī – pusotru gadu pēc Šišhanova atnākšanas – "Zimbru" ofisā viesojās korupcijas apkarotāji, pēc kā Šišhanovs paziņoja par aiziešanu no "Zimbru". Bet ne no Moldovas futbola.

Darbošanās futbolā Šishanovam bija iepatikusies, un viņš 2013. gada jūlijā oficiāli atgriezās "Dacia", no kurienes praktiski tā arī nebija aizgājis. Pirms Šišhanova atgriešanās negaidīti no "Dacia" prezidentes amata atkāpās Zinaida Žioare, kura bija pirmā sieviete šādā amatā Moldovas futbolā.

2018. gada aprīlī Moldovas iestādes veica vēl vienu reidu "Dacia" bijušajos ofisos un kādreizējo darbinieku dzīvesvietās. Lietas materiāli liecina, ka laika posmā no 2014. gada janvāra līdz 2017. gada februārim kluba vadība veikusi "aplokšņu algas" maksājumus apmēram trīs miljonu eiro apmērā, nodarot valsts budžetam zaudējumus vismaz pusmiljona apmērā. Šišhanovam draudēja sešu gadu cietumsods. Kā vēsta Moldovas mediji, saistībā ar "Dacia" izbeigta lieta par naudas atmazgāšanu, jo klubs likvidēts un nav izdevies aizturēt īstos vainīgos.

Moldovas klubā "Dacia" kā prezidents Šišhanovs oficiāli darbojies 2010.–2011. un 2013.–2017. gadā, bet neoficiāli desmit gadu garumā no 2007. gada. 2017. gada nogalē – līdzīgi kā tagad Ventspilī – Šišhanovs nojauta par draudošām nepatikšanām un paziņoja par aiziešanu no "Dacia". Klubs pēc dažiem mēnešiem paziņoja, ka nespēs nodrošināt dalību Moldovas čempionāta virslīgā, un vēlāk pazuda no Moldovas klubu kartes. Kaut kur Latvijā tagad ir zināms "déjà vu".

Moldovas darbošanās laikā un arī Latvijā Šišhanovs ik pa laikam bija redzams uz komandas rezervistu soliņa un realitātē vadīja komandu, aizēnojot galvenos trenerus. Kā norāda UEFA, Šišhanovam tas izdevies, izmantojot nepilnības Moldovas treneru sertifikācijas kārtībā. Viens no reglamenta punktiem paredzēja, ka B kategorijas licences kursu apmeklētājs var ieņemt virslīgas galvenā trenera asistenta vietu, ja kādā zemākā līgas spēlē ir pildījis galvenā trenera pienākumus. Šišhanovs to izdarīja un tobrīd aktīvi vadīja "Dacia" pirmo komandu, kuras galvenais treneris tobrīd bija neviens cits kā Latvijas treneris Igors Kļosovs.

Šišhanovs savas darbības laikā Moldovā ne tikai kontrolēja "Zimbru" un "Dacia". UEFA rīcībā nonākuši dokumenti, kas apliecina, ka Šišhanovam bija ietekme vēl daudzos Moldovas virslīgas klubos. Pēc veiktajiem reidiem "Dacia" ofisā un citos objektos Moldovas Organizētās noziedzības apkarošanas departaments "Šišhanova grupas" lietas izmeklēšanas ietvaros 2018. gada janvārī vērsās pie UEFA partnera "Sportradar" ar aicinājumu sniegt informāciju par aizdomīgām spēlēm saistībā ar Šišhanova citiem kontrolētiem klubiem (ne tikai "Dacia") – "Zimbru", "Academia", "Costuleni", "Dinamo Auto", "Rapid Ghidighici" un "Sfintul Gheorghe Suruceni".

2017. gada septembrī – labu laiku pirms Moldovas iestāžu oficiālajām darbībām – Šišhanovs bija pametis Moldovu, bet pēc dažiem mēnešiem netraucēti un oficiāli ienāca Latvijas futbolā kā investors vienā no tradīcijām bagātākajiem Latvijas klubiem "Ventspilī". Trīs sezonu laikā šis ingušu tautības "investors" Kurzemes klubu "veiksmīgi noveda līdz kliņķim", un tagad ventspilniekiem nezināmu skaitu gadu būs jāiztiek bez augstākās līgas futbola.