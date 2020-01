'Ventspils' papildina sastāvu ar trīs leģionāriem; valmieriešiem pievenojas Gruzijas U-21 izlases spēlētājs

Latvijas futbola virslīgas bronzas medaļniece "Ventspils" ceturtdien, 30. janvārī, noslēgusi līgumus ar trīs leģionāriem- gruzīniem Giorgi Rehviašvili un Giorgi Eristavi, kā arī nigēriešu uzbrucējs Kazims Aderounmu.

31 gadu vecais aizsargs Rehviašvili savulaik spēlējis Gruzijas klubā Tbilisi "Dinamo", kā arī Turcijā un Grieķijā. 25 gadus vecais Eristavi, kurš spēlē pussarga pozīcijā, ir zināms Latvijas futbola līdzjutējiem jo trīs gadus savulaik spēlēja citā Kurzemes klubā "Liepāja". Viņa karjerā arī spēlēšana Gruzijas komandās "Dila", "Samtredia" un "Telavi".

20 gadus vecais uzbrucējs Aderounmu nāk no Nigērijas futbola akadēmijas, no kuras ventspilniekiem savulaik pievienojās Adeleke Akinjemi un Tosins Aijeguns. Kā norāda klubs, jaunā uzbrucēja spēcīgās puses ir ātrums un laba vārtu izjūta. To viņš apliecinājis jau pārbaudes spēlē pret "Tukums 2000", gūstot vienus vārtus.

Savukārt "Valmiera Glass/ViA", kas pērn izcīnīja augsto ceturto vietu Latvijas virslīgā un ieguva tiesības spēlēt UEFA Eiropas līgas atlasē, papildinājusi sastācvu ar Gruzijas U-21 izlases pussargu Luku Silagadzi.

20 gadus jaunais un 178 cm garais futbolists pārnācis no FC "Rustavi", kur pildījis arī šīs komandas kapteiņa funkcijas. Aizvadītajā sezonā, klubam neveiksmīgi cīnoties par noturēšanos Gruzijas augstākajā līgā, Silagadze 35 spēlēs atzīmējās ar pieciem vārtiem un trim rezultatīvām piespēlēm. Pirms tam jaunais futbolists trenējās Tbilisi "Dinamo" kluba akadēmijā.